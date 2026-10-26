Příbuzný nechce zavěsit a mluví o bezpečném účtu? Pět kroků, jak ho vytáhnout z rukou telefonních podvodníků

Podvodníci spoléhají na kombinaci čtyř věcí: strach, časový tlak, odříznutí od blízkých a pokyny, které oběť plní jeden po druhém. Dohromady dokážou potlačit opatrnost i u lidí, kteří by na podezřelý odkaz nikdy neklikli. Policie ČR, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), banky i americká Federální obchodní komise (FTC) popisují tentýž mechanismus. Oběť nemá prostor situaci v klidu vyhodnotit a podvodník toho využívá. Výzkumy shrnuté v odborných publikacích na PubMed k tomu dodávají, že stres může rozhodování člověka výrazně ovlivnit.
Když volající tvrdí, že oficiální linka banky je kompromitovaná
Prvním signálem je telefon, který nejde položit. Příbuzný zůstává na lince, i když se s ním snažíte mluvit, a opakuje věty jako „musím to vyřešit hned“, „nesmím to nikomu říkat“ nebo „jde o bezpečný účet“. Když mu navrhnete zavolat na oficiální číslo banky, odmítne to. Volající mu totiž předem vysvětlil, že oficiální linka je kompromitovaná. Podvodník tak dopředu zablokoval nejjednodušší způsob, jak celou věc ověřit.
Vážnější je, když je člověk ochotný sdílet SMS kódy a přihlašovací údaje nebo si nainstalovat aplikaci pro vzdálený přístup. Oběť v takovém stavu dokáže lhát i pracovníkovi banky, protože přesně plní pokyny z druhého konce linky. Tenhle signál je ze všech nejnebezpečnější, protože oběť sama vyřazuje instituci, která má největší šanci peníze zachránit.
Policie ČR jako typické znaky manipulace výslovně jmenuje izolaci oběti od rodiny a banky, nátlak na rychlé rozhodnutí a požadavek převést peníze na bezpečný účet. Obětí se může stát kdokoli bez ohledu na věk, vzdělání nebo zkušenosti s technologiemi. Rozhoduje situace, ve které podvodník vyvolá strach a přiměje člověka jednat bez ověření.
Pět kroků od zavěšení telefonu po oznámení na policii
Jednotná oficiální česká metodika pro tuhle situaci neexistuje. Následující postup skládá dohromady opakovaná doporučení Policie ČR, která razí pravidlo „Zastav. Zavěs. Zkontroluj.“, dále NÚKIB, českých bank a FTC. Prvním krokem je ukončit hovor, přesvědčování přijde na řadu později. Dokud linka běží, podvodník může dál řídit, co příbuzný udělá. Klidně a důrazně ho požádejte, aby zavěsil, a pomozte mu s tím. Zabraňte dalšímu sdílení kódů, převodům na bezpečný účet i instalaci aplikací pro vzdálený přístup. Když nespolupracuje, snažte se ho dostat z bezprostředního nátlaku tak, abyste neohrozili jeho bezpečnost.
Hned potom přichází ověření. Zavolejte na číslo banky uvedené na platební kartě nebo na jejím webu, nikdy na číslo, které nadiktoval volající nebo které přišlo v podezřelé zprávě. Podle situace se ozvěte i policii nebo dalšímu členovi rodiny. Smysl tohoto kroku je jediný: informace musí přijít kanálem, který podvodník nemá pod kontrolou.
Pokud už příbuzný přístupové údaje sdělil, poslal platbu nebo aplikaci nainstaloval, kontaktujte okamžitě banku. Požádejte o zablokování karty a přístupů a o prověření podezřelých transakcí. Hesla změňte z bezpečného zařízení a nebezpečnou aplikaci odstraňte podle pokynů odborné podpory. Rychlé nahlášení odeslané platby může zvýšit šanci, že se ji podaří zastavit nebo dohledat, vrácení peněz ale nikdo zaručit nemůže. Ve čtvrtém kroku zajistěte důkazy: číslo volajícího, čas hovoru, obsah SMS, snímky obrazovky a historii podezřelých transakcí. Hodí se při vyšetřování i při jednání s bankou. Nakonec podejte oznámení na kterékoli služebně Policie ČR nebo přes portál Hlášení kyberkriminality a informujte banku. Podezřelé SMS a hovory lze nahlásit operátorovi na čísle 7726, pokud to pro daný typ hlášení podporuje. Podvodníci se mohou ozvat znovu, třeba s nabídkou, že pomohou peníze vrátit. Na takové nabídky nereagujte a komunikaci s nimi neobnovujte.
Proč věta „vždyť tě podvádějí“ v tu chvíli často nezabere
Chytit příbuzného za rameno a říct mu, že ho podvádějí, je přirozená reakce. Člověk, který je pořád pod tlakem probíhajícího hovoru, ale takové varování přijmout nemusí. Podvodník ho mohl předem izolovat od okolí, přesvědčit, že musí jednat rychle, a výslovně ho varovat, aby nikomu jinému nevěřil. Slova blízkých pak oběť může vnímat jako další hrozbu.
FTC proto doporučuje přistupovat k obětem s empatií a bez obviňování. Nechte člověka popsat, co se stalo, a zdůrazněte, že za podvod odpovídá podvodník, nikoli oběť. Výčitku „Jak jsi to mohl udělat?“ vynechte a řekněte raději: „Pojďme společně zjistit, co můžeme udělat teď.“
Příbuzný zahrnutý kritikou se může uzavřít a o další podobné situaci vám vůbec neříct. Podvodníci se přitom podle doporučení bezpečnostních institucí k obětem vracejí, takže výčitky oslabují přesně tu pojistku, kterou bude rodina při dalším pokusu potřebovat.
Každý druhý podvodný telefonát může skončit úspěchem podvodníka
S tímto odhadem pracuje Česká bankovní asociace (ČBA) a cituje ho Česká spořitelna. Formulace „může být úspěšný“ ukazuje, že jde o odhad rizika. Podle přehledu ČBA z roku 2026 se podvodníci pokusili lidi připravit o víc než 10 miliard korun a banky klientům zachránily přes 8 miliard. Rozdíl obou čísel dělá zhruba dvě miliardy. Protože jsou ale obě údaje uvedené jako spodní hranice a není jisté, že se vztahují ke stejnému období, skutečné ztráty z nich lze odhadnout nanejvýš v řádu miliard korun.
Policie navíc upozorňuje, že některé druhy telefonních podvodů a jejich oběti podle věkových skupin se přesně vyhodnocují obtížně. Veřejné statistiky proto celý rozsah problému ukázat nemusí. Z dostupných dat přesto plyne, že se netýká jen jedné skupiny obyvatel. Čím dřív se podaří hovor přerušit a kontaktovat banku, tím větší je šance zabránit dalším škodám. Pro první minuty dává policie pravidlo o třech slovech: „Zastav. Zavěs. Zkontroluj.“