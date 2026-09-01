Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarmaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google spouští slevy pro studenty: AI Pro i s YouTube Premium, nebo AI Plus zdarma
Nějakou dobu si Google nepohrával s webovým prohlížečem Chrome pro Android. Respektive se neobjevilo nic...
Android podle výsledků průzkumu pro druhé čtvrtletí letošního roku dál jasně dominuje celosvětovým dodávkám...
První tri-fold telefon od firmy Huawei se konečně za pár dnů dočká druhého pokračování. Čínský gigant na...
Značka Compaq zakoupená firmou Hewlett-Packard v roce 2002 a poté postupně v roce 2013 zcela ukončena se...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Kanadský vodíkový dron vydržel pod vodou 385 hodin a urazil přes 2 000 km. Překonává vše, co jsme dosud znali
- Lidl spustil k 30. výročí obří výprodej nářadí Parkside. Slevy jdou do tisíců a nabízí i hodně limitovanou edici
- Řidiči Tesly za volantem běžně spí, hrají hry a pracují. Vše natáčí pro lajky a ukazují, jak obejít bezpečnostní systém
- Otec byl chudý a neměl peníze na lepší konzoli, tak se synem roky hráli na PS2. Jako dospělý mu to vrátil způsobem, který dojme