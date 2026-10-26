Japonský Typ 25 je zbraň, proti které zatím neexistuje hotová obrana. Předtím ji prokazatelně zavedly jen Rusko a Čína

Odpalovací vůz s japonskou hypersonickou klouzavou střelou stál 30. května 2026 na cvičišti u hory Fudži, kde ho armáda předvedla místním představitelům. Oficiálně se systém jmenuje 25式高速滑空弾, v angličtině se uvádí zkratka HVGP. Ve výzbroji je už od 31. března a jednotky v prefekturách Kumamoto a Šizuoka s ním od té doby cvičí. Na Fudži tedy nepřijel prototyp. Japonsko ukazovalo hotový produkt, se kterým vojáci už pracují.
Co se děje ve chvíli, kdy se klouzavé těleso oddělí od rakety
Let začíná podobně jako u balistické střely. Nosná raketa vynese klouzavé těleso do velké výšky, kde se od ní oddělí. Další dráha už ale není předvídatelný oblouk k zemi. Těleso klouže atmosférou rychlostí vyšší než pětinásobek rychlosti zvuku a cestou mění kurz i výšku. Pro protiraketovou obranu je tahle kombinace rychlosti a nečitelné trajektorie problém, protože cíl není tam, kde by ho výpočet z první fáze letu čekal.
Americká Kongresová výzkumná služba (CRS) v aktualizaci z ledna 2026 uvedla, že hotová obrana proti zbraním tohoto typu v té době neexistovala. Zpráva popisuje stav dnešní výzbroje, protože současné obranné systémy na takový cíl stavěné nejsou. Že by střelu nešlo fyzikálně sestřelit, z ní nevyplývá.
Japonská zbrojní agentura ATLA popisuje Typ 25 jako prostředek pro palbu z jednoho ostrova na druhý. Dosah zavedené verze Block 1 Tokio nezveřejnilo, takže z otevřených zdrojů nejde určit, jaké vody a které ostrovy dnes skutečně pokryje. Nepřímo o něm vypovídají oficiální dokumenty k budoucím verzím Block 2A a 2B. Ty mají teprve umožnit zásahy na ohrožené ostrovy „z různých míst v Japonsku“, z čehož plyne, že současná verze doletí kratší vzdálenost.
Kam má japonská střela dopadnout dřív, než invaze dorazí k pobřeží
Představa střely, která má hlavně potápět čínské válečné lodě, je užší než to, co píše japonské ministerstvo obrany. Jeho předběžné hodnocení programu jmenuje tři skupiny cílů. První jsou vyloděné jednotky na ostrovech, které by protivník obsadil. Druhou tvoří nepřátelské radary a odpalovací zařízení, tedy oči a zbraně, které by invazi chránily. Třetí je podpůrná infrastruktura invazního svazu, kterou má střela zasáhnout ještě předtím, než se svaz dostane k pobřeží.
Účel se tak dá shrnout jako rozbití celé vyloďovací skupiny, včetně její logistiky, velení a protivzdušné obrany. Lodě jsou v tom jen jednou z částí.
Souběžně Japonsko nakupuje americké střely Tomahawk, se kterými může dálkový úder rozšířit rychle. Typ 25 je domácí větev téže strategie: vyrábí ji vlastní průmysl a protivník ji zachytí hůř. Obě zbraně přitom letí úplně jinak. Tomahawk se drží nízko a je pomalý, klouzavá střela letí vysoko a rychle, a obrana protivníka tak musí řešit dva odlišné typy cíle zároveň.
Kolik zemí má hypersonickou klouzavou střelu skutečně ve výzbroji?
Často opakované číslo pět stojí na volném výkladu slova „mít“. Zavedený a operačně rozmístěný systém mají před Japonskem doložitelně Rusko s Avangardem a Čína s DF-ZF. Spojené státy mezi ně nepatří: CRS ještě v lednu 2026 výslovně uváděla, že operační hypersonickou zbraň nemají. Severní Korea a Írán vlastní varianty testovaly, spolehlivé otevřené zdroje ale nedovolují potvrdit, že jde o plně zavedené systémy srovnatelné s ruským nebo čínským.
Pětici tedy dá dohromady jen ten, kdo započítá i testované programy a státní prohlášení, která nikdo nezávisle neověřil. Při přísném počítání je Japonsko třetí zemí na světě a zároveň první v okruhu spojenců v Indo-Pacifiku, která domácí klouzavou střelu prokazatelně dostala do služby.
Evropa za Japonskem zaostává. Británie zatím vyvíjí demonstrátor hypersonické úderné schopnosti s cílem dokončit ho do konce dekády a britské ministerstvo obrany přiznalo, že hypersonickou zbraň zatím nemá.
Od výzkumného projektu ke službě za osm let, se šesti odpaly v Kalifornii
Agentura ATLA program spustila v roce 2018 jako výzkum. Zlom přišel v roce 2023, kdy Tokio rozhodlo výrobu urychlit. Zkoušky se odehrávaly na americké střelnici v Kalifornii, nejdřív předběžné odpaly v březnu a dubnu 2024, potom hlavní testy v srpnu a listopadu 2024 a v lednu 2025. Doložených odpalů je celkem šest, což je na zbraň, která o rok později vstoupila do výzbroje, krátká zkušební řada.
V únoru 2025 japonské ministerstvo obrany oznámilo, že výzkum uzavře do konce fiskálního roku. Do služby se Typ 25 dostal 31. března 2026.
Hned druhý den, 1. dubna, se ozvala Čína. Mluvčí jejího ministerstva zahraničí Mao Ning prohlásila, že Peking je „vážně znepokojen“ a že Japonsko nasazuje útočné zbraně, které jdou za hranici jeho výlučně obranné politiky. Tokio obhajuje střelu tím, že čelí nejhoršímu bezpečnostnímu prostředí od druhé světové války a potřebuje zasáhnout protivníka z bezpečné vzdálenosti, aniž by jeho vojáci vstupovali do nepřátelské palebné zóny.
Kdy dostane Japonsko verzi, která doletí z hlavních ostrovů
Block 1 je první generace s omezeným dosahem a slouží u dvou jednotek. Taková výzbroj rovnováhu sil v regionu sama nezmění. Pro Peking z ní ale plyne, že invazní svaz mířící k japonským ostrovům musí počítat se zbraní, proti které podle CRS zatím nikdo nemá hotovou obranu.
Tokio si skládá vrstvenou palebnou architekturu, která má zkrátit reakční čas a vzdálit obranu od dosahu protivníka. Další dvě vrstvy už mají termín. Verze Block 2A má přicházet od fiskálního roku 2027 a Block 2B od roku 2030. Obě slibují delší dosah, širší okruh cílů a palbu přímo z hlavních japonských ostrovů.