Google slaví 20 let v Česku: Od tří zaměstnanců k digitálnímu pilíři

Ačkoliv je Česko relativně malou zemí, tak rozhodně není naše republika přehlédnutelná. Ostatně přispěla mnohými věcmi celému světu, od kultury, přes vědu a až po celosvětově známé slovo robot. Před dvaceti lety jsme ani netušili, že Google to myslí s českým trhem vážně. Ostatně začátky nebyly nějaké velkolepé. Tehdy zde byli jen tři zaměstnanci. Nyní společnost oslavila 20 let v České republice, k čemuž uspořádala speciální akci.
Google oslavil 20 let v Česku
Českou pobočku vedla Taťána le Moigne, která vybudovala poměrně silné zázemí na relativně unikátním trhu. Na začátku jsme zde měli jen čtyři služby, přičemž jen dvě zůstaly do současnosti – Vyhledávač a Gmail. Zbylé již zanikly a jednalo se o ToolBar a Desktop.
„Poslední dvě dekády byl Google strategickým partnerem české digitální ekonomiky. Pomáhal tuzemským firmám růst do celého světa a podílel se na proměně Česka v evropskou digitální a e-commerce velmoc. Dnes stojíme na prahu ještě zásadnější proměny spojené s umělou inteligencí. Naše mise pro další desetiletí je jasná: zajistit, aby české firmy, vývojáři a instituce byli mezi prvními v Evropě, kdo naplno využijí agentní a cloudovou infrastrukturu k udržitelnému hospodářskému růstu,” říká František Štrupl, ředitel české a slovenské pobočky Googlu.
Při příležitosti oslav Google znovu zmapoval největší
český národní park, ostatně Česko patří mezi země s největší hustotou zmapovaných míst ve StreetView.
Zdroj. Dotekomanie.cz
Samotná akce ale nebyla jen o minulosti. Google si pozval i významné osobnosti z byznysové sféry v rámci panelové diskuze kolem využívání AI. Té se zúčastnili Dalibor Cicman (Zakladatel a generální ředitel GymBeam), Karolína Topolová (Generální ředitelka a předsedkyně představenstva AURES Holdings) a Jakub Matoušek (Media & Growth Director Notino). Ti prozradili, jak jim AI pomáhá v podnikání. Kromě zkoušení a testování nasazení si pochvalovali zejména práci s obrovským množstvím dat.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Další panelová diskuze byla věnována Youtube. Janek Rubeš (Český reportér a dokumentarista), Bé Hà Nguyen (Influencerka a podnikatelka) a Petr Mára (Creator) poskytli pohled na své začátky, současnost a také budoucnost. Z diskuze jasně vyplynulo, že dnešní tvorba se zásadně posunula a tak trochu se vrací k autenticitě, kde je důležitější informační obsah před formou.
Google se věnoval i zdraví a samotnému přístupu nejen k získávání dat, ale také s jejich nakládáním. O této problematice hovořila Dr. Susan Thomas (Ředitelka pro Health EMEA Google). Nastínila cíle společnosti na globální úrovni. Pomyslnou metou je vytvořit systém, který upozorní kohokoliv dříve, než nastanou jakékoliv zdravotní komplikace. Tedy ve zkratce řečeno. Samotná problematika je komplikovaná a stojí na množství a různorodosti získávaných dat.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Celým večerem provázel Karel „Kovy“ Kovář a také jsme se dočkali i speciální písničky k samotným narozeninám od Pokáče. Tu si ostatně můžete poslechnout níže.
VIDEO Milníky Googlu u nás
Rok Klíčové milníky a inovace 2007 Zpřístupnění Gmailu pro širokou veřejnost; spuštění nástroje AdWords Editor kompletně v češtině 2008 Mapy Google se naučily česky; YouTube získalo české rozhraní 2009 1. telefon se systémem Android na českém trhu a spuštění služby Google Street View v Česku 2010 Představení hlasového vyhledávání v češtině 2012 Spuštění platformy a obchodu Google Play 2013 Uvedení služeb Knihy Google Play a Hudba Google Play v Česku 2015 Bezplatné zpřístupnění nástrojů Google Apps pro české neziskové organizace 2016 Spuštění vzdělávacího programu Digitální garáž 2017 Spuštění platební služby Google Pay 2018 Vstup divize Google Cloud na český trh, nová aplikace Zprávy Google a platforma Display & Video 360 2019 Spuštění služeb YouTube Kids, YouTube Music a YouTube Premium 2020 Zavedení funkce pro vyzvednutí objednávek (Curbside Pickup) v Mapách Google 2021 Představení účtů pod dohledem na YouTube a spuštění formátu YouTube Shorts 2022 Zavedení ekologických tras v Mapách Google 2023 Integrace Google Lens a představení chatbotu Gemini (dříve Bard) v češtině 2024 Oficiální zahájení prodeje smartphonů Google Pixel v Česku; dostupnost nástroje NotebookLM v češtině 2025 Příchod Gemini Live, AI Přehledů a režimu AI ve Vyhledávání v češtině 2026 Uvedení hudebního modelu Lyria, funkce Search Live a inteligentní vyhledávací řádek v české lokalizaci