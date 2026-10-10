Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postav

Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postavPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google přichází s Nano Banana 2.1. Nový obrazový model lépe upraví části obrázku a zachová konzistentní podobu postavZdroj: Google
Článek byl publikován 10.10.2026 07:00
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