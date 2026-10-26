Spoluhráč o McDavidovi: Možná nejlepší hráč všech dob. Kanadský centr má v deseti zápasech 31 bodů a NHL žasne

Po výhře Edmontonu nad Carolinou 6:5 po nájezdech 22. října se Leon Draisaitl postavil před kameru Sportsnetu a mluvil o spoluhráči, se kterým sdílí kabinu přes deset let. „To není normální,“ řekl. „Je možná nejlepší hráč, který kdy hrál. Podle mě určitě, z toho, co jsem viděl.“ Dodal, že je radost s ním hrát a učit se od něj každý den. McDavid měl v tu chvíli 31 bodů z deseti zápasů. O dva dny později přidal proti Torontu další dvě asistence. Draisaitl, sám jeden z nejproduktivnějších hokejistů světa, má v tabulce produktivity o deset bodů méně. Jméno Wayna Gretzkyho se v NHL znovu skloňuje v přítomném čase.
Jedenáct zápasů, ani jeden bez bodu
Čísla k 26. říjnu: 11 zápasů, 8 gólů, 25 asistencí, 33 bodů. McDavid neodehrál jediný zápas, ve kterém by se nezapsal do statistik. Tři z prvních deseti utkání zakončil s pěti body.
Po desátém zápase se stal teprve čtvrtým hráčem v historii NHL, který v prvních deseti zápasech sezony dosáhl 30 bodů. Před ním to zvládli jen Wayne Gretzky, Mike Bossy a Mario Lemieux, který to dokázal třikrát. Jeden rekord už McDavidovi patří úplně. Podle analytického projektu NHL EDGE nikdo v dějinách ligy neměl v prvních deseti zápasech víc asistencí než jeho 23. Druhý je Lemieux s 21 z ročníku 1988/89.
Ještě výmluvnější je podíl na hře týmu. Edmonton dal v jedenácti zápasech 48 gólů a McDavid byl u 33 z nich, tedy u 68,8 %. Klubový web připomíná, že kdyby takový podíl vydržel celou sezonu, šlo by o rekord NHL. Překonal by i McDavidův vlastní zápis 57,4 % ze sezony 2020/21.
Dobré měřítko nabízí srovnání s českými hráči. David Pastrňák hraje výborně a se 17 body ve dvanácti zápasech patří k první desítce ligy. Jeho tempo je 1,42 bodu na zápas, McDavidovo přesně 3,00. Jiné srovnání ukazuje, jak absurdní je tenhle start. Lukáš Sedlák, poctivý centr, který v NHL odehrál 192 zápasů, posbíral za celou kariéru v nejlepší lize světa 35 bodů. McDavid je po jedenácti říjnových večerech dva body za ním.
Proč se to děje právě teď
Momentální forma to vysvětluje jen zčásti. Za McDavidovou explozí stojí aspoň tři konkrétní změny.
První je tělo. Brzké vyřazení s Anaheimem v minulé sezoně znamenalo delší léto a čas doléčit zranění nohy. McDavid je o tři měsíce před třicítkou a podle čísel je rychlejší než kdokoli jiný. NHL EDGE ho vede na prvním místě v počtu sprintů nad 35 km/h i nad 32 km/h. Sedm z jeho prvních osmi gólů padlo po rychlém přechodu do útoku.
Druhou změnou je Mike Babcock. Nový trenér udělal z dvojice McDavida s Draisaitlem pravidlo, ne nouzové řešení. Sportsnet spočítal, že v této sezoně spolu hrají přes 70 % času v rovnovážném počtu hráčů. Loni to bylo kolem 40 %, v ročníku 2024/25 zhruba 30 %. Téměř 90 % McDavidových bodů při hře pět na pět přišlo s Draisaitlem na ledě. Na pravém křídle doplňuje formaci Vasilij Podkolzin a vzadu Mattias Ekholm s Evanem Bouchardem. „Všichni vědí, kde kdo je,“ popsal to McDavid.
Třetí je samotná McDavidova hra. Draisaitl říká, že ve čtyřiadvaceti byl jeho kapitán stejně rychlý a stejně efektní, jen detaily ještě nebyly dotažené. Teď je podle něj jeho hra „kompletní, jak jen to jde“, a ofenziva přitom neutrpěla. Babcock místo bodů zdůrazňuje plus/minus a dominanci při hře pět na pět. Body navíc nesbírá jen v přesilovkách. Po deseti zápasech měl McDavid 19 bodů v rovnovážném počtu a zároveň vedl ligu v bodech v přesilovce.
Respekt přichází i od soupeřů. Trenér Caroliny Rod Brind’Amour označil McDavida s Draisaitlem za „dva z možná nejlepších hráčů, kteří kdy hráli“. Jeho útočník Seth Jarvis přiznal, že na jejich bránění je potřeba celé mužstvo. Ryan Nugent-Hopkins zase upozornil, že McDavid nesbírá body za rozhodnutého stavu, ale v momentech, kdy se láme výsledek.
Matematika dvou set bodů
Po deseti zápasech ukazoval přepočet na 84zápasovou sezonu 260 bodů. Po jedenácti je to 252. Taková čísla jsou spíš kuriozita. Zajímavější je opačný výpočet: kolik musí McDavid sbírat od teď.
|Cíl
|Chybí bodů
|Zbývá zápasů
|Potřebné tempo
|200 bodů
|167
|73
|2,29 bodu na zápas
|216 bodů (nový rekord)
|183
|73
|2,51 bodu na zápas
Pro představu: Gretzky ve své rekordní sezoně 1985/86 nasbíral 215 bodů v 80 zápasech, v průměru 2,69 bodu na zápas. McDavidovi díky delší sezoně a obřímu náskoku teď na nový rekord stačí tempo o něco nižší, než měl Gretzky po celý svůj nejlepší rok. Podle nás je to nejsilnější argument, proč debata o 215 bodech přestala být jen fanouškovským sněním. Ani 2,51 bodu na zápas přitom v moderní NHL nikdo celou sezonu neudržel.
Jaký měl Gretzky přesně součet po prvních deseti zápasech roku 1985/86, se nám v otevřených zdrojích spolehlivě dohledat nepodařilo. Přímé srovnání „po deseti zápasech“ proto zatím chybí. Jisté je, že McDavidovo tempo zatím míří nad konečný rekord.
Co ho může zpomalit a co ho naopak žene
Rozbor Sportsnetu vyjmenovává brzdy. McDavid proměňuje kolem 32 % střel, což je hluboko nad jeho kariérním průměrem. Nadprůměrnou úspěšnost mají i Bouchard a Podkolzin, takže až se jejich čísla vrátí k normálu, ubude i McDavidových asistencí. Babcock navíc může časem dvojici s Draisaitlem rozdělit, aby vyvážil sestavu. Dá se čekat, že tempo tří bodů na zápas nevydrží. Otázkou je, jestli spadne k hranici dvou set, nebo mnohem níž.
Proti tomu stojí návraty Nugent-Hopkinse a Zacha Hymana. Podle NHL EDGE mohou pomoci tempo na 200 bodů udržet ve hře. A pak je tu obrana. Edmonton dává nejvíc gólů v lize, 4,36 na zápas, ale inkasuje 3,55 gólu na zápas a v počtu obdržených branek je až 27. Tým, který musí vyhrávat přestřelky, potřebuje svého kapitána na ledě v každé rozhodující chvíli. Pro McDavidovu statistiku je to paradoxně dobrá zpráva.
Je tu ještě kontext doby. Gretzky hrál v lize, kde padalo 7,94 gólu na zápas. Loňská sezona měla 6,16. Hrubým srovnáním tedy McDavid sbírá body v prostředí zhruba o 22 % méně gólovém. Nejde o oficiální přepočet napříč érami, protože nezohledňuje přesilovky, prázdné branky ani taktiku. Přesto ukazuje, proč jeho čísla z jedenácti zápasů obstojí i vedle Gretzkyho.
Je McDavid nejlepší hráč všech dob? Draisaitlova věta je emoce spoluhráče po mimořádném večeru, ne žebříček. Mezi hráči s alespoň stovkou zápasů je McDavid třetí v historii v kariérních bodech na zápas, za Gretzkym a Lemieuxem. Gretzky stále drží rekordy i dlouhou nadvládu. Takhle blízko jeho číslům se ale nikdo dlouho nedostal.
Kdy McDavida sledovat
Edmonton čeká nabitý program. V noci na 27. října ve 2:30 hostí Detroit, 28. října přijede Calgary k první letošní bitvě o Albertu. Pak následuje cesta na východ: 31. října Islanders, 1. listopadu Rangers a 3. listopadu New Jersey.
V Česku vysílají NHL Nova a Prima, dohromady 24 zápasů týdně. Nova na Nova Sport 1 a 2, vybrané zápasy na Nova Action a na Oneplay, Prima na Prima Sport a Prima+. Konkrétní zápasy Edmontonu je potřeba ověřit v den utkání v programu stanic. Všechna utkání nabízí NHL.tv na platformě DAZN s anglickým komentářem a záznamem, podrobnosti shrnuje NHL.com.
Gretzkyho 215 bodů čtyřicet let působilo jako číslo z jiného sportu. Teď na něj McDavid potřebuje 2,51 bodu za večer a zatím má každý večer víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka