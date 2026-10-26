Keita dostal od Pica lekci za 74 sekund. Americký wrestler pak zkritizoval kolegy z žebříčku UFC za zbabělost

Losene Keita vcházel do klece v Abú Zabí jako muž, který si jde pro vstup mezi 15 nejlepších pérových vah světa. V září 2026 v Paříži knockoutoval Muhammada Naimova a čeští i slovenští fanoušci ho znají jako šampiona OKTAGONu. Aaron Pico mu na ten plán nedal čas ani na rozkoukání a položil ho na zem hned v úvodu. Než si většina diváků stihla dopnout pozornost, rozhodčí mával a Keita se sbíral z podlahy. Redakce MMAmag si k tomu otevřela oficiální výsledkovou listinu UFC 333 i žebříček pérové váhy a spočítala, co ta minuta a kousek Picovi reálně přinesla.
Takedown hned v úvodu, zbytek už byla jen formalita
Aaron Pico a Losene Keita se utkali v pérové váze na hlavní kartě turnaje UFC 333, který se konal 24. října 2026 v Abú Zabí. O titul nešlo, ten řešili v hlavním zápase Alexander Volkanovski a Movsar Evloev. Přesto to byl pro oba zápas o směr kariéry.
Pico otevřel zápas takedownem, Keita se vrátil na nohy a vzápětí dostal pravou ruku, po které se mu podlomily nohy. Na zemi to Pico dorazil několika údery. Výsledková listina UFC uvádí ukončení v prvním kole v čase 1:14, tedy přesně oněch 74 sekund, které pak obletěly zahraniční weby. Jedno číslo, dva zápisy.
Keita se ještě sbíral ze země, když Pico popadl mikrofon a pustil se do věty, kterou podle svých slov avizoval trenérům už před zápasem.
Vzkaz o wrestlingu, který Keitu dohnal až do dětství
Z přepisu pozápasového rozhovoru, do kterého redakce MMAmag nahlédla na serveru MMA Fighting, plyne, že Pico řekl: „Zápasím od čtyř let. Říkal jsem trenérům, že po tomhle zápase si bude přát, aby si obul zápasnické boty už ve čtyřech letech“. Není to náhodná póza. Pico je americký wrestler, který si v Bellatoru udělal bilanci 13 výher a 4 porážky, z toho 11krát ukončil soupeře před limitem.
Druhá část proslovu mířila dál než na Keitu. Podle přepisu serveru F4W Pico prohlásil: „Když se ptáte, co chci, chci bojovat o titul. Ale jestli to nejde, chci odvetu s Leronem Murphym“. Žádné konkrétní jméno z žebříčku přitom v kleci neuvedl.
Mluvil obecně: podle něj jsou v žebříčku muži, kteří na svém místě sedí, neberou zápasy nebo z nich couvají, a zasloužili by roční zákaz. Nazval je žebříčkovými squattery. Jenže muž, kterému Pico vzkázal, ať lituje svého dětství, není v Česku a na Slovensku žádný neznámý.
Jméno, které tady znají z OKTAGONu, dostalo nejtvrdší účet
Keita je belgicko-guinejský bojovník, který si v OKTAGONu mezi lety 2022 a 2024 došel pro pérový i lehký titul. Redakce MMAmag prošla jeho profil na stránkách UFC i oficiální výsledky vážení z Paříže: do zápasu s Picem šel s bilancí 17 výher a 2 porážek a s 11 výhrami knockoutem.
Jeho cesta v UFC byla krátká a prudká. V březnu 2026 těsně prohrál s Nathanielem Woodem na body a 5. září 2026 knockoutoval Naimova v prvním kole. A ještě jeden detail dává zápasu pachuť: debut proti Patriciu Freireovi, bývalému šampionovi Bellatoru, mu v Paříži v září 2025 spadl pod stůl, protože navážil 149 liber (67,5 kg), o 3 libry nad limitem pérové váhy. Pico Freirea porazil o rok později na body.
Nikdo tedy neprohrál s kýmkoli. Prohrál muž s tituly, kterému Pico nedal čas. Tím se zavřela jedna kapitola, ale ta hlavní čeká na jméno, které Picovi v roce 2025 zničilo premiéru v UFC.
Mluví jako vyzyvatel, ale čísla za něj zatím mluví jinak
ANALÝZA Má Pico po 74 sekundách nárok mluvit o pásu? Zdrojové zpravodajství ho po výhře nad Freirem řadilo na 12. příčku, oficiální žebříček UFC při stažení 26. října 2026 ho vede na 11. místě pérové váhy. Nad ním jsou mimo jiné Evloev, Diego Lopes, Lerone Murphy a Aljamain Sterling, šampionem je Volkanovski.
Pico nekřičí do prázdna. Křičí proto, že z 11. místa se k titulu trpělivostí nedojde. Jeho kritika vyčkávání není morální soud, je to nástroj, jak si vynutit jméno.
Reálnější než pás je proto odveta s Murphym, který mu debut ukončil loktem z otočky. Rozdíl mezi oběma stopkami redakce MMAmag dopočítala z profilu Leroneho Murphyho a z výsledků UFC 333.
|Zápas
|Kdo koho ukončil
|Čas do ukončení (s)
|UFC 319
|Murphy – Pico
|201
|UFC 333
|Pico – Keita
|74
|Rozdíl
|–
|127
Murphy potřeboval na Pica 3:21, Pico na Keitu 1:14. Těch 127 sekund je zatím jediná měna, kterou má Američan na své velké řeči písemně. Srovnání přitom mluví jen o oficiálních časech ukončení, ne o kvalitě soupeřů ani o průběhu obou zápasů.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek