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V Aši vznikla nová trojkoalice, navrhne Rewczuka na starostu, ANO míří do opozice

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Aš povede v následujících čtyřech letech trojkoalice složená ze zástupců uskupení Neplaš (NEzávislá PLatforma AŠ), Zdraví, sport a vzdělání a MHNHRM (Místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, jehož místní představitelé vystupují pod názvem Fajn Aš). Budou mít těsnou většinu.
V Aši vznikla nová trojkoalice, navrhne Rewczuka na starostu, ANO míří do opozice

V Aši vznikla nová trojkoalice, navrhne Rewczuka na starostu, ANO míří do opozice

Zdroj: město Aš
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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