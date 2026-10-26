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Doma už vytahuješ deštník? 6 míst, kam koncem října utéct za sluncem

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Ráno tma, večer tma a mezi tím voda vodorovně. Pokud se ti při pohledu z okna začíná stýskat po sandálech, druhá půlka října ještě není ztracená. Vybraly jsme místa, kde má podzim pořád velmi slušnou šanci vypadat jako léto — od Kanárů přes Kypr až po Maltu. Jen počítej s tím, že říjnové slunce je bonus, ne smluvní garance.
Doma už vytahuješ deštník? 6 míst, kam koncem října utéct za sluncem

Doma už vytahuješ deštník? 6 míst, kam koncem října utéct za sluncem

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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