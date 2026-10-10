Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Google zpřístupňuje SynthID Detector všem. Pozná AI obsah od Googlu, OpenAI, NVIDIA i dalších

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Obsah generovaný pomocí AI zažívá obrovský boom a díky stále lepším obrazovým modelům je stále více obtížné ho spolehlivě rozeznat. Google se proto rozhodl zpřístupnit...
Google zpřístupňuje SynthID Detector všem. Pozná AI obsah od Googlu, OpenAI, NVIDIA i dalších

Google zpřístupňuje SynthID Detector všem. Pozná AI obsah od Googlu, OpenAI, NVIDIA i dalších

Zdroj: Digwatch
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.10.2026 16:00

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Sony ECM-AX10: První mikrofon s prostorovým zvukem pro telefony
Sony ECM-AX10: První mikrofon s prostorovým zvukem pro telefony
Microsoft vydává vlajkový Surface Laptop Ultra
Microsoft vydává vlajkový Surface Laptop Ultra

Nabídka Surface zařízení se oficiálně rozšiřuje o nejvýkonnějšího zástupce a společnost Microsoft po řadě...

Audioknihy na Spotify míří do Česka. Do konce roku budou dostupné ve více než 180 zemích
Audioknihy na Spotify míří do Česka. Do konce roku budou dostupné ve více než 180 zemích

Spotify na frankfurtském knižním veletrhu oznámila, že do konce letošního roku zpřístupní audioknihy ve...

Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postav
Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postav

Závod v AI sféře jede na plné obrátky. A neomezuje se pouze na dovednosti modelů generovat co nejlepší a...

Apple údajně spolupracuje s LG. Výsledkem by mohly být chytrý zámek, zvonek a termostat.
Apple údajně spolupracuje s LG. Výsledkem by mohly být chytrý zámek, zvonek a termostat.

Jak se zdá, Apple se rozhodl posílit produktové portfolio chytré domácnosti a dle dostupných informací si...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.