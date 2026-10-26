Dara Rolins se vrací do SuperStar jako porotkyně. Natáčení u Znojma přerušila prudká bouřka

Dara Rolins se vrací do SuperStar jako porotkyně. Natáčení u Znojma přerušila prudká bouřkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
SueprStar 2026 - 9. dílZdroj: FOTO:distr. TV Nova
Článek byl publikován 26.10.2026 16:46
Tento týden v seriálu Ulice přinese Adrianin marný boj s nečekaným mlčením dcery i napjaté řešení krachu...
Herečka a hudebnice Rita Wilson slaví sedmdesáté narozeniny s novým tetováním. Manželka Toma Hankse ukázala...
Herec Pavel Trávníček slaví 76. narozeniny. Letos v lednu úspěšně podstoupil náročnou operaci srdce se...
Americká herečka Jaclyn Smith slaví jednaosmdesáté narozeniny. V nově vydané vzpomínkové knize popsala...
Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...Všechny články tohoto autora →
- Kdo vyhraje StarDance? Dvojnásobný vítěz Onder ukázal na dvojici, kterou nikdo nečekal. Dyka vůbec nezmínil
- Vojtěch Kotek čelí kritice u obou svých pořadů. Diváky ale pobavil nečekaným propojením Farmy a Zrádců
- Naked Attraction představí rockerku Kamilu. U mužů vyžaduje vlastní bydlení i ochotu k operaci intimních partií
- Marta Jandová promluvila o tom, co se děje ve StarDance. Přiznala chvíle, kdy si říká, že měla raději zůstat doma