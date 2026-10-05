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Datamanie v akci: O2 nabízí nejen 200 GB za 349 Kč, platí však jen omezenou dobu

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Mnohé společnosti se již připravují na Vánoce a zajisté budou lákat na nejrůznější dárky a akce. U mobilních operátorů to očekáváme také, ale O2 asi...
Datamanie v akci: O2 nabízí nejen 200 GB za 349 Kč, platí však jen omezenou dobu

Datamanie v akci: O2 nabízí nejen 200 GB za 349 Kč, platí však jen omezenou dobu

Zdroj: O2
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 10:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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