Ztracená karta je pro nálezce snazší kořist než telefon. Na nákupy do 500 Kč mu často stačí ji přiložit k terminálu

Peněženka vám vypadne v tramvaji a vy si toho všimnete až doma. Nálezce mezitím může zajít do obchodu, přiložit vaši kartu k terminálu a zaplatit. Potom to zopakuje u vedlejší pokladny. Nikdo po něm nechce otisk prstu, obličej ani kód. Telefon s Apple Pay nebo Google Wallet by mu nabídl jen zamčenou obrazovku, přes kterou se bez vašeho obličeje, otisku nebo odemykacího kódu k placení zpravidla nedostane.
Kolik stihne nálezce utratit, než terminál začne chtít PIN
Česká spořitelna ve své příručce i ČSOB ve své dokumentaci uvádějí, že běžný limit pro bezkontaktní platbu bez PINu je v Česku 500 Kč. Pevná hranice to ale není. Terminál si může PIN vyžádat i u menší částky, třeba kvůli bezpečnostním pravidlům nebo když součet předchozích transakcí dosáhne určitého limitu. Kolik plateb nálezci projde, se proto dopředu odhadnout nedá.
Když projdou, počty jsou nepříjemné. Pět nákupů po 490 Kč dělá 2 450 Kč a stihnout se dají během několika minut. Banka může podezřelé platby sama vyhodnotit a zastavit, na to se ale nedá spoléhat jako na jistotu.
Druhé riziko nese karta přímo na sobě. Z přední strany je vidět její číslo a datum platnosti, na zadní straně je bezpečnostní kód CVC/CVV. U některých internetových obchodů a při takzvaných MO/TO transakcích, tedy platbách objednaných poštou nebo po telefonu, mohou tyto tři údaje k zaplacení stačit. Záleží na tom, jaké další ověření konkrétní obchodník vyžaduje. Na toto riziko ve svých materiálech upozorňuje i MONETA.
Telefon brání čtyřmi zámky, jeden z nich se dá odkoukat
První zábranou je ověření majitele. Apple Pay při placení obvykle chce Face ID, Touch ID nebo kód zařízení. Google Wallet zpravidla vyžaduje odemčený telefon a ověření uživatele, přesné podmínky se mohou lišit podle částky a způsobu platby. Druhou zábranou je tokenizace. Apple Pay místo čísla karty posílá takzvané Device Account Number a Google Wallet podobně pracuje s digitálním identifikátorem, takže obchodník skutečné číslo vaší karty vůbec nedostane.
Třetí vrstvou je dynamický kód, který zabezpečuje každou transakci zvlášť. Kdyby někdo zachytil data z jedné platby, k zopakování další by mu neměla posloužit. Čtvrtou vrstvou je vzdálené zabezpečení. iPhone označený ve službě Najít jako ztracený můžete zamknout a zablokovat na něm Apple Pay, telefon s Androidem jde přes Najdi moje zařízení zabezpečit nebo vymazat.
Všechno se láme na odemykacím kódu. Apple v určitých situacích dovoluje potvrdit platbu kódem místo biometrie a Komerční banka na rizika spojená se znalostí přístupových údajů k telefonu upozorňuje. Stačí, aby vám někdo v kavárně koukal přes rameno, když kód zadáváte. Tokenizace pak dál skrývá číslo karty před obchodníkem, platbám z odemčeného telefonu ale nezabrání. Stejně bezmocná je technika proti phishingu, podvodným telefonátům nebo prozrazení kódu člověku, kterému věříte. Ze čtyř zábran tak tu nejdůležitější drží v rukou majitel: kdo zná jeho kód, má k placení otevřenou cestu.
Před ztrátou se vyplatí sáhnout na tři nastavení karty
Nejvíc pomůže přiměřený platební limit na fyzické kartě. Čím je nižší, tím méně stihne nálezce utratit. Pokud internetové platby a MO/TO transakce nepoužíváte a vaše banka je umožňuje omezit samostatně, vypněte je. Opsané číslo a CVC/CVV pak přestanou mít pro podvodníka cenu.
Třetím nastavením je upozornění na každou transakci. Zpráva o platbě, kterou jste neprovedli, vám dá signál k blokaci dřív, než si ztráty všimnete sami.
Telefon chraňte biometrickým ověřením, pokud ho umí, a kód nikomu neprozrazujte. Funkci Najít na iPhonu nebo Najdi moje zařízení na Androidu zapněte hned, protože po ztrátě už to neuděláte. Mobilní peněženka se hodí jako hlavní způsob placení v obchodech. Plastová karta zůstává zálohou pro chvíle, kdy se telefon vybije nebo nefunguje.
Šest nonstop linek a limit 50 eur pro vaši spoluúčast
Po ztrátě rozhoduje rychlost. Většina českých bank dovoluje kartu zamknout nebo zablokovat přímo v aplikaci, mezi nimi ČSOB Smart, George od České spořitelny, My Air, MONETA Smart Banka, KB+ a Fio Smartbanking. Některé aplikace nabízejí dočasné zamknutí pro případ, že kartu jen nemůžete najít, a trvalou blokaci, po které už kartu nelze použít.
Bez aplikace zbývá telefon, společné číslo pro všechny karty v Česku ale neexistuje. Česká spořitelna má linku 277 207 207, ČSOB +420 495 800 111. Air Bank přijímá hovory na +420 547 134 134, MONETA na +420 224 442 424. Komerční banka je na čísle +420 955 512 230 a Fio banka na +420 224 346 777.
Podle informačního letáku ČNB může být spoluúčast klienta při neautorizovaných platbách v EU za určitých podmínek omezena na 50 eur, tedy přibližně 1 250 Kč. Ze zmíněných pěti nákupů za 2 450 Kč by tak klient, který splnil podmínky, nesl zhruba polovinu. Omezení neplatí, pokud jednal podvodně nebo své povinnosti nesplnil úmyslně či z hrubé nedbalosti. Po nahlášení ztráty nebo zneužití karty bance už klient za další neautorizované platby zpravidla neodpovídá, pokud nejednal podvodně.