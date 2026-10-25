Falešný WhatsApp v oběhu, nová ochrana v Chrome a satelitní konkurence Starlinku: To nej z týdne #43

Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete výběr článků a témat, která by vám neměla uniknout.
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Zahrajte si D Catch: Na Dotekománii spouštíme vlastní hru a pořádnou nálož novinek
Každý web potřebuje jednou za čas aktualizaci, vylepšení nebo rovnou nový design. Za celou historii Dotekomanie jsme vyměnili kabát několikrát a další kompletní redesign aktuálně v plánu nemáme. Změn je ale i tak hodně a začneme jednou „hračkou“ – bonusem, který sice není životně důležitý, ale rozhodně dokáže zkrátit dlouhou chvíli. [Přečíst celý článek ➔]
Androidy varují před zemětřesením už ve více než 200 zemích
Pár sekund může rozhodnout o životě a smrti. Přesně tolik času ale dokáže dát Android lidem, než se v jejich okolí objeví otřesy. Google dále rozšiřuje svůj systém pro varování před zemětřeseními, tentokrát už na 200 zemí. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Apple zpřísňuje pravidla v App Storu. Zaměřuje se na aplikace s intimním falešným obsahem tvořeným pomocí AI
Podle dostupných informací Apple aktualizuje pravidla, kterými se řídí schvalování aplikací v App Storu. Nová opatření by se především měla dotknout aplikací vytvářejících intimní fotografie bez souhlasu zobrazovaných osob a další nebezpečný obsah. Vývojářům, kteří pravidla poruší, hrozí nejen odstranění aplikace, ale také zrušení vývojářského účtu. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Apple
Falešná aplikace WhatsApp nasbírala v Google Play půl milionu stažení. Dokonce se objevila i ve sponzorovaných výsledcích.
Obchodem Google Play se šíří falešné aplikace. Po nedávném případu s napodobeninou prohlížeče Chrome, který si stáhlo 100 tisíc uživatelů, se obchodem s aplikacemi šíří falešná aplikace WhatsApp. Ta údajně zaznamenala více než 500 tisíc stažení a některým uživatelům se dokonce zobrazuje mezi sponzorovanými výsledky vyhledávání. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie
Honor představuje řadu Win 2: Herní smartphony s aktivním chlazením, jeden má dva větráky
Na trhu se smartphony najdeme i speciální kategorie modelů, které jsou přímo zaměřeny na hraní her. Některé modely mají natolik odvážný design, že to z nich doslova čiší. Jiné pak vypadají na první pohled celkem normálně, ale v útrobách mají tu nejlepší možnou výbavu pro hraní. To by se dalo říci i o novinkách Honor Win 2, Honor Win RT2 a Honor Win Turbo2. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Honor
Čtyři evropští operátoři spojí síly a chtějí vytvořit alternativu ke Starlinku. Dočkáme se satelitního připojení v mobilu?
Evropští telekomunikační operátoři Deutsche Telekom, Orange, Telefónica a Vodafone plánují společný projekt satelitního připojení pro mobilní telefony. Mělo by se tak jednat o evropskou alternativu ke službě, kterou provozuje Muskův Starlink pod záštitou společnosti SpaceX. Plánovaná služba by měla, podobně jako zmiňovaný Starlink, zajistit mobilní signál i v oblastech, kde žádný signál není dostupný. Čtveřice operátorů prozatím podepsala dopis o záměru společně usilovat o přidělení frekvencí pro satelitní komunikaci. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: GPT
Android Auto do jakéhokoliv auta zdarma? Stačí starý tablet ze šuplíku
Nové rádio s Android Auto může vyjít na několik tisíc korun. Stejného výsledku ale dosáhnete i zdarma, pokud vám doma leží starý tablet či telefon. Vyzkoušel jsem to s dvanáct let starým tabletem v autě bez bluetooth rádia a Android Auto fungovalo velmi dobře. Máme pro vás návod. [Přečíst celý článek ➔]
Dvanáctiletý tablet jako displej pro Android Auto, zdroj: Dotekománie
T-Mobile zahajuje vánoční sezónu, láká na slevy až 9 000 Kč
Ještě není ani listopad a už tu máme první vánoční akci od operátora. Začíná T-Mobile s první várkou, ale asi nebude poslední, jak se ukázalo v minulosti. Operátor se snaží nabídnout možnost pořízení výhodnějšího dárku pod stromeček. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: T-Mobile
Podcast: Google utahuje kohoutky u AI a konec Android Auto na starších telefonech
V dnešním díle rozebereme hned několik horkých témat ze světa technologií! Podíváme se na to, proč si evropští uživatelé na novou Siri s AI ještě pořádně počkají a jaké páky zkouší Apple na Evropskou unii. Google se mezitím rozhodl utáhnout kohoutky u Gemini a zavedl nová omezení pro neplatící uživatele. Dojde i na konec podpory Android Auto pro starší systémy a na zajímavou novinku v iOS, kde Apple začal sledovat chování uživatelů při nabízení Chrome v Safari. A jako bonus pro vás máme rozdávačku krytů a skel na Galaxy S26 Ultra! [Přečíst celý článek ➔]
O2 rozšiřuje Data Pas do dalších destinací, nově pokryje 101 zemí
Mobilní operátoři se snaží nabídnout i speciální balíčky do zahraničí, tedy mimo EU. Spoléhají tak trochu na to, že si zákazník nechce zařizovat novou SIM kartu pro danou oblast. Na druhou stranu mohou v některých případech být výhodnější, nebo nestojí za to podstupovat nastavení kvůli několika dnům nebo menším nárokům na připojení. O2 nyní má další důvody k lákání na Data Pas. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: O2
Od vesnic po železniční koridory: Vodafone rozšiřuje síť v rámci Národního plánu obnovy
Mobilní operátoři vždy první zajistí pokrytí mobilním signálem na místech, kde se pohybuje nebo nachází nejvíce lidí. Až pak hledá možnosti pokrytí v odlehlejších oblastech, nebo komplikovaných. Některá místa jsou i tak dosti komplikovaná a nákladná, co se týče vybudování kvalitního pokrytí. Naštěstí se nabízí nejrůznější dotační programy, které s tím pomáhají. Díky tomu nyní Vodafone rozšiřuje pokrytí do nových oblastí, případně ho vylepšuje. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Vodafone
Google Chrome posiluje ochranu před podvody: Gemini odhalí i sofistikovaný ClickFix
Podvody na internetu jsou čím dál sofistikovanější a ne vždy stránka musí konkrétně dělat něco ilegálního na daném zařízení, případně se pokoušet provést nepovolenou operaci. Mnohdy jen nabízí jednoduchý návod na nějakou opravu nebo vylepšení, což ve výsledku může vést k problémům. Současně některé podvody jsou těžko rozeznatelné pro nepozorného návštěvníka. Proto Google zvyšuje úroveň ochrany přímo v Chromu. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Google
Apple Watch je nově možné spárovat i s telefony Huawei. Má to ale několik zásadních omezení
Apple Watch patří mezi zařízení, která jsou úzce propojená s ekosystémem Applu a nejlepší funkčnosti tak logicky dosahují když jsou propojené s iPhonem, bez kterého je prakticky nelze používat naplno. Huawei se ale podle dostupných informací pokouší tuto bariéru částečně překonat. V Číně představil aplikaci HarmonyOS Interconnect, která umožňuje propojit hodinky Apple Watch s telefony Huawei využívajícími HarmonyOS 7.0. Snad jsme si ale nemysleli, že integrace bude fungovat stejně jako na iPhonu. Jak se ale dalo očekávat, celé řešení má hned několik omezení. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Apple
Motorola rozšiřuje službu Global Connect pro eSIM do Česka a na Slovensko
V červenci Motorola představila aplikaci a službu Global Connect, díky které si můžete do svého Motorola mobilu rychle pořídit eSIM pro vybranou destinaci. Nyní přichází rozšíření dostupnosti, a to včetně Česka a Slovenska. Aplikace by měla být předinstalovaná, případně si ji mohou uživatelé stáhnout na odkaze níže. Nabízí se balíčky 1 GB, 3 GB, 5 GB nebo 10 GB a ceny se liší podle vybrané destinace. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Motorola
Mapy toalet, bezpečný pohyb v noci a evidence majetku: Čerstvé aplikace pro Android a iOS
Do redakční schránky nám chodí mnoho tipů na aplikace a některé jsou zcela nové. Právě ty jsme vybrali do tohoto článku. Třeba vás zaujmou a vyzkošíte si je. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: Dotekomanie.cz
Spotify spustilo předplatné pro podcasty
Máte svůj oblíbený podcast? Nově ho budete moci podpořit i na Spotify. Platforma totiž spouští další podobu členství, tentokrát pouze pro podcasty. Tvůrci dostanou 90 % peněz a novinka už je dostupná i u nás. [Přečíst celý článek ➔]
Spotify předplatné pro podcasty, zdroj: Spotify
Spotify v autě bez telefonu. První nativní aplikace pro Android Automotive míří do Audi
Spotify spustil svou první aplikaci, která běží přímo v infotainmentu auta. Telefon, kabel ani Bluetooth už k poslechu nepotřebujete. Jako první ji dostávají vybrané vozy Audi. [Přečíst celý článek ➔]
Zdroj: androidheadlines.com
Předchozí týden: Android 17, novinky od Applu a ambice Starlinku: To nej z týdne #42