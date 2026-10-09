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Tesla přejmenovala svůj systém FSD na TAD. Vyzkoušeli jsme ho

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Full-Self Driving už v Evropě neuvidíme. Kalifornská automobilka přejmenovala svůj systém autonomního řízení na Tesla Assisted Driving, tedy TAD. Důvod je jednoduchý, zajistit si podporu...
Tesla přejmenovala svůj systém FSD na TAD. Vyzkoušeli jsme ho

Tesla přejmenovala svůj systém FSD na TAD. Vyzkoušeli jsme ho

Zdroj: Tesla TAD, zdroj: Dotekománie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 09.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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