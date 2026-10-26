Žlutý prstenec v záchodě zmizí díky mouce z kuchyně. Stačí ji večer postříkat kyselinou citronovou a nechat do rána

Odvápňovací roztok nalitý na stěnu záchodové mísy steče do vody během několika vteřin. Na zaneseném pásu pod okrajem tak skoro nestihne zapůsobit. Švédský návod tenhle problém řeší hladkou pšeničnou moukou. Na navlhčené keramice z ní po postříkání vznikne tenká kaše, která kyselinu podrží na místě až do rána.
Mouka v roli lepidla drží kyselinu u stěny celé hodiny
Vodní kámen je převážně uhličitan vápenatý. Kyselina citronová se na něj používá i v průmyslu, kde slouží k odvápňování zařízení, uvádí americká firma American Water Chemicals specializovaná na vodní chemii. Kyselina s usazeninou reaguje a rozvolní ji natolik, že zbytek ráno setře štětka.
Navlhčená moučná vrstva tekutinu nasaje jako houba a drží ji přímo u povrchu. Kyselina tak na vodní kámen působí po celé hodiny. Z kuchyňských surovin vznikne domácí obdoba přilnavého čisticího gelu.
Pět minut práce večer a pak až do rána žádné splachování
Večerní příprava zabere asi pět minut. Nejdřív si připravte roztok: do litru vlažné vody rozmíchejte tři polévkové lžíce kyseliny citronové a nalijte ho do rozprašovače. Pak spláchněte, aby byly stěny mísy mokré, protože na suché keramice se mouka neudrží. Potom přes sítko nebo lžičkou rozprašte jednu až dvě polévkové lžíce hladké mouky na zanesené boky a pruhy vodního kamene, nejlépe až těsně pod okraj.
Vrstvu postříkejte roztokem tak vydatně, aby se z mouky stala řídká kaše, a do rána nesplachujte. Ráno pořádně spláchněte a stěny vydrhněte štětkou. Když zbytky zůstanou, celý postup zopakujte další večer.
Hladká mouka se hodí lépe než polohrubá nebo hrubá. Její jemná zrnka vytvoří souvislejší film a méně se shlukují.
Na co kyselina citronová nestačí ani po dvou nocích
Postup míří na minerální nánosy. Žlutohnědý prstenec u hladiny, šedavé pruhy po stékající vodě i drsné okraje pod límcem mísy mají jednoho původce, tvrdou vodu s vyšším obsahem vápníku a hořčíku. Podle Brněnských vodáren a kanalizací vyšší tvrdost zhoršuje užitné vlastnosti vody právě tím, že se tvoří vodní kámen. Pražské vodovody a kanalizace popisují vodu v metropoli jako převážně měkkou až středně tvrdou. Největší užitek z mouky v míse tedy budou mít domácnosti v oblastech s tvrdší vodou.
Na železité usazeniny, tedy rezavě oranžové stopy po vodě s vyšším obsahem železa, má kyselina citronová podle American Water Chemicals jen omezený vliv. Na biofilm, slizký povlak tvořený bakteriemi, nestačí vůbec. Hnědavý flek, který po dvou nocích zůstane nedotčený, bude nejspíš jiný typ špíny a na ten je potřeba specializovaný přípravek.
Krusty, které narůstaly roky, napoprvé obvykle úplně nezmizí, protože každá noc ubere jen část vrstvy. Návod neříká, kolik nocí silně zanesená mísa potřebuje, takže s opakováním je třeba počítat bez jasného konce. Na pravidelnou údržbu doporučuje americká expertka na domácnost Martha Stewartová u žlutých skvrn jednou týdně před spaním nasypat do mísy lžíci až dvě kyseliny citronové a nechat ji působit do rána.
Drogerijní gel Denkmit vyjde na jednu dávku levněji než domácí směs
Mouka na rozpočet nemá žádný vliv. Hladká pšeničná mouka v Tescu stojí 9,90 Kč za kilogram, takže dvě lžíce, zhruba 25 gramů, vyjdou asi na čtvrt koruny. Kyselinu citronovou prodává Dr. Max od značky Allnature, kilogram za 119 Kč a čtvrtkilové balení za 50 Kč. Globus nabízí 250 gramů od Dr. Oetkera za 59,90 Kč.
Polévková lžíce kyseliny váží zhruba 15 gramů, na litr roztoku jich tedy padne kolem 45. Litr z kilového balení Allnature tak stojí 5,40 Kč, z malého balení Dr. Oetker 10,80 Kč. Na jedno ošetření se ale spotřebuje jen pár decilitrů a zbytek vydrží v rozprašovači na další večery, takže jedna noc při koupi většího balení vychází zhruba na dvě až tři koruny.
Gel Denkmit v lahvi o objemu 750 ml stojí na třicetimililitrovou dávku 1,18 Kč. Domácí noc je proti němu dražší o necelou korunu až necelé dvě. Úspora tedy argumentem není. Pro domácí směs mluví dlouhé působení přímo na zanesených bocích a to, že neuvolňuje chlorové výpary.
Po drhnutí Savem nejdřív několikrát spláchnout, jinak hrozí jedovatý chlor
Mouka s vodou tvoří lepivé těsto, a proto ji vodárenské společnosti do odpadu sypat nedoporučují. Americký vodárenský obvod Harris County před tím výslovně varuje. Dvě lžíce rozmělněné v roztoku a důkladně spláchnuté jsou podstatně menší riziko než sáček mouky vysypaný do umyvadla. Mouky přesto nepřidávejte víc, ráno splachujte vydatně a u záchodu s pomalým odtokem postup vynechte.
Americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) doporučuje majitelům septiků a domácích čistíren používat čisticí prostředky s mírou, aby systém nepřetěžovaly. Jedno noční odvápnění se do toho vejde.
Kyselina má zůstat uvnitř keramické mísy. Nepatří na sedátko, poklop, kovové panty ani citlivé plasty a kyselé čističe se nemají používat na mramor ani hliník. Nejdůležitější je nikdy ji nekombinovat s chlorovým přípravkem typu Savo. Americký úřad ATSDR upozorňuje, že bělidlo smíchané s kyselými čističi uvolňuje jedovatý chlor. Pokud jste mísu večer předtím drhli chlorovým přípravkem, nejdřív ji několikrát spláchněte.