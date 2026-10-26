Doma už vytahuješ deštník? 6 míst, kam koncem října utéct za sluncem

Na podzim má cestování jednu výhodu: už nemusíš hledat místo, kde bude třicet pět ve stínu. Stačí najít destinaci, kde se dá ráno sedět venku, přes den sundat svetr a ideálně ještě vlézt do moře bez morální přípravy. Dlouhodobé říjnové průměry dávají největší šanci Kanárským ostrovům, Kypru a Maltě; teplo se často drží také na jihu Španělska, Krétě a tureckém pobřeží. Koncem měsíce ale roste proměnlivost, takže čím víc stojíš o plážové počasí, tím jižněji a stabilněji vybírej.
1. Tenerife: nejbezpečnější sázka na evropské „ještě léto“
Kanárské ostrovy patří v říjnu k nejspolehlivějším evropským variantám. Dlouhodobé průměry pro Tenerife se pohybují kolem 24 °C přes den a moře zůstává příjemné. Jih ostrova bývá sušší než sever, takže pokud chceš opravdu ležet u vody, hledej Costa Adeje, Los Cristianos nebo Playa de las Américas. Pokud chceš místo lehátka i příběh, půjč si auto a vyjeď k Teide nebo do zelenějšího severu.
2. Gran Canaria: pláž, město i hory během jednoho víkendu
Gran Canaria vychází v klimatických žebříčcích na říjen velmi vysoko díky kombinaci tepla, relativně nízkých srážek a slunce. Jih kolem Maspalomas a Puerto de Mogán má dovolenkovější charakter, Las Palmas zase funguje jako opravdové město s pláží Las Canteras. Je to dobrá volba, pokud nechceš týden jen ležet, ale zároveň odmítáš obětovat možnost snídat v tričku.
3. Kypr: největší šance na skutečné koupání
Kypr patří mezi nejteplejší říjnové volby v Evropě a moře si po létě drží teplo déle než vzduch. Larnaka a Pafos jsou praktické pro kombinaci města, výletů a pobřeží; Ayia Napa a Protaras dávají větší smysl, pokud chceš hlavně pláže. Koncem října už může přijít déšť, ale statisticky jde pořád o jednu z nejlepších sázek na teplo bez dálkového letu.
4. Malta: když chceš slunce, ale nechceš týdenní resort
Malta má v říjnu průměrná maxima kolem 24 °C a je ideální pro krátký útěk, protože vzdálenosti jsou malé. Valletta, Three Cities, Mdina, útesy, zátoky a lodní výlet na Gozo se dají poskládat bez pocitu, že jsi polovinu dovolené prospala v transferu. Moře může být stále příjemné, ale Malta je dobrá i tehdy, když plážový den nevyjde: historických a městských plánů B je tu dost.
5. Málaga a Costa del Sol: slunce s městskou pojistkou
Jižní Španělsko už koncem října není jistota na koupací dovolenou, ale stále může nabídnout velmi příjemné dny kolem nízkých dvaceti stupňů. Málaga má jednu výhodu: pokud počasí zrovna není na pláž, pořád máš staré město, trhy, galerie, tapas a výlety do okolí. Pro čtyři dny, kdy chceš hlavně světlo, jídlo a venkovní život, je to často lepší volba než čistě sezónní resort.
6. Kréta: pro ty, kdo snesou trochu meteorologického hazardu
Kréta umí v říjnu překrásné dny, teplé moře a podstatně méně lidí než v srpnu. Zároveň už je to přechodové období a jednotlivé týdny se mohou výrazně lišit. Pro pozdní říjen bych ji volila spíš tehdy, když tě baví taverny, archeologie, města a pěší výlety stejně jako pláž. Když vyjde slunce, je to bonus; když ne, dovolená se nerozpadne.
Jedna věc před rezervací: nepleť si klimatický průměr s předpovědí
Čísla typu „24 °C v říjnu“ jsou dlouhodobé průměry, ne příslib pro tvůj konkrétní čtvrtek. Pokud rezervuješ na poslední chvíli, podívej se pár dní před odletem na aktuální předpověď a hlavně na vítr a déšť, ne jen na maximální teplotu. Jestli chceš v posledním říjnovém týdnu maximalizovat šanci na pláž, Kanáry a Kypr bych dala před kontinentální Středomoří. Pokud ti jde hlavně o světlo, venkovní oběd a možnost odložit kabát, výběr je mnohem širší.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další inspiraci pro volný čas a cestování najdeš na Poudrée.
Zdroje: Weather2Travel – Europe weather in October 2026 [1], Euronews – From Cyprus to the Canaries: Where to go for a warm autumn holiday in Europe [2], Sunshine Atlas – Sunniest places in Europe in October [3]. img ai generated, foto Unsplash+