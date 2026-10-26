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Čínský Type 99A cvičil v Rusku uprostřed roje dronů. Novinky z ukrajinské fronty Peking odkouká do pár měsíců

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Ruské cvičení Center-2026 dalo čínské armádě příležitost vyzkoušet si na cizím polygonu to, co dosud znala jen ze záběrů z fronty. Peking si tam prověřoval, jak udržet těžké tanky v provozu v prostředí, kde nad bojištěm neustále visí levné drony a průzkum.
Čínský Type 99A cvičil v Rusku uprostřed roje dronů. Novinky z ukrajinské fronty Peking odkouká do pár měsíců

Čínský Type 99A cvičil v Rusku uprostřed roje dronů. Novinky z ukrajinské fronty Peking odkouká do pár měsíců

Zdroj: Foto: William Ide - licence Public domain
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:27

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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