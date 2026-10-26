Čínský Type 99A cvičil v Rusku uprostřed roje dronů. Novinky z ukrajinské fronty Peking odkouká do pár měsíců

Závěrečná fáze cvičení proběhla na začátku října 2026 na polygonu u Čebarkulu v Čeljabinské oblasti. Ruské ministerstvo obrany ohlásilo kolem šesti tisíc vojáků a přes 600 dronů, takže na každých deset vojáků připadal víc než jeden dron. Tato čísla zveřejnila sama Moskva a nikdo je nezávisle neověřil. Analytiky zajímalo hlavně to, co na cvičišti předváděly čínské hlavní bojové tanky obklopené drony a bezosádkovými pozemními vozidly.
Zhruba o deset tun lehčí než Leopard. Na co čínský tank sází
Type 99A, oficiálně ZTZ-99A, patří k nejvýkonnějším sériově zavedeným tankům čínské armády. Otevřené technické zdroje mu přisuzují hmotnost kolem 54 tun. Nese 125mm hladkohlavňový kanón, ze kterého lze odpalovat i protitankové řízené střely, takže kromě běžné munice umí vystřelit i naváděnou střelu. Pohání ho diesel o výkonu 1 500 koní.
Stejně silný motor má německý Leopard 2 A7V, který ovšem váží téměř 64 tun. Americký M1A2 Abrams SEPv3 se dostává ještě výš, na 71 až 74 tun. Čínský stroj tedy stejným výkonem pohání o zhruba deset tun méně a sází na pohyblivost. Západní tanky spoléhají na mohutnější pancéřování a léty prověřené senzory a logistiku. Celé srovnání ovšem stojí na odhadech z otevřených zdrojů a o tom, jak by si stroje vedly proti sobě v reálném boji, nevypovídá.
Přívlastek „nejtěžší“ obstojí ve srovnání s tanky, které čínská armáda běžně nasazuje. Type 96A váží kolem 42 tun a lehký horský Type 15 ještě méně. Čína už ale zavedla evolučně vylepšený Type 99B a hlavně zcela nový Type 100, který se poprvé ukázal na přehlídce v září 2025 a do služby oficiálně vstoupil v roce 2026. Do Ruska přesto přijel Type 99A, který zůstává ve výzbroji.
Co si 82. skupinová armáda na ruském polygonu ověřovala
Tanky patřily k 82. skupinové armádě, která spadá pod Centrální velitelství čínské armády. Podle čínského vojenského zpravodajství China Military Online si Peking zkoušel celý řetězec od dálkového přesunu těžké techniky přes hranice přes zásobování v neznámém terénu až po velení a spojení s cizími armádami. Čínské oficiální zdroje zároveň uvádějí, že transportní letoun Y-20 unese i Type 99A. Přesuny těžké techniky tak už nemusejí záviset jen na železnici.
Ruská strana otevřeně přiznala, že cvičení připravovala podle „zkušeností speciální vojenské operace“, jak Moskva nazývá válku proti Ukrajině. Roje dronů posílaly pozemním skupinám souřadnice cílů v reálném čase. Na simulované pozice v první linii pak útočily taktické drony, bitevní vrtulníky a bezosádková pozemní vozidla. Type 99A nejezdil sám, byl zařazený do jednoho bojového sledu s drony, průzkumem a řízením palby.
Součástí výbavy byl i čínský systém Atlas, představený v březnu 2026. Jedno jeho bojové vozidlo vypustí 48 pevnokřídlých dronů a z velitelského vozidla lze řídit až 96 strojů najednou. Atlas se vyrábí sériově a čínská armáda ho zkoušela v podmínkách odvozených z probíhající války. Konkrétní výsledky, například jak tanky pod tlakem dronů obstály, ze zveřejněných informací nevyplývají.
Kolik času Pekingu stačí, aby odkoukal novinku z ukrajinské fronty
Analytici washingtonského think-tanku CSIS pro čínský přístup používají označení „učení bez krvácení“. Čína podle nich novinku, která se objeví na ukrajinské frontě, odkouká v průměru během pár měsíců. Zapracovat ji do výzbroje, výcviku a organizace jednotek trvá zpravidla rok i déle. Od prvního nasazení na frontě po čínský výcvik tedy uplyne obvykle víc než rok, a to je na armádu s miliony vojáků rychlé tempo.
Peking na Ukrajině sleduje, jak FPV drony za několik tisíc korun ničí tanky za desítky milionů. Všímá si i toho, jak nepřetržitý průzkum v několika vrstvách mění manévrový boj a jak o přežití jednotky rozhoduje rozptýlení a maskování víc než tloušťka pancíře.
Hrozbou je hlavně to, s čím Čína tyto lekce spojuje. Má průmysl, který dokáže ve velkém vyrábět drony, senzory i protidronové prostředky. Studie China Aerospace Studies Institute amerického letectva popisuje, že čínští analytici ukrajinské zkušenosti přímo vztahují k možnému konfliktu o Tchaj-wan. Řeší ochranu přístavů a letišť, ničení soustředěných cílů levnými prostředky a rozptýlení vlastních sil. V regionální krizi by se s touto kombinací potýkaly Tchaj-wan, Japonsko, Filipíny i americké síly v Indo-Pacifiku.
Ukrajinští operátoři dronů prověřili ve Švédsku alianční tanky
NATO v květnu 2026 na švédském cvičení Aurora 26 poprvé nechalo ukrajinské operátory dronů zaútočit na alianční obrněné jednotky. Podle dostupných informací dopadl test nepříjemně. Mechanizované formace bez elektronického boje, protivzdušné obrany krátkého dosahu a klamných cílů byly vůči dronům výrazně zranitelné. Alianční agentura NCIA na cvičení TIE 26 navíc zkoušela, jak spolu dokážou spolupracovat protidronové systémy různých zemí od zjištění dronu přes jeho identifikaci po zničení.
Aliance tedy v roce 2026 teprve zjišťovala, jak moc jsou její tanky vůči dronům zranitelné, zatímco čínská armáda už cvičila tanky a drony v jednom sledu. Armáda České republiky uspořádala v říjnu 2026 cvičení Drone Shield 2026 a zkoušela na něm celý řetězec obrany proti dronům včetně FPV strojů a bezosádkových pozemních vozidel. Oficiálně nešlo o reakci na Center-2026.
Společné plánování, velení, přesuny, zásobování v poli a sdílení zkušeností z probíhající války dávají rusko-čínské spolupráci skutečný vojenský obsah. Čína z ní získává data o moderním pozemním boji, za která Rusko na Ukrajině platí životy svých vojáků. Formální spojenectví se závazkem kolektivní obrany mezi Pekingem a Moskvou ze zveřejněných informací nevyplývá.