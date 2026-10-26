Lesníci zvou veřejnost na společné sázení, připravili 4000 sazenic borovice lesní

Lesníci zvou veřejnost na společné sázení, připravili 4000 sazenic borovice lesníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Lesníci zvou veřejnost na společné sázení, připravili 4000 sazenic borovice lesníZdroj: Radka Žáková
Článek byl publikován 26.10.2026 17:01
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Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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