Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Google versus EU, novinky od Honoru a útok na kyberšmejdy: To nej z týdne #40

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Máme za sebou další týden plný technologických novinek, představených zařízení i aktualizací. Níže najdete výběr článků a témat, která by vám neměla uniknout. Tip: Chcete...
Google versus EU, novinky od Honoru a útok na kyberšmejdy: To nej z týdne #40

Google versus EU, novinky od Honoru a útok na kyberšmejdy: To nej z týdne #40

Zdroj: Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:40

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Tesla umožní nouzový odjezd od Superchargeru, vyjít ale může na půl milionu
Tesla umožní nouzový odjezd od Superchargeru, vyjít ale může na půl milionu
Instagram přidává AI asistenta. Pomůže tvůrcům s kvalitou obsahu příspěvků
Instagram přidává AI asistenta. Pomůže tvůrcům s kvalitou obsahu příspěvků

Instagram vylepšuje svou samostatnou aplikaci Edits a přidává do ní nového AI asistenta. Ten se zaměřuje na...

Razr Flex od Motoroly přibližuje první únik
Razr Flex od Motoroly přibližuje první únik

Nabídku skládacích telefonů hodlá v následujícím období podpořit firma Motorola, které unikly podrobnosti...

Instagram chce do škol, přidává speciální funkce pro partnerské školy
Instagram chce do škol, přidává speciální funkce pro partnerské školy

Nástěnku na chodbě, školní web i email. To všechno podle Mety dokáže nahradit jediná aplikace, Instagram....

Prodeje čipů lámou rekordy. Ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o více než 31 %
Prodeje čipů lámou rekordy. Ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o více než 31 %

Globální trh s čipy dosáhl ve druhém čtvrtletí letošního roku nového historického maxima. Podle dat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.