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Rodinné peklo Meghan Markle: Otec čelí obvinění kvůli fotkám zneužívaných dětí

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Dennívýzva
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Rodinou Meghan Markle (45) otřásá mimořádně závažný skandál. Její otec Thomas Markle (82) čelí obvinění z přechovávání materiálů zachycujících sexuální zneužívání dětí. S šokujícím tvrzením přišel jeho vlastní syn, který údajně objevil stovky až tisíce závadných snímků. Meghan prolomila mlčení a přiznala, že o podobných podezřeních věděla už před osmi lety.
Meghan Markle se odstěhovala do Velké Británie s rodinou.

Meghan Markle se odstěhovala do Velké Británie s rodinou.

Zdroj: Getty Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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