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Tesla umožní nouzový odjezd od Superchargeru, vyjít ale může na půl milionu

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Jedno šlápnutí na plyn a škoda 25 tisíc dolarů je na světě. Tolik může stát použití nové nouzové funkce, která umožní odjet od nabíjecí stanice...
Tesla umožní nouzový odjezd od Superchargeru, vyjít ale může na půl milionu

Tesla umožní nouzový odjezd od Superchargeru, vyjít ale může na půl milionu

Zdroj: Tesla Supercharger, zdroj: Dotekománie
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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