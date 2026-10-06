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Google omezuje modely v Gemini. Zdarma pouze Flash-Lite, AI Plus přijde o Pro a Deep Think se přesouvá do tarifu AI Pro

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Google pokračuje ve změnách, které odstartoval letos v květnu, kdy změnil počítání limitů u svých modelů. Během října začne omezovat to, ke kterým modelům budou...
Google omezuje modely v Gemini. Zdarma pouze Flash-Lite, AI Plus přijde o Pro a Deep Think se přesouvá do tarifu AI Pro

Google omezuje modely v Gemini. Zdarma pouze Flash-Lite, AI Plus přijde o Pro a Deep Think se přesouvá do tarifu AI Pro

Zdroj: GPT Images
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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