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F1 Velká cena Mexika 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

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Fanoušci formule 1 si po Velké ceně USA příliš neodpočinou. Královna motorsportu se totiž přesouvá do Mexika, kde ji čeká devatenáctá zastávka letošního kalendáře. Na Autódromu bratří Rodríguezů bude pozornost upřena především na Andreu Kimiho Antonelliho, který má po skvělém závodě v Austinu příležitost definitivně zpečetit svůj premiérový mistrovský titul a přepsat hned několik historických rekordů.
Velká cena Mexika 2017

Velká cena Mexika 2017

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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