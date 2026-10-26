Rok plný zranění pro Šulce nekončí. Lyon oznámil operaci kolena, český reprezentant letos už nenastoupí

Lyon se chystal na výjezd do Hoffenheimu a na tréninku se Šulcovi ozvalo koleno, se kterým se trápil už půl roku. V Německu, kde francouzský klub 22. října hrál Evropskou ligu, chyběl. O tři dny později přišlo oficiální komuniké Olympique Lyonnais: poranění menisku pravého kolena, operace v nejbližší době a zhruba čtyři měsíce pauzy. Šestadvacetiletý reprezentant tak do konce roku 2026 nenastoupí. Nejdříve se může vrátit na konci února. Pro hráče, který se celé jaro a léto snažil hrát přes bolest, je to nejdelší a nejcitlivější zdravotní výpadek od příchodu do Francie.
Koleno, které bolelo už od května
Zranění menisku nepřišlo z čistého nebe. Šulc o svém koleni v září sám otevřeně mluvil. V rozhovorech pro Seznam Zprávy a ČT sport popsal, že si ho lehce podvrtl v květnu v Toulouse a od té doby má v kosti edém. Má lepší a horší dny, na tvrdším hřišti bolest cítí víc a v některých situacích ho omezuje. Jedinou skutečnou léčbou by podle něj byl klid, ideálně tři měsíce o berlích.
Takový luxus si nedopřál. Odehrál mistrovství světa, do lyonské sezony naskočil a v klubovém systému trenéra Fonsecy plnil roli, kterou sám popsal slovy napůl útočník, napůl nejvýše postavený záložník. Oficiální klubový profil mu v sezoně 2026/27 připisuje sedm ligových zápasů, 417 minut, pět startů v základní sestavě a tři asistence. Na marodce tedy nebyl. Byl v rotaci a hrál.
Zda se zranění dalo předejít, z dostupných informací říct nelze. Postihlo ale koleno, které ho trápilo už měsíce. Podle nás je proto namístě číst aktuální diagnózu jako vyústění dlouhého příběhu, ne jako izolovanou smůlu na jednom tréninku.
Od Štrasburku po Hoffenheim
Kdo sleduje Šulcův rok zblízka, vidí sezonu poskládanou z přerušení:
- 22. února nedohrál ligový zápas ve Štrasburku kvůli svalovému zranění. Vynechal pak tři soutěžní zápasy Lyonu.
- V dubnu přišel další krátký výpadek, tentokrát s kolenem, zhruba na dva týdny.
- V květnu si v Toulouse podvrtl koleno. Následoval kostní edém, který ho podle vlastních slov provázel celé léto.
- V létě kvůli kolenu vynechal předkolo Ligy mistrů proti Spartě a do sezony vstupoval později než spoluhráči.
- 25. října Lyon oznámil poranění menisku a operaci.
Předchozí výpadky se počítaly na týdny. Tenhle se počítá na měsíce. A týká se struktury kolena, ne jen svalu.
Do toho se vešlo i mistrovství světa. O něm Šulc mluvil jako o velmi nepříjemném měsíci, kdy mu forma odešla v nejhorší možný moment. Sám přiznal, že jarní zdravotní potíže se na jeho výkonech podepsaly a na turnaji nebyl úplně fit. Následovala série jedenácti zápasů bez gólu. První branku za Olympique od března vstřelil až proti Crystal Palace, krátce předtím, než se koleno definitivně ozvalo. Přímou souvislost mezi zdravím a střeleckým půstem nikdo nedoložil. Jako kontext je ale těžké ji přehlédnout.
Dvacet zápasů na tribuně
Spočítali jsme, o co Šulc přijde. Kromě už vynechaného Hoffenheimu mu do konce kalendářního roku podle oficiálního kalendáře Ligue 1 a programu UEFA uteče nejméně deset dalších utkání:
|Soutěž
|Zápasy do konce roku 2026
|Ligue 1
|PSG – Lyon, Lyon – Angers, Brest – Lyon, Lille – Lyon, Lyon – Monaco, Troyes – Lyon, Lyon – Marseille
|Evropská liga
|Real Sociedad – Lyon, Lyon – Lillestrøm, Lyon – Union SG
|Francouzský pohár
|pravděpodobně 1/32 finále v prosincovém termínu
Z toho plyne, že letos už v lyonském dresu nenastoupí. Včetně Hoffenheimu jde o jedenáct až dvanáct zápasů jen do Silvestra.
Pokud čtyřměsíční odhad vydrží, bude výčet do konce února ještě delší. Lyon do té doby odehraje čtrnáct ligových kol, od výjezdu do Paříže po zápas v Le Havru, a pět utkání ligové fáze Evropské ligy, od San Sebastiánu po domácí duel s Leverkusenem. To je devatenáct jistých soutěžních zápasů. Přidat se mohou pohárová kola a případné únorové play-off Evropské ligy. Reálně tedy mluvíme o dobré dvacítce utkání.
Pro Lyon to znamená ztrátu univerzála v nejhustší části sezony. Pro Šulce to znamená, že jeho místo v rotaci dostanou jiní a po návratu bude dohánět rytmus i konkurenci.
Reprezentace bez jedné z opor
Národní tým přijde o hráče, kterého české zdroje řadí mezi opory. Šulc má za sebou 27 startů a pět gólů v áčku a v posledních nominacích figuroval mezi ofenzivními hráči. Chybět bude minimálně na listopadovém srazu, kdy Česko uzavírá skupinu Ligy národů. Doma 12. listopadu hostí Španělsko a o tři dny později hraje v Chorvatsku. Proti takovým soupeřům je hráč, který zvládne pozici pod hrotem i výš, těžko nahraditelný.
Trenér Santi Denia zatím náhradu neoznámil. Z jeho poslední širší nominace se na podobné ofenzivní role nabízejí Adam Hložek, Adam Karabec nebo Ondřej Lingr. Podle zvoleného systému připadá v úvahu i posílení hrotu Václavem Sejkem či Danielem Vašulínem. Jde o naše úvahu podle dosavadních nominací, ne o rozhodnutí trenéra.
Dobrou zprávou je kalendář. Další reprezentační okno připadá na 25. až 30. března 2027. Pokud by se Šulc vrátil na přelomu února a března, měl by na něj teoreticky čas. Rozhodne ale rehabilitace a hlavně zápasová praxe. Hráč po čtyřměsíční pauze s jedním či dvěma zápasy v nohách není totéž co hráč v rytmu.
Kdy se může vrátit
Čtyři měsíce od 25. října vycházejí kolem 25. února 2027. Nejbližší ligový termín poté je víkend 27. února, kdy má Lyon hrát doma s Toulouse. Kdyby se rehabilitace protáhla, další příležitost přijde 6. března v Monaku. Návrat do evropských pohárů záleží na tom, jak daleko Lyon v Evropské lize dojde.
Typ zákroku klub neupřesnil. Není jasné, jestli lékaři meniskus sešijí, nebo jeho část odstraní, a právě na tom délka léčby nejvíc závisí. Studie o návratu elitních evropských fotbalistů po poranění menisku a další odborná literatura uvádějí po částečném odstranění menisku zhruba jeden až tři měsíce, po jeho opravě spíš čtyři až šest. Klubem oznámené čtyři měsíce jsou tedy realistický odhad, nikoli výjimečně dlouhá pauza. Z dostupných zpráv navíc nevyplývá, že by šlo o zranění ohrožující kariéru: nemluví se o křížovém vazu ani o kombinovaném poškození.
Mimo hřiště zůstává otevřená ještě jedna otázka. Šulc v září přiznal, že jeho odchod z Lyonu byl reálně ve hře a kluby se nedohodly na penězích. Zároveň dodal, že se soustředí na Lyon. Oficiálně nikdo nespojuje zranění s jeho budoucností. Dá se ale čekat, že čtyřměsíční pauza zimní přestup prakticky vylučuje a případné jednání se posune nejdřív do léta.
Sám Šulc se k operaci zatím veřejně nevyjádřil. Z jeho zářijových slov je ale jasné, že klid, o kterém tehdy mluvil jako o jediné skutečné léčbě, teď dostane. Jen ne na tři měsíce o berlích, jak si představoval, ale na čtyři po operaci. Do další sezony tak může vstoupit s kolenem, které ho poprvé od května nebude omezovat.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle