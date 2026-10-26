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Brno si převzalo arénu za sedm miliard, čekají ji zkoušky a revize

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Město převzalo od zhotovitele stavbu multifunkční arény na brněnském výstavišti. Na místě pokračují práce související s dodávkami technologií a vybavení, jejichž dokončení bylo v plánu až po převzetí stavby, sdělila dnes mluvčí haly Edita Smělíková.
Brno si převzalo arénu za sedm miliard, čekají ji zkoušky a revize

Brno si převzalo arénu za sedm miliard, čekají ji zkoušky a revize

Zdroj: ARENA Brno
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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