Konec podpory starých Androidů, evoluce Tesly v ČR a Google slaví: To nej z týdne #41

Přinášíme pravidelný souhrn toho nejzajímavějšího, co se v uplynulém týdnu objevilo na Dotekománii. Zde je přehled klíčových událostí a zpráv na jednom místě.
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Datamanie v akci: O2 nabízí nejen 200 GB za 349 Kč, platí však jen omezenou dobu
Mnohé společnosti se již připravují na Vánoce a zajisté budou lákat na nejrůznější dárky a akce. U mobilních operátorů to očekáváme také, ale O2 asi nechce čekat a spouští jednu akci již nyní. Ta se zaměřuje na větší porci dat. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: O2
Android Auto se rozloučí s Androidem 10, starší telefony v autě brzy nepřipojíte
Majitelé starších androidích telefonů, pozor. Pokud váš telefon skončil u Androidu 10, Android Auto vám brzy přestane fungovat. Google totiž opět zvedá minimální požadavky na verzi systému. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Google omezuje modely v Gemini. Zdarma pouze Flash-Lite, AI Plus přijde o Pro a Deep Think se přesouvá do tarifu AI Pro
Google pokračuje ve změnách, které odstartoval letos v květnu, kdy změnil počítání limitů u svých modelů. Během října začne omezovat to, ke kterým modelům budou mít přístup jednotlivé tarify. Nejvíce se změna dotkne uživatelů zdarma a předplatitelů AI Plus. V podstatě se začíná nadále naplňovat to, že společnosti provozující generativní AI přehodnocují velkorysý přístup k AI a začínají utahovat opasky. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: GPT Images
Huawei a Qualcomm navázaly patentovou spolupráci
Bývalí obchodní partneři opět spolu. Čínský Huawei a americký Qualcomm se dohodly na rozsáhlém oboustranném licencování patentů. Dohoda přinese spolupráci hned v několika oblastech vývoje. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Gemini
Android 17 – které mobily mají dostupnou aktualizaci
Google nakonec bez nějakého většího ohlášení vydal stabilní verzi Androidu 17. Rovnou aktualizace zamířila na mobily Pixel a snad co nevidět budou následovat další zařízení. Novinek je celkem dost, přičemž se vývojáři zaměřili na AI, multitasking a jiné funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Garmin představil hodinky Enduro 4, na nabití vydrží až 90 dní
Tři měsíce. Přesně takovou porci výdrže slibuje Garmin u svých nových hodinek Enduro 4. Ty míří nejenom na ultramaratonce a oproti předchůdci přinášejí rychlejší práci s mapami, dvojnásobné úložiště a nové tréninkové funkce. [Přečíst celý článek ➔]
Garmin Enduro 4, zdroj: Garmin
Podcast: Tesla FSD v Česku a nový Gemini 4 Argon. Přichází revoluce, nebo jen drahý slib?
V nejnovějším díle podcastu Pod Zlatou lampou rozebírají Míra a Michal ty nejžhavější technologické novinky! Dostane Česko nového operátora Easy Mobile, nebo O2 chystá velký rebrand? Xiaomi představilo top modely 18 Pro a Pro Max s obří baterií a sekundárním displejem, zatímco Tesla v ČR spouští plně autonomní systém FSD Supervised. A na závěr nechybí velký rozbor Google Gemini 4 Argon – je to nový král AI, nebo jen mistr v ohýbání benchmarků? Poslechněte si náš nářez plný novinek! [Přečíst celý článek ➔]
Elektromobily v Česku lámou rekordy, v září tvořily přes 11 % nových vozů
11,2 %. Tak velký podíl měly elektromobily v září na registracích nových osobních automobilů v České republice. Rekordní měsíc podpořila zejména domácí značka Škoda. Které modely byly nejprodávanější? [Přečíst celý článek ➔]
Škoda Enyaq, zdroj: Škoda
Google slaví 20 let v Česku: Od tří zaměstnanců k digitálnímu pilíři
Ačkoliv je Česko relativně malou zemí, tak rozhodně není naše republika přehlédnutelná. Ostatně přispěla mnohými věcmi celému světu, od kultury, přes vědu a až po celosvětově známé slovo robot. Před dvaceti lety jsme ani netušili, že Google to myslí s českým trhem vážně. Ostatně začátky nebyly nějaké velkolepé. Tehdy zde byli jen tři zaměstnanci. Nyní společnost oslavila 20 let v České republice, k čemuž uspořádala speciální akci. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Chytré sloupky umožňují plynulý provoz záchranných složek v centru Brna
Vjezd do pěší zóny a dalších míst v centru Brna hlídají výsuvné sloupky už ve 13 lokalitách. Vybrané z nich se nově před vozidly integrovaného záchranného systému zasunou automaticky, bez telefonování na dispečink. Systém pro Brněnské komunikace dodala INTENS Corporation, dceřiná firma O2. [Přečíst celý článek ➔]
Tesla přejmenovala svůj systém FSD na TAD. Vyzkoušeli jsme ho
Full-Self Driving už v Evropě neuvidíme. Kalifornská automobilka přejmenovala svůj systém autonomního řízení na Tesla Assisted Driving, tedy TAD. Důvod je jednoduchý, zajistit si podporu Německa při hlasování o plošném unijním schválení. My jsme si TAD vyzkoušeli a přinášíme pár krátkých ukázek. [Přečíst celý článek ➔]
Tesla TAD, zdroj: Dotekománie
Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postav
Závod v AI sféře jede na plné obrátky. A neomezuje se pouze na dovednosti modelů generovat co nejlepší a nejpřesnější odpovědi a kvalitní kód. Velmi důležitá je i oblast generování kvalitních obrázků, i když v této oblasti je podstatně méně kvalitních hráčů. V podstatě by se dalo říci, že těmi hlavními, kteří soupeří o pomyslný titul, jsou Google, OpenAI a Microsoft. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Microsoft vydává vlajkový Surface Laptop Ultra
Nabídka Surface zařízení se oficiálně rozšiřuje o nejvýkonnějšího zástupce a společnost Microsoft po řadě spekulací od začátku roku odhaluje model Surface Laptop Ultra. Novinka bez sebemenších problémů zvládne profesionální 3D grafiku a práci s lokální umělou inteligencí, což i s ohledem na prodejní ceny rovnou ze hry vyřazuje běžné uživatele. [Přečíst celý článek ➔]
Microsoft Surface Laptop Ultra | Zdroj: Microsoft
Google zpřístupňuje SynthID Detector všem. Pozná AI obsah od Googlu, OpenAI, NVIDIA i dalších
Obsah generovaný pomocí AI zažívá obrovský boom a díky stále lepším obrazovým modelům je stále více obtížné ho spolehlivě rozeznat. Google se proto rozhodl zpřístupnit svůj nástroj SynthID Detector, který dokáže ověřit, zda obrázek, video nebo zvuk vznikl pomocí umělé inteligence. Nástroj je dostupný v angličtině a může jej používat kdokoliv. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Digwatch
Svět smartphonů za oponou: domácí značky, zapomenuté projekty a výrobci, kteří se k nám nikdy nedostali
Trh se smartphony je vysoce dynamický. Nové značky neustále vznikají, fúzují nebo v ostré konkurenci zanikají. Česko je sice malou zemí, ale i u nás máme několik zástupců a pár jich také nepřežilo. Zkusili jsme tedy analyzovat nejen český trh, ale také světový. Podívali jsme se i na výrobce, kteří se třeba nikdy nedostali k nám, případně do Evropy. [Přečíst celý článek ➔]
Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Google představuje Playground: platformu pro vytváření a hraní her generovaných pomocí AI
Vytvořit si aplikaci, nebo hru je dnes v podstatě hračka. Velká část z nás, které tato oblast zajímá, si už asi nějakou tu svou „navajbkódila“. Google představil novou platformu „Playground„, která se zaměřuje na vytváření her pomocí promptu. Stačí zadat popis, jak by měla hra fungovat a co obsahovat a umělá inteligence se o zbytek postará sama. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Předchozí týden: Google versus EU, novinky od Honoru a útok na kyberšmejdy: To nej z týdne #40