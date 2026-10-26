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Žlutý prstenec v záchodě zmizí díky mouce z kuchyně. Stačí ji večer postříkat kyselinou citronovou a nechat do rána

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Návod pochází z poradny švédského výrobce úklidových přípravků Elliotti a vystačí si se dvěma surovinami z běžného supermarketu. Rezavé skvrny ani bakteriální povlak nerozpustí a s chlorovým čističem se v míse nesmí potkat. Spočítali jsme i to, kolik stojí jedna noc.
Žlutý prstenec v záchodě zmizí díky mouce z kuchyně. Stačí ji večer postříkat kyselinou citronovou a nechat do rána

Žlutý prstenec v záchodě zmizí díky mouce z kuchyně. Stačí ji večer postříkat kyselinou citronovou a nechat do rána

Zdroj: Foto: Hanif Ibrahim90 - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zahrada

Praktické rady a inspirace pro zahradu během celého roku. Pěstování, péče o rostliny, škůdci, zahradní práce, sezónní úkoly i jednoduché nápady, které pomohou zahradu udržet zdravou a krásnou.

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Centrum Extra: Zahrada
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