Kolik si vydělá v Praze kadeřnice za měsíc práce. Ze sumy vám spadne čelist

Kolik dostane kadeřnice v zaměstnání
Podle platových údajů portálu Indeed dosahuje průměrný měsíční plat kadeřníků a kadeřnic v Praze 41 519 Kč. Portál tento údaj aktualizoval v říjnu 2026 a vychází z 291 platových údajů z nabídek práce za předchozí tři roky.
Jde o orientační průměr, nikoli o částku, kterou dostává každá kadeřnice. Rozdíly mezi jednotlivými salony mohou být značné. Záleží také na tom, zda zaměstnavatel nabízí pevnou mzdu, provize z tržeb, nebo kombinaci obou způsobů odměňování.
Aktuální nabídky na pracovním portálu Prace.cz ukazují, jak široké toto rozpětí může být. V Praze-Novém Městě se například objevila nabídka pro kadeřnici s měsíční odměnou 32 000 až 37 000 Kč. Jiný salon v Praze-Kobylisích nabízel 40 000 až 80 000 Kč měsíčně. V Praze-Jinonicích byla zveřejněna nabídka s rozmezím 20 000 až 30 000 Kč.
Rozdíly mohou souviset s praxí, odbornými dovednostmi, vytížeností salonu i nastavením odměn. U nejvyšších částek je proto důležité ověřit, zda jde o pevnou mzdu, nebo o příjem, kterého lze dosáhnout při splnění určitých podmínek.
Kolik může vydělat kadeřnice na vlastní živnost
Samostatně podnikající kadeřnice mají jiný způsob výdělku. Mohou provozovat vlastní salon, pronajímat si pracovní místo v cizím salonu nebo pracovat na základě jiného smluvního ujednání. Jejich příjem závisí především na počtu klientů, cenách služeb a nákladech.
Zásadní je rozlišovat mezi tržbou a skutečným výdělkem. Pokud zákazníci za měsíc zaplatí například 100 000 Kč, neznamená to, že si kadeřnice stejnou částku odnese domů. Z tržeb musí pokrýt barvy, šampony a další materiál, nájem, energie, případně zaměstnance, a také odvody a daně.
Výsledný zisk se proto může výrazně lišit. Bez konkrétních údajů o cenách, počtu zákazníků a provozních výdajích nelze spolehlivě určit, kolik průměrná samostatná kadeřnice v Praze skutečně vydělá. Pro podnikatelky navíc neplatí stejná pravidla jako pro zaměstnankyně, které mají sjednanou mzdu a nárok na placenou dovolenou.
Rozhoduje salon i počet zákazníků
Pražské kadeřnice tedy mohou mít příjmy velmi rozdílné. Zaměstnankyně se sjednanou pevnou mzdou má předvídatelnější výdělek, zatímco odměna založená na provizích může růst s počtem klientů a prodejem vlasové kosmetiky. Samostatné podnikání nabízí větší kontrolu nad cenami a organizací práce, ale také přináší odpovědnost za náklady a výpadky příjmů.
Zdroje článku: cz.indeed.com, prace.kurzy.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková