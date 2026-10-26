Dodge Charger měl být čistě elektrický, kupci si vynutili benzín. Do Česka jede s šestiválcem o síle 550 koní

Koncern Stellantis veřejně přiznal, že své produktové plány přestavěl podle přání zákazníků a rozšířil nabídku pohonů. Jako konkrétní krok přitom jmenoval benzínový Charger SIXPACK. Nová generace Dodge Charger proto do Evropy přijíždí ve dvou podobách. Elektrická se jmenuje Daytona, spalovací nese označení SIXPACK. Obě se prodávají jako dvoudveřové kupé i jako čtyřdveřový liftback, a to oficiální cestou přes autorizovanou síť, bez šedého dovozu.
Benzínový SIXPACK dává podle verze 420 nebo 550 koní
Základem spalovací řady je přeplňovaný řadový šestiválec Hurricane 3.0 Twin-Turbo. Slabší verze R/T Plus z něj má 420 koní a 634 Nm. Výkon jde přes osmistupňový automat na všechna čtyři kola a řidič si může pohon přepnout jen na zadní nápravu.
Silnější Scat Pack Plus dostal stejnou převodovku i stejné uspořádání pohonu, z motoru ale vytáhne 550 koní. Točivý moment Dodge u této verze uvádí jen přibližně, v rozmezí 720 až 730 Nm. Na vlajkovou benzínovou verzi je to nezvykle volný údaj.
Liftback dostal řešení, kterému výrobce říká „hidden hatch“, tedy skryté páté dveře. Po sklopení zadních sedadel nabídne SIXPACK 1 059 litrů zavazadlového prostoru, o 38 % víc než odcházející generace. U velkého kupé s muscle-car siluetou je to praktický argument, který se u téhle třídy aut obvykle neočekává.
Kolik váží elektrická Daytona, která zvládne stovku za 3,3 sekundy
Elektrická řada má dvě úrovně, R/T a Scat Pack, a obě používají jednostupňový převod. Nejsilnější Daytona Scat Pack Plus má výkon 500 kW, tedy 670 koní, a točivý moment 850 Nm, který je k dispozici hned od rozjezdu. Standardem je pohon všech kol a na zadní nápravě mechanický samosvorný diferenciál.
Podle oficiálních evropských specifikací má Daytona Scat Pack Plus pohotovostní hmotnost 2 620 až 2 643 kilogramů. Lehčí je kupé, těžší liftback. Z nuly na 100 km/h přesto zrychlí za 3,3 sekundy a baterie podle výrobce udrží přes 500 kW po celou čtvrtmíli, tedy téměř plný výkon motoru. Dodge sprint prezentuje jako výkon, který jde zopakovat.
Pro majitele bude v běžném provozu důležitější jiné číslo. Maximální přípustná hmotnost auta činí 3 152 kg, takže v parkovacích domech s hmotnostním limitem se vyplatí číst cedule u vjezdu.
K výbavě patří systém Fratzonic, který z reproduktorů pouští zvuk osmiválce. Žádný osmiválec přitom nenajdete ani v elektrické Daytoně, ani v jejím benzínovém sourozenci se šestiválcem.
Proti BMW M5 i Taycanu vozí Charger přes sto kilogramů navíc
BMW M5 s hybridním pohonem všech kol váží 2 510 kg, takže Daytona Scat Pack Plus nese o 110 až 133 kilogramů víc. Elektrické Porsche Taycan Turbo má 2 290 kg a Charger proti němu vozí navíc 330 až 353 kilogramů. V akceleraci americké auto M5 porazí, protože BMW potřebuje na stovku 3,5 sekundy. Na Taycan Turbo s 2,7 sekundy Charger nestačí.
Hmotnost se na brzdné dráze, opotřebení pneumatik a obratnosti projeví víc než na samotném sprintu. K tomu přistupují rozměry. Charger měří na délku 5 258 mm, na šířku 2 030 mm a poloměr otáčení má 6,3 metru, což v úzkých evropských ulicích a garážích znamená hodně manévrování.
Porsche pro Taycan Turbo deklaruje dojezd 557 až 630 km podle WLTP. U Daytony Scat Pack Plus výrobce jednoznačný evropský údaj zatím nezveřejnil. Kdo vybírá elektromobil za více než milion a půl korun i pro dlouhé cesty, srovnávat ho s Porsche zatím nemá podle čeho, a to je u nového modelu na startu prodeje slabé místo.
Od 66 000 eur bez dopravy: co Charger stojí a kde ho koupit
Evropská tisková zpráva Dodge uvádí startovní cenu od 66 000 eur, ve které nejsou zahrnuté doprava ani registrace. V přepočtu jde zhruba o 1,65 milionu korun a obě položky je potřeba připočítat. Přesný ceník v korunách mají mít dealeři.
Charger do Evropy dováží oficiální importér KWA. V Česku má partnery v Uherském Hradišti, Brně, Všestarech, Rynholci a Tuklatech a servisní místo v Klecanech. Benzínový SIXPACK je pro evropský trh homologovaný a KWA na svých stránkách uvádí jeho spotřebu podle WLTP i emise CO₂. Jakou emisní normu motor splňuje, výrobce veřejně neupřesnil.
Objednávky běží od 10. června 2026. První vozy mají zákazníkům přijet od září.