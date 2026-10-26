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Kolik si vydělá v Praze kadeřnice za měsíc práce. Ze sumy vám spadne čelist

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Kadeřnice v Praze mohou podle pracovních nabídek vydělávat několik desítek tisíc korun měsíčně. Výše příjmu závisí na zkušenostech, salonu, počtu zákazníků i způsobu odměňování. Jinak vypadá výplata zaměstnankyně a jinak příjem podnikatelky, která si pronajímá křeslo a sama hradí provozní náklady.
Kolik si vydělá v Praze kadeřnice za měsíc práce. Ze sumy vám spadne čelist

Kolik si vydělá v Praze kadeřnice za měsíc práce. Ze sumy vám spadne čelist

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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