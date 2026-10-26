Západ konečně staví vlastní Šahíd. Francouzský dron IRIFI doletí až 2 000 km a navigaci přes GPS vůbec nepotřebuje

Rusko vypouští íránské Šahídy proti ukrajinské infrastruktuře, logistice i civilním cílům už déle než čtyři roky. Západní armády přitom v kategorii levných hlubinných úderných dronů dlouho prakticky nic vlastního neměly. To se změnilo 6. října 2026, kdy Harmattan AI odhalila projekt IRIFI. Jde o prostředek se spalovacím motorem, který startuje z kontejneru na mobilní platformě, takže odpalovací stanoviště lze rychle přesunout a maskovat. Díky marocké dohodě je IRIFI prvním veřejně oznámeným západním dronem své třídy, který má kromě technologie i výrobní cestu k velkým sériím, a to včetně továrny mimo Evropu.
Přesnost na jednotky metrů zatím nikdo nezměřil
IRIFI se po startu na základnu nevrací. Ke vzdálenému cíli letí sám a s operátorem během letu komunikovat nemusí. Polohu určuje kombinací několika zdrojů nezávislých na satelitní navigaci GPS a v závěrečné fázi se navádí opticky. Člověk do procesu vstupuje před startem, kdy schvaluje cíl i samotný odpal.
Harmattan AI slibuje „přesnost v řádu jednotek metrů“ i tam, kde je signál GPS rušený. Optické navádění v posledních sekundách letu přitom zná vojenská technika desítky let: americký Tomahawk používá k závěrečné korekci systém DSMAC od osmdesátých let. Technicky je tedy slib uvěřitelný. Veřejně dostupný letový test, nezávislé měření ani ověření v boji ale zatím neexistuje, takže čtenář musí firmě věřit na slovo.
Stejně tak chybí údaje o hmotnosti bojové hlavice, rychlosti letu, radarovém průřezu a konkrétním senzorovém vybavení.
Proč na IRIFI nebudou stačit rušičky, které trápí Šahídy
Šahíd-136, v ruské nomenklatuře Geraň-2, má odhadovaný dolet 1 000 až 2 500 kilometrů. Deklarovaný dolet IRIFI tedy spadá doprostřed tohoto rozpětí a dosahem ruský protějšek nepřekonává. Šahíd letí rychlostí kolem 185 km/h a nese 20 až 50 kilogramů nákladu. U francouzského dronu obě hodnoty chybí, a tak se oba stroje dají seriózně porovnat jen v jediné věci.
Tou věcí je navigace. Šahíd se spoléhá na příjem GPS, a proto je zranitelný elektronickým rušením. IRIFI je od začátku stavěný tak, aby se bez satelitního signálu obešel. Rušení přitom tvoří jen jednu vrstvu protivzdušné obrany. Dron se spalovacím motorem má tepelnou stopu, kterou zachytí infračervený senzor. Zaměřit ho jde i radarem, i když jeho radarová signatura zatím není známá, a sestřelit ho dokáže i kanónová palba.
Ukrajinské drony do stejné kategorie nepatří. FPV drony létají na 25 až 50 kilometrů, takzvané mid-strike systémy na 30 až 200 kilometrů a pokrývají taktickou a operační hloubku fronty. IRIFI míří na sklady, letiště, velitelská stanoviště, logistické uzly a průmyslové objekty stovky až tisíce kilometrů za linií dotyku. Od amerického programu HACM ho dělí celá koncepce. HACM je střela odpalovaná z letounu, poháněná náporovým motorem scramjet a stavěná na extrémní rychlost. IRIFI je podle všeho podzvukový, startuje ze země a má být levný a početný.
Dvě stě milionů eur od Dassaultu a továrna v Maroku
Za projektem stojí firma, která v sérii B získala 200 milionů eur v kole vedeném koncernem Dassault Aviation a plní státní zakázky pro Francii a Velkou Británii. Často citovanou kapacitu deseti tisíc kusů měsíčně v pařížském regionu firma uvádí u jiného svého produktu. O výrobních možnostech IRIFI tedy přímo nevypovídá, ukazuje ale, že Harmattan AI umí vyrábět ve velkém.
S Marokem firma spolupracuje déle. V červnu 2026 obě strany podepsaly strategické partnerství, které zahrnuje místní výrobu autonomních systémů a výzkumné centrum umělé inteligence. Dopis o záměru ze 7. října pak spolupráci zúžil přímo na IRIFI, konkrétně na jeho nákup, vývoj a výrobu v Maroku.
Podle prezentace, kterou citoval marocký server le360, má nová průmyslová platforma zvládnout až 55 000 systémů ročně. Kolik z nich připadne na IRIFI, prezentace neuvádí, takže o budoucích počtech tohoto dronu číslo mnoho neříká.
Co se stane po odpalu, výrobce dosud neprozradil
Marketing Harmattan AI stojí na tom, že jediný velitel dokáže s umělou inteligencí, která zpracovává satelitní snímky, naplánovat a schválit desítky úderů. Člověk vybírá cíle, potvrzuje parametry mise a dává konečný povel k odpalu. Let a zásah pak proběhnou autonomně. Mezinárodní výbor Červeného kříže opakovaně upozorňuje, že u autonomních zbraní uživatel nemusí znát přesný okamžik, místo ani okolnosti zásahu, což ztěžuje určení odpovědnosti i dodržování mezinárodního humanitárního práva.
Firma veřejně nepopsala, jestli a jak lze misi po startu přerušit nebo dron zneškodnit. U zbraně s doletem stovek kilometrů a bez spojení s operátorem jde o nejslabší místo celé prezentace.
Pro Česko a další středoevropské země z toho plynou tři praktické úkoly: připravit protivzdušnou obranu na pomalé a početné cíle, vyvíjet protiopatření pro prostředí bez spolehlivé satelitní navigace a dotáhnout právní pravidla lidské kontroly nad autonomními zbraněmi. Harmattan AI uvádí, že své technologie už nasadila u několika spojenců. Spolupráce s ukrajinským Skyetonem, o které mluví v souvislosti s trhy NATO, se týká integrace senzorů do platformy Raybird. Objednávku IRIFI od členského státu aliance, bojové nasazení ani pevnou smlouvu s harmonogramem dodávek zatím nikdo neohlásil. Jediným konkrétním zájemcem tak zůstává Maroko s dopisem o záměru ze 7. října 2026.