Jednička žebříčku UFC vyzvala legendárního GSP k zápasu v RAF. Chci sbírat velká jména, prohlásil Tsarukyan

Las Vegas, hlavní zápas večera: Arman Tsarukyan, 30letý arménský bojovník lehké váhy UFC s bilancí 24-3, drží nový pás a pod nohou má soupeře, na kterého po odpískání šlápl. O pár hodin později sedí před novináři a místo oslavy zadává objednávku. S nikým bezejmenným se prý tahat nebude, chce velká jména. A jedno vysloví nahlas: Georges St-Pierre. Jak se ta věta liší od toho, co týž muž říkal na jaře, porovnala redakce MMAmag se zápisem z březnového turnaje RAF 7.
Jméno, které si vyžádal, nezápasilo od roku 2017
Výrok přinesl 25. října 2026 server MMA Fighting, který Tsarukyana cituje z pozápasové tiskové konference po turnaji RAF 14 v Las Vegas: „Je tu spousta jmen, ale soustředím se na MMA bojovníky s velkými jmény. Nechci se jen přetlačovat s nikým neznámým, chci posbírat všechna velká jména, všechny nejlepší zápasníky… Takže uvidíme, možná GSP, můžou přivést GSP, s ním bych rád zápasil“. Ne tedy pás, ale jméno.
Tsarukyan v MMA patří do lehké váhy, tedy do 70 kg. RAF neboli Real American Freestyle je americká crossover organizace, ve které se na žíněnce potkávají známá jména z MMA; o klec ani o MMA pravidla nejde.
Georges St-Pierre, známý jako GSP, je 45letý Kanaďan a bývalý šampion dvou divizí UFC. V jeho profilu na Sherdogu, do kterého redakce MMAmag nahlédla, stojí jako poslední zápas 4. listopadu 2017 výhra nad Michaelem Bispingem technickou submisí ve 3. kole v čase 4:23. Konec jeho kariéry oznámilo UFC 21. února 2019.
Žádný takový zápas organizace neohlásila. Na oficiálním webu RAF, kde jsou vypsané nejbližší turnaje, se neobjevuje, a St-Pierre se k výzvě podle dohledatelných veřejných zdrojů k 26. říjnu 2026 nevyjádřil. Ještě zajímavější než jméno GSP je ale to, čím si Tsarukyan ten pás vysloužil a jak dlouho mu to trvalo.
Jedna perioda stačila, Danis nezískal ani bod
Ze stránky turnaje na oficiálním webu RAF, kterou redakce MMAmag prošla, plyne, že Tsarukyan vyhrál 23. října 2026 technickou převahou 10:0 a že bylo hotovo už v první ze tří period. Zápasí se na tři periody po dvou minutách a při rozdílu 10 bodů je konec, uvádí neoficiální databáze rafwrestling.org, podle které přišlo zakončení v čase 1:19. V sázce byl crossover titul RAF ve střední váze s limitem 175 liber, přibližně 79 kg, což není totéž co střední váha UFC do 84 kg.
Soupeřem byl Dillon Danis, 33letý americký grappler a výrazná postava sociálních sítí. Do zápasu šel s bilancí 0-2 v RAF, odchází s 0-3. Tsarukyan se posunul ze 7-1 na 8-1.
|Soupeř v RAF
|Výsledek pro Danise
|Skóre
|Colby Covington
|prohra
|4:14
|Chamzat Čimajev
|prohra
|0:10
|Arman Tsarukyan
|prohra
|0:10
Ve třech zápasech tak Danis získal 4 body a inkasoval 34, v průměru 1,3 bodu na zápas ve svůj prospěch a 11,3 proti sobě. Průměr vychází ze tří zápasů v tabulce a je vlastním propočtem.
Po odpískání Tsarukyan na Danise šlápl, k žíněnce vyrazila posílená ochranka a oba si pak podali ruce, uvádí zápis z turnaje na webu RAF. Danis podle MMA Fighting neoplácel. Sám vítěz to komentoval slovy „Je v pohodě, protože ví, co by se stalo, kdyby něco zkusil. Byli jsme na to připravení“. Ta věta o velkých jménech ale není nová; ještě v březnu mluvil Tsarukyan o něčem jiném.
V březnu chtěl pásy, v říjnu něco jiného
Živý zápis MMA Fighting z turnaje RAF 7, publikovaný 29. března 2026, uvádí, že Tsarukyan po zápase mluvil o tom, že bude šampionem RAF i UFC a posbírá všechny pásy světa. O sedm měsíců později, 25. října 2026, už chtěl posbírat všechna velká jména. Pás v RAF mezitím má, takže sbírka pokračuje jinou měnou.
Hodnotu toho titulu vysvětlil sám: „Pro mě je tohle na prvním místě, protože jsem vyhrál titul“. Výš tedy klade crossover pás než své postavení v UFC, kam se po dvou letech bez titulové příležitosti vrací hlavně jako vyzyvatel.
A právě tam je drobná potíž s čísly. MMA Fighting ho označuje za jedničku mezi vyzyvateli v lehké váze, z oficiálního profilu na UFC.com, do kterého redakce MMAmag nahlédla, ale při kontrole 26. října 2026 plyne druhé místo v divizi; před ním je Ilia Topuria. Týž profil mu přiznává 11 výher z posledních 12 zápasů a šest v řadě, mimo jiné nad Mauriciem Ruffym, Danem Hookerem, Charlesem Oliveirou a Beneilem Dariushem.
Měnou RAF nejsou body, ale zhlédnutí
GLOSA Tsarukyan v Las Vegas omylem přečetl nahlas obchodní plán celé organizace. O Danisovi řekl: „Nemusel být nejlepší zápasník, se kterým jsem se tu přetlačoval, ale má spoustu sledujících. Umí přinést spoustu zhlédnutí“. To není urážka. To je ceník. V RAF se neplatí body na tabuli. Platí se dosahem.
Právě proto je jméno GSP tak lákavé a zároveň tak nejisté. Muž, který od roku 2017 nezápasil a jehož kariéru UFC uzavřelo oficiálním oznámením, nemá důvod cokoli dokazovat. Jestli řekne ne, ukáže se, kde má crossover svůj strop. A zatím má Tsarukyan jen termín.
Lednová zastávka, kde by byl doma
Spoluzakladatel RAF Chad Bronstein po turnaji podle MMA Fighting mluvil o lednové akci v Arménii. „Devátého ledna. Pokud to Arman zvládne“, řekl a doplnil: „Chceme do Arménie. Arméni byli k RAF skvělí. Chodí, podporují nás“. Termín je tedy podmíněný jediným jménem a soupeř oznámený není.
Potvrzená karta to zatím není. Oficiální web RAF uvádí při kontrole 26. října 2026 jako nejbližší turnaje Abú Zabí 14. listopadu 2026, Chicago 28. listopadu 2026 a Long Island 19. prosince 2026. Arménie na seznamu chybí.
Sledovat se tedy vyplatí dvě věci: oficiální oznámení lednové karty a jakoukoli reakci z tábora Georgese St-Pierra. Sbírka velkých jmen má datum i kulisu. Exponát, o který si Tsarukyan řekl nahlas, v ní pořád chybí.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková