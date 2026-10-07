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Huawei a Qualcomm navázaly patentovou spolupráci

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Bývalí obchodní partneři opět spolu. Čínský Huawei a americký Qualcomm se dohodly na rozsáhlém oboustranném licencování patentů. Dohoda přinese spolupráci hned v několika oblastech vývoje....
Huawei a Qualcomm navázaly patentovou spolupráci

Huawei a Qualcomm navázaly patentovou spolupráci

Zdroj: Gemini
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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