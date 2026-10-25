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Apple prý zvyšuje objednávky skládacího iPhonu Duo o 44 %

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O iPhone Duo je obrovský zájem. Termíny dodání se během pár hodin od spuštění předobjednávek posunuly až na leden. Apple podle nové zprávy reaguje a...
Apple prý zvyšuje objednávky skládacího iPhonu Duo o 44 %

Apple prý zvyšuje objednávky skládacího iPhonu Duo o 44 %

Zdroj: gsmarena.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 25.10.2026 15:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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