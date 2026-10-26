Dodávkou roku je vůz, který zatím nejde koupit. Elektrický Renault Trafic dostal nejvyšší známku od všech 26 porotců

Vítěze 35. ročníku ankety International Van of the Year vyhlásil předseda poroty Jarlath Sweeney 13. září 2026 na veletrhu IAA Transportation v Hannoveru. Titul získala čtvrtá generace Renaultu Trafic v čistě elektrické verzi Trafic E-Tech. Nejvyšší hodnocení jí dal každý z porotců, tedy novinářů a editorů z pětadvaceti evropských zemí a z Jižní Afriky. Druhé místo obsadil Stellantis ProOne Compact Van a o třetí se podělily čínský Farizon V7E a Volkswagen Caddy Cargo.
Proč porota smí ocenit auto, které ještě nesjelo z linky
Anketa hodnotí s ročním předstihem, proto vítěz z podzimu 2026 nese letopočet 2027. Bod 2.3 pravidel požaduje, aby byl nominovaný vůz „přiměřeně nový“ a aby se sériově vyráběl do konce kalendářního roku, ve kterém ho nominovali. Renault v listopadu 2025 oznámil, že výrobu nové elektrické rodiny, do které Trafic patří, spustí koncem roku 2026. Podmínku tak má splnit na poslední chvíli. Kdyby termín nevyšel, bod 2.5 dovoluje porotě se od požadavku na sériovou výrobu „ve zvláštních případech“ odchýlit.
Stejně to proběhlo i v předchozích letech. Kia PV5 vyhrála ročník 2026 jednomyslně v době, kdy do Evropy teprve přijížděly první kusy, a Renault Master získal titul pro rok 2025 stejným způsobem. Porota nesoudí prodeje ani zkušenosti z provozu, hodnotí technologický přínos k efektivitě, bezpečnosti a udržitelnosti lehké nákladní dopravy. O spolehlivosti ve firemním nasazení proto titul zatím nevypovídá.
Ze tří posledních jednomyslných vítězů jsou všichni navržení od začátku jako elektromobily. Pro Renault je to šestý titul v historii ankety. Trafic přitom naposledy vyhrál v roce 2002, tedy před 25 lety, a tehdy jako dieselová pracovní dodávka bez jakékoli elektrifikace.
Za dvacet minut u nabíječky přibude až 280 kilometrů
Nový Trafic stojí na platformě RGEV medium van, kterou Renault vyvinul výhradně pro elektromobily. Jde o takzvaný skateboard s motorem vzadu, krátkým předním převisem a centralizovanou softwarovou architekturou SDV. Porotce přesvědčila souhra několika technologií, které konkurenti v tomto segmentu zatím pohromadě nenabídli.
Nejvýraznější z nich je 800V architektura. Za 20 minut nabíjení stejnosměrným proudem doplní energii až na 280 km v kombinovaném cyklu, v městském provozu dokonce na 380 km. Zákazník si vybere ze dvou baterií. Větší, s kapacitou 81 kWh a chemií NMC, slibuje až 470 km podle WLTP. Menší, 60kWh článek LFP, vystačí přibližně na 350 km. Poloměr otáčení 10,3 metru odpovídá osobnímu Cliu, takže dodávka se v ulicích otočí stejně snadno jako malé auto. Do nákladového prostoru se vejde 5,8 m³ a užitečné zatížení dosahuje až 1,3 tuny. Utáhne přívěs do 2 tun.
Funkce V2L umožní napájet nářadí přímo z auta a V2G má v budoucnu zapojit vůz do energetického hospodářství firmy. Celkové náklady na provoz mají být podle Renaultu až o 10 % nižší než u srovnatelného dieselu. Slovo „až“ ovšem označuje nejpříznivější případ a nezávislé ověření zatím neexistuje. Uhlíková stopa za celý životní cyklus činí podle výrobce 33 tun CO₂e na 200 000 km, zatímco u dieselu zhruba 63 tun. Renault to prezentuje jako úsporu 45 %, z uvedených hodnot však vychází úspora kolem 48 %.
Farizon uveze víc, Kia nabídne skoro stejný dojezd
S oceněným Farizonem V7E vychází srovnání dvojznačně. Trafic ujede podle WLTP až 470 km, Farizon nejvýš 328 km, a díky 800 V proti 400 V se Trafic nabíjí na dvojnásobném napětí. Farizon ale pojme 6,95 m³ nákladu, tedy o 1,15 m³ víc. Užitečné zatížení mají obě auta téměř stejné: Farizon až 1 338 kg, Trafic až 1 300 kg.
Kia PV7 Cargo, představená teprve na letošním IAA, nabízí dojezd přes 460 km a rovněž 800V architekturu. Její nákladový prostor má podle verze 6,1 až 8,0 m³, uveze ale méně, nejvýš 1 200 kg. Do evropského prodeje zamíří také až v roce 2027. Objem nákladového prostoru je slabé místo Traficu: s 5,8 m³ je nejmenší z této trojice.
U dojezdu je třeba připomenout, že 470 km je laboratorní hodnota. Sám Farizon na svém webu upozorňuje, že WLTP je strop pro plánování a slibem pro reálný provoz být nemá. Plně naložený Trafic na dálnici bude mít dojezd výrazně kratší. Renault navíc u části parametrů stále uvádí probíhající homologaci a český web značky dosud pracuje s hodnotou 450 km.
Cena v korunách vychází přes milion ještě bez DPH
Na českém webu Renaultu už nový Trafic E-Tech má produktovou stránku, ceník ani konfigurátor tam ale zatím nejsou. Renault 12. října 2026 oznámil, že objednávky verze s baterií 81 kWh otevře „v příštích týdnech“. Varianta s 60 kWh má být k dispozici od začátku roku 2027.
Evropský ceník začíná na 41 500 eurech za menší baterii, což odpovídá přibližně 1,04 milionu Kč bez DPH. Verze 81 kWh stojí od 47 000 eur, zhruba 1,18 milionu Kč bez DPH. Příplatek 5 500 eur přinese o 21 kWh větší baterii a podle WLTP přibližně o 120 km delší dojezd. Koruny jsou jen přepočet evropských cen, protože importér český ceník nezveřejnil. V českých showroomech lze nový Trafic čekat v průběhu roku 2027.
Na státní příspěvek zatím spoléhat nejde. Program NRB „Záruka Elektromobilita“, který nabízel na elektrické vozidlo až 300 tisíc korun, má příjem žádostí ukončený a prostředky jsou vyčerpané. Malé a střední firmy mohou využít obecnou Národní záruku a připravuje se Garant InvestEU. Specifický bonus na elektromobil, který by se dal uplatnit na Trafic v době jeho českého startu, zatím nikdo nepotvrdil.