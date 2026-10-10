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Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postav

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Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postav

Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postav

Zdroj: Google
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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