Mbappé rozhodl El Clásico dvěma góly a srazil Barcelonu. První gól mu ale do sítě tečoval vlastní obránce soupeře

Ve 41. minutě se Gerard Martín snažil odvrátit nebezpečný centr Yana Diomandeho. Odkop ale trefil Mbappého do pravého stehna a míč se od Francouze odrazil do sítě. Šťastný gól. Rozhodující byl ten druhý: v 87. minutě, podle zápasové zprávy Realu až v 88., zakončil Mbappé protiútok do odkryté branky a Real Madrid vyhrál na Spotify Camp Nou 2:1. Barcelona do 10. kola LaLigy 2026/27 vstupovala s devíti výhrami z devíti zápasů a s šancí odskočit Realu na devět bodů. Zůstala sice první, ale náskok na madridského rivala se zmenšil na tři body. Utkání se hrálo 25. října 2026, den před ceremoniálem Zlatého míče. Real přitom nastoupil bez Viníciuse Júniora i bez Thibauta Courtoise a většinu zápasu neměl míč.
Gól, na kterém se podílelo všech jedenáct
První branka nevypadala jako výsledek promyšlené akce. Její začátek ale náhodný nebyl. Real ji rozehrál dlouhou kombinací, Sky Sports ji popsala jako „pěknou týmovou akci“ a deník AS dopočítal, že se během ní míče dotklo všech jedenáct hráčů Realu. Pak přišel centr Diomandeho, Martínův odkop a odraz od Mbappého.
Kdo gól vstřelil, je tedy podle zdrojů jasné. Oficiální zápasová zpráva Realu Madrid mluví o Mbappého doubletu a jako autora obou branek ho uvádí i zpráva FC Barcelona. Jako vlastní gól Martína ho neuvádí ani jeden z klubů.
Barcelona mohla odpovědět okamžitě. Dvě minuty po gólu se Lamine Yamal dostal k zakončení zblízka, míč ale netrefil čistě a šance zmizela. Neodvrátil ji brankář, Yamal ji pokazil sám, ve velmi dobré pozici. Tohle byl první moment, kdy se zápas mohl překlopit, a Barcelona ho nevyužila.
Bez Viníciuse, bez Courtoise, s Luninem v bráně
Real přijel do Barcelony oslabený. Vinícius si odpykával druhý zápas čtyřzápasového trestu za červenou kartu proti Villarrealu. Courtoise těsně před utkáním vyřadila chřipka a do branky se postavil Andrij Lunin. Bylo to jeho první soutěžní utkání v sezoně, a hned na Camp Nou.
Ukrajinec obstál. AS mu napočítal pět zákroků, Sky Sports vyzdvihla hlavně jeden, kdy vytáhl hlavičku Gerarda Martína. Obránce, který Realu daroval vedení, se tak paradoxně dostal i k vlastní šanci na vyrovnání.
Barcelona měla po většinu zápasu míč a víc střílela. Kolem 76. minuty měla podle AS 60 % držení míče a poměr střel 11:7, neoficiální konečné statistiky z diskusního vlákna fanoušků uvádějí 63:37 v držení míče a 16:9 ve střelách. Oficiální statistiky LaLigy je zatím nepotvrdily, trend ale odpovídá. Real hrál kompaktně, nechal soupeře kombinovat před svým blokem a čekal na přechod do útoku.
Po přestávce mohl zápas uzavřít dřív. Jude Bellingham vedl protiútok dva na jednoho, Mbappého ale nenašel a Martín mu zavřel úhel. Byla to nejvýraznější chvíle, kdy spolupráce dvou největších hvězd Realu nefungovala. A trest přišel. Po hodině hry vyrovnal Raphinha, jeho jedenáctý gólový podíl proti Realu v dresu Barcelony, a Camp Nou ožilo.
Ruleta, dvě přihrávky a stý gól
Po vyrovnání měla navrch Barcelona. Real přežíval, Lunin chytal a zápas se otevřel. I barcelonský klubový web později připustil, že utkání mohlo dopadnout oběma směry. Rozhodla jediná akce.
Bellingham ve středu hřiště předvedl ruletu, otočil se kolem soupeře a rozjel brejk. Míč šel na Ardu Gülera, ten ho posunul na Eduarda Camavingu. Francouzský záložník obešel Pau Cubarsího a nahrál Mbappému před prázdnou branku. Stačilo doklepnout. Podle Realu to byl Mbappého stý gól za madridský klub, první zásah znamenal jeho 99. branku.
Za zmínku stojí i to, jak se změnily role v Clásicu. V květnu 2025 dal Mbappé Barceloně hattrick, a Real přesto prohrál 3:4. Tentokrát stačily dva góly, jeden z nich odražený, a Real odjížděl s body. Bellingham v roce 2023 rozhodl své první Clásico dvěma góly, teď se nezapsal mezi střelce, ale vítězná akce začala jeho otočkou. Yamal dal v říjnu 2024 svůj první gól v Clásicu při výhře 4:0, letos dvakrát mířil vedle.
Real měl navíc pocit, že mohl dohrávat proti deseti. Trenér José Mourinho si po zápase stěžoval na zákrok Joãa Cancela na Diomandeho a podle Sky prohlásil, že VAR „spal“. Na výsledku to nic nezměnilo, napětí mezi kluby ale podobné poznámky přiživují.
Z devíti bodů tři: co se změnilo v tabulce
Nejlépe je dopad vidět v tabulce. Kdyby Barcelona vyhrála, měla by po deseti kolech na Real náskok devíti bodů. Takový rozdíl by v polovině podzimu znamenal, že je o titulu skoro rozhodnuto ještě před jarem. Takhle jsou tři týmy blízko u sebe:
|Pořadí
|Tým
|Odstup
|1.
|FC Barcelona
|vede
|2.
|Atlético Madrid
|−2 body
|3.
|Real Madrid
|−3 body
Pokud se počítá s devíti výhrami Barcelony před Clásicem, vychází po 10. kole 27 bodů pro Barcelonu, 25 pro Atlético a 24 pro Real.
Posunulo se i pořadí střelců. Vede Raphinha se 13 góly z devíti zápasů, Mbappé je druhý s 11 góly z deseti utkání. Rozdíl se zmenšil na dva góly.
Barcelona porážku podává jako bolestivou, ale ne fatální. Klubový web zdůraznil charakter týmu, převahu ve druhém poločase a to, že Barça zůstává první. Hráči se ozvali hlavně na sociálních sítích: Gavi fanouškům vzkázal, že „tohle je běh na dlouhou trať“, Fermín López připomněl, že „ještě je hodně před námi“. Přímé pozápasové vyjádření trenéra Hansiho Flicka jsme ve veřejně dostupných zdrojích nedohledali.
Mbappé mluvil o týmové výhře a o tom, že se Real vrátil do boje o titul. Podle nás je to přesné. Real nebyl lepší, lépe ale zvládl rozhodující momenty. Takové výhry se v tabulce počítají stejně jako ty přesvědčivé a soupeře často mrzí víc.
Den před Zlatým míčem
Načasování dodalo zápasu další rozměr. Ceremoniál Zlatého míče 2026 se podle UEFA koná 26. října v Londýně, tedy den po Clásicu. Na samotné hlasování už nedělní výkon nejspíš vliv neměl, hlasy byly v té době odevzdané. Mbappé ale do Londýna přijel jako muž, který právě rozhodl největší zápas podzimu.
Odveta se hraje v Madridu ve 35. kole, o víkendu 8. a 9. května 2027. LaLigu u nás vysílají kanály Nova Sport a lze ji sledovat i na platformě Oneplay. Na kterém kanálu přesně květnové Clásico poběží, bude jasné až z televizního programu.
Barcelona po deseti kolech dál vede tabulku a podle statistik měla v zápase víc ze hry. Real si z Camp Nou odvezl odražený gól, brejk ze 87. minuty a tři body, o které se Barceloně zmenšil náskok. Mezi oběma kluby teď v tabulce zbývají jen tři body.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle