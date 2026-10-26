Prach utíraný jednou týdně je plný výkalů roztočů. Alergikům to nestačí, úklidové firmy radí denně nebo obden

Americká agentura pro ochranu životního prostředí EPA počítá do běžného domácího prachu pyl, zvířecí lupy, výkaly švábů i odumřelé lidské kožní buňky. Nepříjemnější je její druhé upozornění. Chůze po bytě, zametání, utírání i vysávání tyto částice znovu zvedají do vzduchu, který v místnosti dýcháme. Samotný úklid tak na chvíli zhoršuje to, co má odstranit.
Bílkovina z roztočích výkalů, kterou vědci popsali už v roce 1981
Za nejčastějšího původce alergie na domácí prach označuje americká alergologická organizace ACAAI roztoče. Tito drobní příbuzní pavouků se živí šupinkami lidské a zvířecí kůže a nejlépe se jim daří v teple a vlhku. Alergeny nesou jejich těla i exkrementy. Už v roce 1981 z nich vědci izolovali bílkovinu, na kterou reagovala protilátkami velká část citlivých lidí. Mechanismus alergie na prach je tedy známý přes čtyřicet let.
Druhou složkou jsou spory plísní, mikroskopické rozmnožovací částice hub, které se vznášejí a usazují spolu s ostatním prachem. Státní zdravotní ústav je ve svém odborném stanovisku řadí mezi závažné alergeny vnitřního ovzduší a varuje, že viditelné plísně v bytě se nemají podceňovat. Kromě alergie mohou způsobovat bolesti hlavy a podráždění pokožky. Jak vážné to bude, záleží podle SZÚ na koncentraci spor, délce expozice, druhu plísně a stavu imunity.
Prach zkoumají i čeští vědci. Brněnský RECETOX při Masarykově univerzitě zveřejnil 14. října 2026 zprávu o studii, ve které badatelé rozebrali vzorky z 88 bytů a domů. Hledali souvislosti mezi bakteriemi v prachu, znečišťujícími látkami, stářím budovy, větráním, kouřením a domácími zvířaty.
Proč alergikům bývá nejhůř v posteli a při úklidu
Nejvíc roztočů žije podle ACAAI v polštářích, matracích, kobercích a čalounění. Spící člověk jim dodává teplo, vlhkost i odumřelou kůži, takže ložnice je pro ně nejpohodlnější místo v bytě. Klinika Mayo uvádí, že se potíže alergiků nejčastěji zhoršují ve spánku a při úklidu, tedy v situacích, kdy se alergeny nejsnáz dostanou do vzduchu. Projevuje se to kýcháním, rýmou, ucpaným nosem, svědivýma a slzícíma očima, kašlem a tlakem v obličeji. U citlivějších lidí přibývají pískoty, dušnost, astmatické záchvaty a vzplanutí ekzému.
Nejrizikovější je podzim. Podle doporučení amerických alergologických společností mívají roztoči vrchol právě v tomto období a zároveň začíná topná sezóna. Lidé jsou víc doma, méně větrají a v řadě domácností se znovu topí v kamnech nebo krbu. Světová zdravotnická organizace spojuje znečištění vnitřního ovzduší z pevných paliv s jemnými částicemi, respiračními infekcemi, chronickou obstrukční plicní nemocí, nemocemi srdce a cév i rakovinou plic. ACAAI proto citlivým lidem radí kamna na dřevo a krby nepoužívat vůbec.
Prachu přidávají i koberce a čalounění, které drží roztoče, lupy a pyl hluboko ve vláknech. Psi a kočky do bytu vnášejí zvířecí alergeny, srst a nečistoty zvenku. Malé děti znamenají plyšové hračky a víc textilií. Vlhkost vzduchu nad 50 procent urychluje množení roztočů i plísní. Kdo má zahradu nebo terasu, nosí si na botách domů pyl a půdní částice.
Týdenní vysávání doplní deset minut s vlhkým hadříkem obden
Americká akademie alergologie, astmatu a imunologie AAAAI ve svých radách pro alergiky a astmatiky stanovuje jednou týdně tři úkony: vysát koberce a čalounění vysavačem s HEPA filtrem, vytřít tvrdé podlahy a vyprat povlečení. Vlhkost v bytě má držet mezi 30 a 50 procenty. EPA k tomu přidává časté vlhké utírání prachu a praní lůžkovin v horké vodě. Týdenní rytmus tedy zdravotníci popisují jako minimum, které se má doplňovat častějšími zásahy.
Interval „denně nebo obden“ pochází od úklidových firem, na které se odvolávají spotřebitelské magazíny. Žádná z citovaných zdravotnických organizací toto číslo neuvádí. EPA píše o častém utírání a konkrétní četnost nestanoví, takže přesná hranice mezi „dost“ a „málo“ zůstává otevřená.
V praxi se úklid dá rozdělit do dvou vrstev. Denně nebo obden stačí 5 až 10 minut vlhkým hadříkem na nočních stolcích, parapetech, policích u postele, pracovním stole, obrazovkách a u vchodu. Jednou týdně pak přijde na řadu vysávání koberců a sedačky s HEPA filtrem, vytření podlah, praní povlečení a důkladné odprášení ložnice. V domácnostech s dětmi nebo zvířaty je vhodné nejpoužívanější místa vysávat dvakrát týdně až obden a plyšáky prát v horké vodě a nechat úplně vyschnout. Mazlíček alergika by neměl spát v ložnici. Každodenní kolečko zkracuje i méně otevřených polic s drobnostmi, těžkých závěsů a plyšových hraček, protože na každém z nich se prach usazuje.
Přes dvě hodiny po úklidu: proč má být alergik z bytu pryč
Suchá prachovka alergeny neodstraní, jen je zvedne do vzduchu. Odtud se usadí jinde, nebo je někdo vdechne. ACAAI proto doporučuje tvrdé povrchy otírat navlhčeným hadříkem nebo mopem, na jehož vlhkých vláknech částice ulpí.
Podobně je to s vysavačem. HEPA filtr podle EPA brání tomu, aby se nasátý prach vracel výfukem zpět do místnosti. Starší vysavač bez kvalitní filtrace může jemné alergeny během práce rozfoukat po celém pokoji.
Pořadí kroků je dané: nejdřív vlhce setřít plochy odshora dolů, potom vysát a nakonec vytřít podlahu. Alergik má podle ACAAI při úklidu nosit respirátor třídy N95, který zhruba odpovídá evropskému FFP2. Ještě lepší je, když v místnosti při vysávání vůbec není. Prach se po důkladném úklidu usazuje i déle než dvě hodiny, proto je nejvhodnější uklízet dopoledne, kdy je alergik v práci nebo ve škole.