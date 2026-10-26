Poslední spalovací Jaguar F-Pace nikdo nechce. Některé kusy čekají u prodejců přes 400 dní za plnou cenu

Jaguar F-Pace je poslední model britské značky se spalovacím motorem, který se ještě nabízí jako nový. U posledních kusů končící techniky by se dal čekat zájem sběratelů, americká čísla ale ukazují pravý opak. Podle serveru CarEdge čeká nový F-Pace ve Spojených státech na kupce v průměru 180 dní. Prémiové SUV tak u průměrného prodejce stojí půl roku, než si ho někdo odveze.
Kus v Coloradu čeká 515 dní a prodejce za něj chce víc než ceník
Celostátní průměr schovává auta, která na kupce čekají mnohem déle. V texaském Austinu stojí F-Pace na skladě 563 dní, tedy přes rok a půl. Prodejce za něj chce 59 208 dolarů, což odpovídá ceníku, takže dlouhé čekání se v ceně nijak neprojevilo. Další kus, v kalifornském Riverside, je v nabídce 439 dní.
Nejpodivnější případ je v Lakewoodu v Coloradu. Auto tam čeká 515 dní a prodejce ho nabízí za 78 307 dolarů, o 799 dolarů nad doporučenou cenou.
Po téměř 17 měsících bez kupce se cena nad ceníkem obhajuje jen těžko.
Brněnský prodejce škrtl z ceny 760 tisíc korun. Kupec zatím nepřišel
Čeští prodejci volí opačný postup a zlevňují. Brněnský CARTec inzeruje na serveru TipCars nový F-Pace 2.0 D200 R-Dynamic SE vyrobený v roce 2022. Na tachometru má deset kilometrů, jde tedy o nejeté auto z produkce staré několik let.
Prodejce za něj chce 1 169 000 korun a v inzerátu výslovně uvádí slevu 760 000 korun. Původní cena se tak blížila 1,93 milionu a z ní prodejce ubral téměř 40 procent. Ani to zatím kupce nepřilákalo.
V nabídce se objevily i dražší skladové kusy. Mach Motors nabízí P400 R-Dynamic SE za 2 210 000 korun bez DPH, Albion Cars měl v inzerci vrcholnou verzi SVR 575 Edition za 2 499 000 korun. Z těchto tří aut se prodala jen tahle SVR.
Kolik z ceny F-Pace zbude po pěti letech držení
CarEdge řadí F-Pace v tom, jak drží hodnotu, na 387. místo ze 401 sledovaných modelů. Po pěti letech mu podle těchto propočtů zůstane 34,6 procenta původní ceny, majitel tedy přijde o necelé dvě třetiny. V korunách to dělá odpis přes 1,2 milionu. Celkové pětileté náklady na vlastnictví, do kterých CarEdge počítá odpis, pojištění, financování, palivo a údržbu, vycházejí na téměř 2,2 milionu. Celková známka za poměr ceny a hodnoty zní D minus.
Na sběratelskou prémii nemá F-Pace předpoklady ani v historii prodejů, protože nikdy nepatřil k modelům, které by svou kategorii určovaly. Nejlepší rok zažil v USA v roce 2017, kdy se ho prodalo 19 238 kusů. BMW X3 se tam ve stejném období prodávalo pravidelně přes 65 000 kusů ročně. Audi Q5 překračovalo 74 000, tedy téměř čtyřnásobek toho, co F-Pace zvládl v rekordním roce.
Elektrický Type 01 s více než 1 000 koňmi dorazí k zákazníkům v roce 2027
Jaguar mezitím naplno propaguje elektrickou budoucnost. V květnu 2026 oficiálně pojmenoval první model nové éry, čtyřdveřové GT Type 01. Jeho výkon přesáhne 1 000 koní, tedy přes 745 kW, a točivý moment 1 300 Nm. Cena má začínat na 165 000 eurech, což je zhruba čtyři miliony korun a víc než trojnásobek částky, za kterou se v Brně neprodává zlevněný F-Pace. Otevřené zůstává, jestli značka, jejíž poslední spalovací SUV nejde na odbyt ani se slevou 760 tisíc, najde dost zákazníků pro auto v téhle cenové hladině.
Peníze na restart mateřská skupina JLR má. Ve finančním roce 2025/26 vykázala tržby 22,9 miliardy liber a volný peněžní tok přes dvě miliardy. Čistá hotovost dosáhla 2,6 miliardy liber. V prvním čtvrtletí nového fiskálního roku vydělala 109 milionů liber. Sama přitom přiznává, že objemy prodejů ovlivnil „plánovaný útlum odcházejících modelů Jaguaru“.
Objednávky na Type 01 se otevřou začátkem roku 2027 a první auta mají k zákazníkům dorazit ve druhé polovině téhož roku.