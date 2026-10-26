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V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skálu

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V jeruzalémském Chrámu Božího hrobu odstranili restaurátoři v roce 2016 mramorovou desku zakrývající místo tradičně spojované s Ježíšovým pohřbem. Pod ní se neobjevila jen prázdná dutina. Výzkumníci našli další starší desku, vrstvy výplně a původní vápencové lože. Následné analýzy pomohly datovat části svatyně hluboko do římské doby.
V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skálu

V Jeruzalémě odkryli údajný Ježíšův hrob. Pod mramorem našli starší desku i původní skálu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 07:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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