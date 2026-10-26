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V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou

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V Příchovicích byla v neděli 25. října slavnostně otevřena nová Křížová cesta smíření vedoucí z návsi k rozhledně Štěpánka. Projekt tvořený patnácti zastaveními připomíná složitou česko-německou historii pohraničí a zve k zamyšlení nad odpuštěním, porozuměním i tradicí jizerského sklářského řemesla.
V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou

V Příchovicích vznikla nádherná Křížová cesta smíření. Okouzluje sklem i myšlenkou

Zdroj: Radek Drahný, KRNAP
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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