Rumunsko posílá do výslužby vrtulníky z éry Ceaușesca. Nový Caracal unese 28 vojáků, přes dvojnásobek kapacity Pumy

Rumunské letectvo létá s vrtulníky IAR-330 Puma už desítky let a řadí se s nimi k nejstarší technice v celé alianci. Často se o nich píše jako o sovětských strojích, ve skutečnosti je za komunistického režimu, v éře Ceaușesca, vyráběly rumunské závody IAR podle licence francouzské firmy Aérospatiale. Postsocialistické dědictví si přesto nesou dodnes, a to ve výrobním zázemí, v avionice i ve způsobu provozu.
Kolik stojí jeden Caracal, když se do ceny započte výcvik
Bukurešť objednala dvanáct kusů H225M Caracal od Airbus Helicopters. Rumunské ministerstvo obrany (MApN) eviduje podpis akvizičních objednávek k 17. červenci 2026, Airbus obchod veřejně oznámil až 7. října téhož roku. Mezi podpisem a oficiálním oznámením tak uběhly bezmála tři měsíce.
Objednávka má hodnotu přibližně 757 milionů eur, tedy zhruba 18,9 miliardy korun. Částka zahrnuje i počáteční logistický balík a výcvik personálu, takže podíl kolem 63 milionů eur na jeden stroj, který vyjde vydělením dvanácti, pokrývá víc než samotný vrtulník.
Schválená hodnota celého projektu v rámci SAFE činí 852 milionů eur, o 95 milionů víc než samotná objednávka. Na co připadá rozdíl, zveřejněné materiály nevysvětlují. Dodávky mají přicházet po etapách až do roku 2030.
Na náklad jednoho Caracalu by stará Puma potřebovala tři lety
Airbus u Caracalu uvádí kapacitu až 28 plně vyzbrojených vojáků. Britská modernizovaná Puma HC2, stroj ze stejné konstrukční rodiny jako rumunský IAR-330, pojme 12 plně vybavených vojáků. Oddíl, který Caracal vysadí jedním průletem, by Puma musela vozit třikrát, protože dvěma lety přepraví jen 24 mužů.
Caracal je těžší a prostornější i ve srovnání s americkým UH-60M Black Hawk, nejrozšířenějším víceúčelovým vrtulníkem NATO. Jeho maximální vzletová hmotnost 11 000 kg převyšuje Black Hawka s 9 979 kg zhruba o tunu. Na podvěsu unese 4 750 kg proti 4 080 kg u Black Hawka, tedy necelých sedm metráků navíc. Do kabiny se Black Hawk vejde stejně vojáků jako britská Puma, takže Caracal i jemu nabízí přes dvojnásobek místa.
Pohánějí ho dva motory Safran Makila 2A1. Svou rolí těžšího víceúčelového stroje má nejblíž k ruské rodině Mi-8/17, k tomu ale přidává moderní avioniku a plnou kompatibilitu s aliančními standardy.
Stejný stroj má vozit raněné i útočit na pozemní cíle
MApN výslovně popisuje konfiguraci, která zvládne útoky na pozemní cíle, průzkum, sledování, taktické krytí a denní i noční vzdušné výsadky. K tomu přibývá bojové pátrání a záchrana (CSAR) a zdravotnická evakuace (MEDEVAC). Na dvanáct strojů je to dlouhý seznam úkolů a z podkladů nevyplývá, kolik vrtulníků bude kterou roli plnit.
Rumunsko leží na východním křídle NATO, sdílí hranici s Ukrajinou a má přístup k Černému moři. Válka na Ukrajině, která trvá už přes čtyři roky, bezpečnostní počty celého regionu zásadně změnila. Bukurešť o bezprostřední hrozbě oficiálně nemluví, její dokumenty ale opakují formulace o „zrychlení obranné připravenosti“ a „zacelování kritických mezer“.
Nové vrtulníky jsou jen jednou částí širšího balíku. V rámci SAFE má Rumunsko do konce dekády rozjet celkem 21 obranných projektů.
Česká armáda nahrazuje Mi-24 americkými stroji z rodiny H-1
S technikou sovětského původu se loučí i další země východního křídla. Česká armáda nahrazuje bitevní vrtulníky Mi-24/35 dvaceti stroji amerického systému H-1 ve verzích UH-1Y Venom a AH-1Z Viper. V říjnu 2025 se v Kbelích oficiálně uzavřela éra Mi-8 a nové Venomy už prošly nasazením v reálné alianční operaci v Polsku.
Česko svou vrtulníkovou modernizaci pevně svázalo s americkým ekosystémem a servisní i výcvikové zázemí buduje v Náměšti nad Oslavou prostřednictvím státního podniku LOM Praha. H225M by teoreticky mohl pokrýt jinou, těžší kategorii úkolů, jenže z oficiálních materiálů žádný takový záměr nevyplývá.
Proč Rumunsko kupuje vrtulníky od francouzské vlády
Zadávací autoritou kontraktu je francouzská vládní agentura DGA, takže jde o mezivládní evropský společný nákup. Nástroj SAFE má urychlovat společné nákupy a zacelovat kritické mezery ve výzbroji členských států. Bukurešti tahle cesta přináší jednodušší administrativu a přístup k evropskému spolufinancování, Francii potvrzuje pozici vedoucí země v segmentu vojenských vrtulníků na kontinentu.
Airbus získal pro typ H225M dalšího, v pořadí dvanáctého zákazníka. Flotila tohoto typu už celosvětově překročila milion letových hodin.
Rumunsko s Airbusem buduje dlouhodobý vztah. Už dříve u něj objednalo dva menší H215M v námořní konfiguraci. Nově přibylo sedm středních H160 a pět lehkých H145 pro mise veřejných služeb. Spolu s Caracaly tak Bukurešť staví vrtulníkovou flotilu z 26 strojů na jedné průmyslové platformě.