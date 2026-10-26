Ukrajinci zkombinovali staré sovětské komplety: Buk zaměřuje, Kub pálí. Polní sestava už má zhruba dvacet sestřelů

Za improvizací stojí 156. pluk Maksyma Kryvonoše. Jeho vojáci nechávají střílet samohybný odpalovač 2P25 z kompletu Kub, nabitý střelami 3M9. Cíl mezitím vyhledá, zaměří a sleduje radar sousedního Buku. Obě vozidla zůstávají fyzicky oddělená a spojuje je jen to, že pracují na stejný cíl. Pluk sestavu předvedl na videu, které následně převzaly servery UNITED24 Media a ArmyInform.
Proudové Šáhidy prolétají pětkrát až desetkrát častěji
Rusko během roku 2026 výrazně zvýšilo podíl proudových dronů Šáhid. Letí rychlostí přes 400 km/h, a jsou tedy podstatně rychlejší než starší vrtulové verze. Ukrajinské ministerstvo obrany ohlásilo první sestřel takového stroje až na jaře 2026.
Následky popsal mluvčí ukrajinských vzdušných sil Jurij Ihnat. U klasických benzínových Šáhidů se úspěšnost sestřelu držela mezi 92 a 96 %, takže ze stovky dronů prošly k cíli čtyři až osm. U proudové verze klesla zhruba na 60 % a ze stovky jich proletí kolem čtyřiceti. Obrana tak propouští pětkrát až desetkrát víc strojů a to je důvod, proč Ukrajina hledá každou další palebnou pozici, kterou dokáže postavit.
Ruská armáda si navíc před útoky prověřuje ukrajinskou protivzdušnou obranu ve více vrstvách. Mapuje i elektronický boj a radarové pokrytí a trasy dronů plánuje tak, aby se vyhnuly známým pozicím.
Jak radar Buku dokáže navést střelu, která k němu nepatří
Kub, oficiálně 2K12, je mobilní protiletadlový komplet. Jeho odpalovač 2P25 nese tři střely 3M9M3, každou o hmotnosti kolem 600 kg. Ty zasáhnou cíl ve vzdálenosti zhruba 4 až 23 km a ve výšce od 25 metrů do 14 kilometrů.
Buk, v kódu NATO SA-11 Gadfly, patří do mladší střední vrstvy protivzdušné obrany. Jeho palebná jednotka 9A310M1 nese čtyři vlastní střely a ozařovací radar Fire Dome, kterému americký armádní průvodce Worldwide Equipment Guide přisuzuje naváděcí dosah 42 km. Radar cíl najde, uzamkne a průběžně ho ozařuje. Poloaktivní hlavice kubovské střely 3M9 se pak řídí odraženou radarovou energií stejně, jako kdyby cíl ozařoval původní radar Kubu. V praxi Buk cíl drží a Kub na něj pálí.
Každá takto vystřelená střela 3M9 ušetří vzácnější bukovskou nebo západní munici. Drahé komplety Patriot a NASAMS pak zbývají na cíle, na které starý Kub nestačí.
Propojení obou kompletů připravil už Sovětský svaz jako přechodové řešení
Kompatibilita nevznikla v polní dílně. Worldwide Equipment Guide popisuje variantu Kub-M4/Buk-1, kterou si vynutila zpoždění programu Buk. V bateriích Kubu se jeden odpalovač nahrazoval vozidlem 9A38 z Buku a takto vznikaly hybridní baterie i celé prapory. Ukrajinská sestava tovární integrační vozidlo 9A38 vůbec nepotřebuje a vystačí si se dvěma samostatnými stroji.
Podobnou cestou jde oficiálně potvrzený projekt FrankenSAM, který do kompletů Buk-M1 zabudovává americké střely RIM-7 Sea Sparrow. Ukrajinské ministerstvo obrany ho řadí do širší koalice integrované protivzdušné a protiraketové obrany. FrankenSAM je rozšířenější a má na kontě přes sto vzdušných cílů, osádky ovšem hlásí, že RIM-7 mírně zkracuje dosah oproti původní bukovské munici. FrankenSAM tedy dosazuje západní střely tam, kde sovětské chybějí, zatímco Kub+Buk využívá zásoby kubovských střel, kterých je dost.
U sestavy Kub+Buk je číslo zhruba dvaceti sestřelů zatím podložené jen videem, které zveřejnil sám 156. pluk. Média ho převzala, nezávislé potvrzení ale chybí, a údaj je proto potřeba brát jako tvrzení jednotky.
Česko poslalo Ukrajině dvě baterie Kubu. Kde skončily, nikdo neřekl
Kub donedávna sloužil i v české armádě. Armáda ČR v roce 2021 otevřeně psala o bateriích u 251. protiletadlového raketového oddílu, o potížích s municí a náhradními díly i o tom, že komplet nahradí izraelský SPYDER.
V květnu 2023 prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál potvrdil, že Česko předalo Ukrajině dva komplety Kub s větším počtem raket. Polský think-tank OSW upřesnil, že šlo o dvě baterie se samohybnými odpalovači, průzkumně naváděcími vozidly a velitelským stanovištěm. Už v prvním roce války Praha oficiálně přiznala také dodávku šesti kompletů Strela z armádních zásob.
Technicky do improvizace s Bukem zapadá právě česká položka, tedy Kub. Veřejné zdroje však dosud nedokládají, že české odpalovače skončily přímo v sestavě 156. pluku.