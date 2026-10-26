Procházka vysvětlil, co stojí za jeho pověstnou aurou. Zmínil kopřivy, hladovění i ranní rituály bez kávy

Nejdřív si to představte zvenčí: dospělý chlap skáče do porostu kopřiv a pak o tom mluví jako o něčem, co mu pomáhá vyhrávat zápasy. Přesně tenhle obrázek se o Jiřím Procházkovi šíří roky a on ho nikdy nevyvracel. Teď k němu přidal vysvětlení, které je o poznání míň fotogenické. Ve videu s odpověďmi fanouškům došel od kopřiv až k ránu bez kávy. Redakce MMAmag jeho slova porovnala s tím, jak stejný rituál rámoval v červenci 2026, a s jeho záznamy v databázi Sherdog.
Fanoušci se ptali na odolnost a on začal u víry
Jiří Procházka, 34letý český bojovník v polotěžké váze do 93 kg s bilancí 32-6-1 a šampion UFC z června 2022, ve videu na svém oficiálním kanálu na YouTube odpovídá na dotazy fanoušků. Velká část otázek mířila na mentální odolnost, ne na techniku ani na soupeře. „Jsem svůj, věřím tomu, co dělám, a chci to dělat naplno nejlíp, jak umím. Mám k tomu svoje návyky, abych si tenhle postoj udržoval každý den,“ řekl v záznamu Procházka. Jeho výroky se po českých médiích začaly šířit 26. října 2026, kdy o videu psal server Fights.cz.
Kopřivy jsou to nejmenší, zajímavější je, co si odepře hned po probuzení
„Není to ani tak o tom skočit jenom do kopřiv, ale je to o více těchto věcech. Dělat prostě nekomfortní věci,“ uvedl Procházka ve stejném videu. Jako příklady jmenoval:
- ráno před tréninkem bez nakopávače a bez kávy
- jídla, která jsou pro jeho tělo dobrá, i když mu zrovna nechutnají
- skok do kopřiv
V červenci 2026 přitom kopřivy působily jako samostatná kuriozita. V obou tehdejších textech, do kterých redakce MMAmag nahlédla, je video přisouzené jeho oficiálnímu účtu na Instagramu: iDNES.tv popsal rituál jako symbolické posílení na přelomu jara a léta, SportyŽivě citovalo popisek, v němž ho Procházka označil za „ceremoniální posílení kopřivami na přelomu jara a léta“. Teď z něj dělá jednu položku v řadě. Že by kopřivy, vynechaná káva nebo nechutnající jídlo měly doložený vliv na výkon, nikdo nedokládá; jde o jeho vlastní výklad vlastní přípravy.
Na tom výčtu je ale nejpodivnější něco úplně jiného.
Jediná věc, kterou si fanoušek nemůže koupit
GLOSA Mentální příprava se v MMA obvykle prodává. Má obal, cenu, kurz, doplněk stravy a motivační střih na 15 vteřin. Procházka nabízí pravý opak: ráno, ve kterém se nic nekoná.
Právě proto se to tak mizerně kopíruje. Skok do kopřiv zvládne kdokoli jednou za léto a ještě si ho natočí. Vynechat kafe 300krát do roka je nuda, kterou nikdo neuvidí. Sám pro to má obraz, který k jeho zápasům sedí.
Mysl jako kopí. Jenže se nenabrousí za jeden večer
Meditaci Procházka zmínil jako jeden z nástrojů a hned dodal, že okamžitý efekt nepřichází a vkládat se to musí každý den. „Všechny tyhle metody, všechny tyhle nástroje k tomu, jak být silnější, se vkládají každým dnem. Je to návyk, který ti pomůže osvojit si ten proces, ten nástroj, a udělat z tvé mysli štít, kopí nebo cokoliv, co je potřeba, aby bylo tvrdé a prorazilo v tu správnou těžkou chvíli,“ vysvětlil ve videu. Druhý pojem, kolem kterého kroužil, je válečnické srdce. „Nejdůležitější je osvojit si válečnické srdce. Věřit v přítomný okamžik, že mi osud, cesta a život vkládají ty věci do cesty tak, že je dokážu překonat a dokážu díky nim být silnější,“ řekl. Náhlý obrat to není, samurajská filozofie a disciplína patří k jeho veřejnému obrazu roky.
21. listopadu 2026 se ukáže, jestli ten štít drží. Procházka nastupuje proti muži, který ještě neprohrál.
Proč tyhle řeči přicházejí zrovna teď
Naposledy šel do klece 11. dubna 2026 na UFC 327 a s Carlosem Ulbergem prohrál knockoutem v 1. kole v čase 3:45. UFC 12. října 2026 oznámilo jeho návrat: 21. listopadu 2026 v ABHA Areně v Dauhá, pětikolový hlavní zápas polotěžké váhy proti neporaženému Navajo Stirlingovi s bilancí 11-0.
Proč u něj řeči o těžké chvíli nejsou jen fráze, ukazuje jeho vlastní statistika. V bilanci na Sherdogu redakce MMAmag k 26. říjnu 2026 napočítala jeho 9 zápasů v UFC a všech 9 skončilo před limitem, od Volkana Oezdemira v roce 2020 po Ulberga. Ani jednou se u něj nečekalo na body. Ta nejdivočejší věc na Procházkovi tak nejspíš nejsou kopřivy. Je to ráno, ve kterém si ani neuvaří kafe.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek