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Dodge Charger měl být čistě elektrický, kupci si vynutili benzín. Do Česka jede s šestiválcem o síle 550 koní

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Dennívýzva
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Americký muscle car dorazil do Evropy oficiálně a jeho elektrická verze váží víc než BMW M5 i Porsche Taycan. Rozebrali jsme, co nový Charger umí, kolik stojí a u koho ho v Česku objednáte.
Dodge Charger měl být čistě elektrický, kupci si vynutili benzín. Do Česka jede s šestiválcem o síle 550 koní

Dodge Charger měl být čistě elektrický, kupci si vynutili benzín. Do Česka jede s šestiválcem o síle 550 koní

Zdroj: Foto: Mustang Joe - licence CC0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

Novinky, rady a zajímavosti ze světa automobilů. Od nových modelů a technologií přes praktické tipy pro řidiče až po příběhy legendárních vozů, motorsport a proměny automobilového trhu.

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