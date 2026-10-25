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Novinka od Honoru: Herní tablet s větráčkem a s 240Hz OLED panelem

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Honor představil nové herní smartphony, přičemž jeden z nich má dokonce dva větráky. Co se ale moc často nevidí, aby tablet s Androidem měl také...
Novinka od Honoru: Herní tablet s větráčkem a s 240Hz OLED panelem

Novinka od Honoru: Herní tablet s větráčkem a s 240Hz OLED panelem

Zdroj: Honor
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 14:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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