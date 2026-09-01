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Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarma

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Začátek školního roku se nese mnohdy v duchu speciálních akcí u prodejců a poskytovatelů služeb. Google není výjimkou a nyní si nachystal nejen akci, ale...
Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarma

Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarma

Zdroj: Google
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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