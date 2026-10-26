Valve Index končí, nový už nevznikne. Poslední kusy headsetu Steam doprodává o 20 % levněji, dokud nedojdou

Na oficiální hardwarové stránce Steamu se objevila stručná věta „Valve Index is no longer being produced“, tedy že se Index už nevyrábí. Valve teď prodává poslední headsety, ovladače a příslušenství, které mu zbyly na skladě, a nabídka platí jen do vyprodání. Současní majitelé o nic nepřijdou. Headset dál podporuje Steam i platforma SteamVR a technická podpora Valve bude dotazy k hardwaru řešit i nadále.
Headset vyjde zhruba na 8 630 korun, celou sadu si musíte poskládat
Sleva se počítá z každé položky zvlášť. Samotný headset stál původně 499 dolarů a po slevě stojí 399,20 dolaru. V orientačním přepočtu podle kurzu ČNB to dělá zhruba 8 630 Kč. Kdo už má doma zbytek vybavení, potřebuje znát jen tuhle částku.
Kompletní balík Valve v doprodeji nenabízí a na stránce věnované konci výroby výslovně uvádí, že komponenty prodává samostatně. Původní sada s headsetem, dvěma ovladači a dvěma základnovými stanicemi stála 999 dolarů. Se stejnou slevou by vyšla na 799,20 dolaru, tedy zhruba 17 280 Kč. Tahle suma je ovšem jen výpočet, protože Valve neslibuje, že budou všechny díly k dispozici současně. Začátečník tak může koupit headset a pak zjistit, že základnové stanice už došly.
Prodej běží přes Steam Store. Valve dodává hardware jen do podporovaných zemí a objednávky zpracovává ve vlastním systému. Zatím není ověřené, jestli česká verze obchodu ukazuje stejné ceny a zásoby jako americká. Konečná cena v korunách se proto může lišit podle DPH, dopravy a toho, co bude zrovna skladem.
Sedm let bez nástupce: čím si Index vysloužil pověst legendy
Index vyšel 28. června 2019 a za více než sedm let se přímého nástupce nedočkal. Ve spotřební elektronice je to neobvykle dlouhá doba. Pověst si headset postavil hlavně na obnovovací frekvenci. Vedle režimů 80, 90 a 120 Hz uměl i 144 Hz, což byla při uvedení výrazná přednost a ani dnes to není u headsetů samozřejmost.
K tomu přidal několik řešení, která si uživatelé oblíbili. Reproduktory nesedí přímo na uších, jsou umístěné těsně vedle nich, takže nic netlačí a uši se tolik nezahřívají. Zvuk dodnes patří k nejlépe hodnoceným vlastnostem Indexu. Polohu headsetu a ovladačů velmi přesně určují externí základnové stanice systému Lighthouse, které pracují s laserovým sledováním pohybu. Obraz putuje z grafické karty přímo přes DisplayPort 1.2, bez komprese videa, se kterou pracují některá bezdrátová a USB-C řešení. Vzdálenost čoček se nastavuje mechanickým posuvníkem.
Slabinou je rozlišení 1 440 × 1 600 pixelů na oko, tedy zhruba 2,3 milionu bodů. Meta Quest 3 má 2 064 × 2 208 pixelů na oko, což je asi 4,6 milionu bodů a téměř dvojnásobek. Zvládá navíc až 120 Hz a funguje i samostatně bez počítače. PlayStation VR2 nabízí 2 000 × 2 040 pixelů na oko, tedy o více než tři čtvrtiny víc než Index, a s kompatibilním adaptérem ho lze připojit i k PC.
Index si proti oběma drží náskok ve sledování pohybu, v obnovovací frekvenci a v přímém přenosu obrazu. Pohodlím ale zaostává, protože vyžaduje výkonný počítač, kabel a externí základnové stanice.
Komu se vyplatí sáhnout po posledních kusech
Nejvýhodnější pozici mají majitelé HTC Vive nebo Vive Pro. Index funguje se základnovými stanicemi Lighthouse 1.0 i 2.0 a také se staršími ovladači HTC Vive Wand. Stačí jim tedy samotný headset za zhruba 8 630 Kč, se kterým získají lepší zvuk a vyšší obnovovací frekvenci. V rozlišení už takový skok čekat nemusí, protože proti některým starším headsetům není rozdíl tak výrazný.
Smysl může nákup dávat i fanouškům závodních a leteckých simulátorů, kterým pomůže vysoká obnovovací frekvence a přímý přenos obrazu přes DisplayPort. Výsledek ovšem záleží i na výkonu počítače a na konkrétní hře.
Nováček bez příslušenství potřebuje headset, dva ovladače a základnové stanice, pro běžné použití se doporučují dvě. Pokud se mu podaří sehnat všechno, zaplatí zhruba 17 280 Kč. Quest 3 stál při uvedení 499,99 dolaru, prakticky stejně jako samotný headset Index před slevou. PS VR2 vyšlo na 549,99 dolaru a je určené primárně pro PlayStation 5. Za 17 280 Kč dostane nováček soupravu z roku 2019 se zhruba polovičním počtem pixelů na oko proti Questu 3, která bez počítače nefunguje, a takový nákup se pro začátečníka obhajuje jen těžko.
Nástupce zatím nikde. Co si pohlídat, než kliknete na nákup
Ve sdělení o konci výroby Valve žádného nástupce Indexu nepředstavilo. Před koupí se vyplatí projít podmínky záruky a reklamace. U zboží koupeného v Evropské unii platí spotřebitelská práva a zákonná odpovědnost prodávajícího za vady, jejich konkrétní rozsah ale závisí na tom, od koho a za jakých podmínek headset koupíte.
Jak rychle zásoby zmizí, není jasné. Každý zákazník smí koupit nejvýš jeden kus od každé nabízené položky, což má bránit hromadným nákupům. Kolik headsetů, ovladačů a základnových stanic ve skladu ještě zbývá, Valve neuvádí.