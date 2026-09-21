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Ministerstvo dopravy schválilo systém autonomního řízení Tesla FSD

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Dlouhé čekání konečně skončilo. Ministerstvo dopravy dnes prostřednictvím tiskové zprávy informovalo o uznání prozatímního schválení systému autonomního řízení Tesla FSD. Česká republika se tak stává...
Ministerstvo dopravy schválilo systém autonomního řízení Tesla FSD

Ministerstvo dopravy schválilo systém autonomního řízení Tesla FSD

Zdroj: Zkušební jízda Tesla FSD, zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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