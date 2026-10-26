V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skáluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skálu
Článek byl publikován 26.10.2026 07:08
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