Měli být neviditelní pro termovizi. Tři Ukrajinci s plášti za 1 500 korun nedošli ani k moldavské hranici

Trojice ve věku od 33 do 45 let vyšla pěšky z Vinnycké oblasti a v noci ze 6. října 2026 mířila k moldavské hranici. Cestou obcházela blokposty a spoléhala na maskovací pláště, které jí prodejci nabídli jako ochranu před termovizí. Hlídka Státní pohraniční stráže Ukrajiny muže zadržela dřív, než se ke státní hranici vůbec dostali.
Úřady zveřejnily, odkud muži byli. Jména a motiv zůstaly skryté
Pohraniční stráž po zadržení uvedla, že všichni tři mají bydliště v Doněcké oblasti. Jména, profese ani vysvětlení, proč se k hranici vydali, úřady nezveřejnily.
Okolnosti přesto skládají srozumitelný obraz. Válka na Ukrajině trvá přes čtyři a půl roku a celou tu dobu smějí muži v branném věku opustit zemi jen v úzce vymezených výjimečných případech. Noční pochod mimo hraniční přechody s maskovací výbavou nepůsobí jako cesta, na kterou by měl někdo povolení. Vojenský portál ArmyInform navíc všechny tři označil za vojensky povinné.
Vlastní výpověď mužů, že nechtěli bojovat, nikdo nezveřejnil. Útěk před mobilizací je proto nejpravděpodobnější vysvětlení, zatím ale zůstává nepotvrzený.
Fóliový plášť z e-shopu slibuje víc, než si dovolí tvrdit Saab
Na ukrajinském online tržišti Prom.ua se takzvaná „antitermovizní“ ponča prodávají zcela otevřeně. Typická nabídka obsahuje plášť z látky Oxford s fóliovou mezivrstvou za přibližně 2 350 hřiven, v přepočtu kolem 1 500 korun. Prodejce k němu slibuje ochranu před termovizními kamerami.
Termovizní kamera viditelné světlo nesnímá. Zachycuje infračervené záření a hledá rozdíly teplot mezi objektem a jeho okolím. Výrobce FLIR za klíčový označuje takzvaný tepelný kontrast. Fólie sice může část vyzařovaného tepla utlumit, člověk se ale dál pohybuje, dýchá a jeho obrys do okolního terénu nezapadá. Tělo od prostředí dokonale izolovat nejde.
Prodejce z Prom.ua tak slibuje víc než výrobce, který vyvíjí maskování pro armády. Švédský Saab dodává multispektrální systém Barracuda, který pokrývá viditelné, blízké infračervené i infračervené spektrum. V květnu 2026 k němu představil nositelné pončo, které prezentuje jako prostředek ke snížení zjistitelnosti.
Přes moldavskou hranici už podle vyšetřovatelů prošly stovky Ukrajinců
Trojice mířila na trasu, kterou před ní využilo mnoho dalších lidí. Moldavská pohraniční policie letos rozbila organizovanou síť, která podle vyšetřování dostala nelegálně do země zhruba 400 ukrajinských občanů. Síť jim měla zajišťovat i další přepravu směrem k Evropské unii.
Jen na úseku Tudora moldavští pohraničníci od ledna do konce dubna 2026 zaznamenali 41 lidí, kteří přešli z Ukrajiny nelegálně. Na jediném úseku hranice to vychází zhruba na deset zachycených lidí měsíčně.
Do Česka se moldavská trasa zatím výrazně nepromítá. Ministerstvo vnitra ve zprávě za rok 2025 uvádí Ukrajince jako nejčastější národnost mezi lidmi zachycenými v Česku při nelegální migraci. Tranzitní nelegální migrace přes Česko přitom klesla na 148 osob.
Proč zadržení na hranici automaticky neznamená cestu na frontu
Pohraniční stráž oznámila, že muže přitáhla k administrativní odpovědnosti. Řízení se vede podle článku 204-1 ukrajinského správního kodexu a obvykle končí pokutou nebo krátkodobým administrativním arestem. O trestu rozhoduje soud.
Jen soudy v Oděské oblasti projednaly za první pololetí roku 2024 celkem 616 takových případů. To jsou víc než tři případy denně v jediném regionu, takže pokusy o nelegální odchod ze země patří k běžné soudní agendě.
Trestní stíhání za vyhýbání se mobilizaci podle článku 336 trestního zákoníku přichází na řadu, až když stát doloží, že dotyčný převzal zákonný povolávací rozkaz a vědomě ho nerespektoval. Nejvyšší soud Ukrajiny letos připomněl, že úřady musejí v takových věcech dodržet zákonný postup včetně posouzení zdravotního stavu.