Elektrická dodávka Kia PV7 nabíjí jako osobák. Za 25 minut u rychlonabíječky nabere přes 300 km dojezdu

Kia novinku odhalila 14. září 2026 v Hannoveru. PV7 stojí na 800voltové architektuře, kterou zatím znali jen majitelé osobních elektromobilů EV6 a EV9. Baterie má kapacitu 96,2 kWh a podle normy WLTP vystačí na víc než 460 km. Menší PV5, ze které nový model vychází, si mezitím za necelý rok prodeje odnesla titul International Van of the Year 2026. PV7 proto nepřichází na prázdné místo. Míří do třídy větších dodávek, kde provozovatelé flotil počítají celkové náklady a každou minutu, kterou auto stráví u nabíječky.
Dvanáct evropských zemí, kde se PV5 prodává nejlépe ze své třídy
Kia svůj úspěch vymezuje opatrně. PV5 je nejprodávanější elektrickou dodávkou segmentu C v Evropě, mezi dodávkami všech velikostí jedničkou není. Podle dat společnosti Dataforce se v prvním pololetí 2026 zaregistrovalo 13 116 kusů a model vedl svůj segment ve dvanácti evropských zemích. V pěti z nich držel přes polovinu segmentu, takže tam si zákazník vybíral PV5 častěji než všechny konkurenty dohromady.
Trh přitom rychle roste. Podle statistiky ACEA stoupl prodej elektrických lehkých užitkových vozů v EU za stejné pololetí o 41,6 %. Elektrické dodávky tvořily 13,2 % všech registrovaných dodávek, elektřina tedy pohání zhruba každou osmou novou dodávku. Jak velký díl růstu připadá právě na PV5, z těchto čísel spočítat nejde, protože chybí celkový počet registrovaných elektrických dodávek.
Pro Česko veřejná modelová data chybí. PV5 se tu prodává, ale zda je i tuzemskou jedničkou, z otevřených zdrojů ověřit nelze.
Kolik kilometrů přibude za každou minutu u rychlonabíječky
Na rychlonabíječce s výkonem 350 kW doplní PV7 baterii z 10 na 80 % přibližně za 25 minut. PV5 se 400voltovou soustavou a baterií 71,2 kWh potřebuje na stejný úsek zhruba 30 minut. Samotný rozdíl pěti minut je malý, protože obě auta za tu dobu nedoplní stejný dojezd.
Při 460 km podle WLTP odpovídá úsek od 10 do 80 % u PV7 zhruba 322 km. Za minutu nabíjení tak přibude přibližně 12,9 km. PV5 s dojezdem 416 km doplní na stejném úseku kolem 291 km, tedy asi 9,7 km za minutu. PV7 tak nabírá dojezd zhruba o třetinu rychleji. Na každých přibližně 322 km doplněného dojezdu ušetří proti PV5 kolem osmi minut stání. Kdo s dodávkou jezdí stovky kilometrů denně, nasbírá tak za měsíc hodiny navíc.
Mercedes eSprinter vozí baterii 113 kWh, tedy téměř o 17 kWh větší než PV7. Přesto podle WLTP ujede nejvýš 438 km. Jeho nejvyšší nabíjecí výkon je 115 kW a doplnění z 10 na 80 % trvá podle materiálů Mercedesu kolem 42 minut, o 17 minut déle než u PV7. Volkswagen ID. Buzz Cargo slibuje až 446 km a nabíjí výkonem do 185 kW. Stejný úsek baterie zvládne kolem 30 minut, tedy za stejnou dobu jako menší PV5.
Užitečné zatížení PV7 končí u necelé poloviny naftového Sprinteru
PV7 měří na délku 5 350 mm, o 655 mm víc než PV5. Rozvor se protáhl na 3 500 mm, o 505 mm proti menšímu modelu. Nákladový prostor verze Cargo Long pojme 6,1 m³, se zvýšenou střechou High Roof až 8,0 m³. Vejdou se do něj tři europalety a nakládací hrana leží ve výšce 550 mm. ID. Buzz Cargo se svými 3,9 m³ nabízí zhruba dvě třetiny objemu PV7 Long.
Užitečné zatížení Kia uvádí 1 165 kg u verze Long a 1 200 kg u verze Compact. Naftový Mercedes Sprinter uveze až 2 479 kg, Ford Transit až 2 357 kg. PV7 Long tedy nabídne necelou polovinu nosnosti Sprinteru, což na kurýrní rozvoz, servisní výjezdy nebo převoz lidí stačí. Na těžký stavební materiál se dál vyplatí diesel. Elektromotor má výkon 200 kW a točivý moment 420 Nm, PV5 přitom nabízí 120 kW a 250 Nm. Pohání zatím jen přední kola. Pohon všech kol Kia slibuje později, termín ale neuvádí.
Z jednoho základu má vzniknout 23 variant. Nejkratší je kompaktní Cargo, o stupeň výš stojí Long a High Roof. Osobní verze Passenger nabídne v Evropě devět míst, v Koreji jedenáct. Holý podvozek s kabinou Chassis Cab je určený pro nástavby na zakázku.
Druhá nabíjecí zásuvka na boku a cena, kterou Kia zatím tají
PV7 je první model řady PBV se dvěma nabíjecími porty. Přední zvládne střídavý i stejnosměrný proud. Druhý port na zadním boku je volitelný a nabíjí jen střídavým proudem. V depech, kde dodávky parkují v řadách těsně vedle sebe, bývá přístup ke konektoru problém, a druhý port dává provozovateli víc možností, jak auta postavit.
Český web Kia vede PV7 zatím jako koncept bez ceníku. Pro srovnání: menší PV5 začíná v tuzemské nabídce zhruba na 900 až 990 tisících korun včetně DPH a PV7 má větší baterii, silnější motor i 800voltovou techniku. Cenu ani přesný termín pro český trh Kia dosud nezveřejnila. Evropské uvedení PV7 plánuje na rok 2027.