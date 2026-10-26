Nůžky v mlze můžou strom zabít. Slivoním a třešním škodí podzimní řez nejvíc, houba klíčí i těsně nad nulou

Strom většinou nezahubí jedna chyba. Vlhký den sám o sobě dřevinu jen oslabí, stejně jako tupé čepele, příliš silná odříznutá větev nebo mráz, který přijde krátce po zásahu. Když se ale sejdou na citlivé peckovině, vznikne z běžné podzimní údržby problém, který se táhne roky. Typický scénář vypadá nenápadně: říjnová sobota, mlha nad zahradou do jedenácti dopoledne, kapky na větvích slivoně a majitel, který právě tenhle den vyhradil na prořezávání.
Rána z poloviny října se začne hojit až s jarem
Dřevina poškozené místo nezacelí tak, jak se hojí kůže. Ránu postupně obrůstá hojivým pletivem, kterému se odborně říká kalus, a zevnitř ji odděluje od zdravého dřeva. K tomu potřebuje aktivní pletiva. Strom, který se chystá k zimnímu odpočinku, proto ránu z poloviny října uzavírá jen velmi pomalu a čerstvé dřevo zůstává obnažené celou zimu.
Americké Morton Arboretum upozorňuje, že rány zasahující kůru a kambium narušují rozvod vody a živin a otevírají cestu dřevokazným houbám. Nejhůř dopadají řezy vedené těsně u kmene, které podle arboristů mohou skončit rozsáhlým rozkladem dřeva. Posloupnost začíná hlubokým zásahem a velkou plochou obnaženého dřeva, pokračuje vstupem patogenů a končí odumíráním větví.
U mladého, oslabeného nebo náchylného stromu může stejná posloupnost vést ke ztrátě celé dřeviny.
Které stromy na zahradě snesou podzimní pilu nejhůř?
Nejohroženější skupinu tvoří stromy, které v české zahradě rostou skoro všude: broskvoň, meruňka, slivoň, třešeň a višeň. Rostlinolékařský portál ÚKZÚZ uvádí peckoviny jako hlavní cíl bakteriální korové nekrózy a výslovně jmenuje meruňku, broskvoň, slivoně, třešeň a mandloň.
Ještě varovnější je popis suché skvrnitosti listů peckovin od téhož ústavu. Spory této houbové choroby klíčí už při teplotě 2 až 4 °C a infekci výrazně pomáhají dešťové srážky i teplá a vlhká zima. Zahrádkářské pravidlo „hlavně když nemrzne“ tím u peckovin ztrácí smysl, protože studený a mokrý listopadový den houbě vyhovuje skoro dokonale. Britská Královská zahradnická společnost RHS kvůli chorobě zvané stříbřitost listů doporučuje řezat třešně a slivoně od dubna do července. Na peckovinu se tedy na podzim s pilou nechodí vůbec.
U ostatních dřevin zdroje rozlišují podle druhu a u jabloně se dokonce rozcházejí. RHS řadí jabloně a hrušně k zimnímu řezu od listopadu do začátku března, protože plánovaný zásah koruně přidá světlo a proudění vzduchu. Jiná doporučení dávají jabloň do jedné skupiny s jeřábem, hlohem a skalníkem a radí počkat až na pozdní zimu, jinak hrozí vysychání v místě řezu. Břízy a javory mají silný tok mízy, a proto patří k řezu v době vegetačního klidu. Ořešák a magnolii doporučuje RHS stříhat od poloviny léta do časného podzimu. Zlatice a šeřík se řežou až po odkvětu, protože podzimní zásah by je připravil o květní pupeny.
Čtyři podmínky, které musí platit ve stejný den
Hana Štěpánová v magazínu Náš dům radí řezat za suchého a slunečného dne, kdy už opadala většina listí. Z odborných zdrojů se dá tahle rada rozepsat do pořadí, ve kterém se podmínky kontrolují. Nejdřív se podívejte na korunu. Listí má být převážně na zemi, větve vidět a strom na cestě do klidu. U dubů, které listy drží déle, doporučuje Morton Arboretum sledovat okolní stromy, a pokud dub listy pevně drží a jsou ještě zelené, řez odložit.
Potom přijdou na řadu větve. Po dešti, ranní rose nebo mlze je potřeba počkat, až dřevo oschne, a na suchou kůru se nedá usuzovat ze suché půdy. Třetí podmínkou je teplota nad nulou bez mrazu v předpovědi na nejbližší dny, protože čerstvě poraněná dřevina snáší první mrazy hůř. Na konci musí po řezu zbýt několik hodin na osychání, takže nejlepší je slunečné dopoledne a nejhorší podvečer před mlhavou nocí.
Den v týdnu nerozhoduje, rozhoduje místní předpověď. ČHMÚ ve své měsíční předpovědi na období od 19. října do 15. listopadu 2026 počítá s teplotně průměrným až slabě podprůměrným počasím. InterSucho čeká, že se po středečních srážkách zlepší stav půdy hlavně v Čechách, zatímco na Moravě a v jižních Čechách výrazné sucho přetrvá. Po dešti je proto rozumné dát větvím den nebo dva a pak využít první slunečné dopoledne.
Okno se posouvá i s nadmořskou výškou. Fenologické sledování ČHMÚ ukazuje posun zhruba o tři až čtyři dny na každých sto metrů převýšení a listí v horách opadává dřív. Podhorské zahrady tak mají okno časnější a kratší, teplé nížiny pozdější a delší, zato s častějšími mlhami. Letošní září bylo podle ČHMÚ nadprůměrně teplé ve všech krajích.
Kovadlina, nebo bypass: čím se dá sáhnout na živou větev
Štěpánová zmiňuje kovadlinové nůžky na větve až do průměru 40 mm. University of Maryland Extension k nim má výhradu: rovná čepel tlačí na plošku a pletivo mačká. Dvoučepelové nůžky typu bypass se zakřivenou čepelí, která klouže podél protiostří, řežou čistěji. Pomačkané pletivo je přesně ten typ rány, kterému se má zahrádkář na podzim vyhnout, a kovadlinové nůžky proto patří na suché a odumřelé dřevo.
Na čepelích se podle University of Minnesota Extension přenášejí bakterie, houby i viry. Nářadí se nejdřív zbaví hlíny, mízy a zbytků pletiv, umyje vodou se saponátem a osuší. Potom se vydezinfikuje 70% izopropylalkoholem nebo roztokem bělidla v poměru 1 : 9, po bělidle se kov ještě osuší a naolejuje, aby nekorodoval. Čepele je potřeba pravidelně ostřit pilníkem nebo brouskem a při práci na nemocném stromě je otírat mezi jednotlivými řezy.
Silnější větev se řeže ve třech krocích, aby se neodtrhla kůra. Poslední řez se vede těsně vně větevního límečku, tedy nabobtnalého prstence u báze větve, protože řez zarovnaný s kmenem otevírá ránu, kterou arboristé spojují s rozkladem dřeva. Stromový balzám Morton Arboretum obecně nedoporučuje. Výjimku tvoří duby a jilmy řezané během vegetace.
Podle čeho poznáte, že dřívější podzimní řez stromu uškodil
Kdo léta řezal na podzim, nemusí hned propadat panice. Lehký zásah za sucha a čistými nůžkami strom nejspíš nepoškodil. Víc napoví sám strom. Zasychající konce větví, rány, které neobrůstají, kůra odlupující se kolem řezu, klejotok u peckovin nebo plodnice hub u kmene ukazují na rozvíjející se problém a stojí za odbornou prohlídku.
Na podzim má smysl jen hygienický řez. Odstraňují se při něm větve mrtvé, odumírající a nemocné, větve poškozené bouří nebo zvěří a větve, které se o sebe třou. Okamžitě se řeší jen bezpečnostní hrozby, tedy rozštípnuté nebo visící větve nad chodníkem či střechou. Zmlazení koruny, odstraňování hlavních větví a jakoukoli práci s pilou ve výšce je lepší přenechat arboristovi.
Všechno ostatní počká na pozdní zimu nebo velmi časné jaro. University of Minnesota Extension označuje pozdní fázi vegetačního klidu za nejlepší čas pro většinu řezu, protože čerstvé rány pak zůstávají vystavené jen krátce před jarním startem hojení. Morton Arboretum doplňuje, že řez několik týdnů před rašením umožní rychlou tvorbu kalusu.