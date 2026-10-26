Než seřvete operátora, zkuste režim letadla. Telefonu často stačí 15 sekund, aby mobilní internet zase naskočil

Celý telefon kvůli tomu restartovat nemusíte. Stačí na chvíli přerušit všechna bezdrátová spojení a nechat přístroj, aby je navázal znovu. Na iPhonu i Androidu to obstará režim letadla, některé Androidy k tomu mají i vlastní volbu v panelu Internet. Když to nezabere, přijde na řadu hlubší reset sítě a kontrola v samoobsluze operátora. Telefonát na zákaznickou linku zůstává až na úplný konec, protože tam čekání závisí na tom, jak je linka zrovna vytížená.
Šest možných viníků výpadku mimo síť operátora
Nejčastěji se přehlédne Wi-Fi. Telefon může viset na slabé nebo nefunkční bezdrátové síti místo mobilních dat, a dokud ikona Wi-Fi svítí, majitel nemá důvod nic tušit. Na iPhonu do toho navíc vstupuje Asistent Wi-Fi, který při slabém signálu Wi-Fi automaticky přepíná na mobilní data. Při nestabilní síti tak může telefon působit, jako by internet nefungoval vůbec, přestože síť operátora běží bez potíží. Vyřešit se to dá tak, že se od problematické Wi-Fi odpojíte a vyzkoušíte samotná mobilní data. Celá kontrola zabere zhruba pět sekund, a proto má smysl ji udělat jako první, dřív než cokoli vypínáte nebo mažete.
Další tři viníky najdete v tarifu: vyčerpaný datový balíček, datový limit nastavený v telefonu nebo nezaplacené služby.
Šestým podezřelým je samotná aplikace nebo web. Někdy nefunguje jen jedna služba, zatímco zbytek internetu jede normálně. Ani plný signál nic nezaručuje. Může stačit k tomu, aby se telefon přihlásil do sítě, a samotný přenos dat přesto vázne.
Kolik vydržet v režimu letadla, aby se telefon znovu chytil
Na iPhonu otevřete Nastavení, zapněte režim letadla a vyčkejte. Apple doporučuje počkat alespoň 15 sekund. Pak režim vypněte a nechte telefon, aby se znovu přihlásil do mobilní sítě. Celý krok se vejde do půl minuty.
Na Androidu stáhněte horní lištu s rychlým nastavením a klepněte na dlaždici Internet, která otevře nabídku připojení. Pokud v ní telefon nabízí obnovení nebo reset připojení, použijte ho. Pokud ne, zapněte režim letadla, počkejte přibližně stejnou dobu jako u iPhonu a zase ho vypněte. Nabídka se liší podle výrobce i verze systému a samostatnou volbu Reset v panelu Internet nemá každý telefon.
Pozor na hovory. Režim letadla může přerušit probíhající telefonát i videohovor, takže uprostřed důležitého rozhovoru ho nezapínejte. Krátké přepnutí jinak nesmaže žádná uložená nastavení, hesla k Wi-Fi ani osobní data.
Hlubší reset sítě smaže uložená hesla k Wi-Fi
Když režim letadla nepomůže, můžete obnovit nastavení sítě. Na iPhonu vede cesta přes Nastavení, Obecné, Přenést nebo resetovat iPhone, Resetovat a nakonec Obnovit nastavení sítě. Fotky, aplikace a zprávy zůstanou na místě. Zmizí ale uložené sítě Wi-Fi i s hesly a reset může zasáhnout také nastavení VPN a dalších síťových služeb. Ke všem známým Wi-Fi se pak budete muset připojit znovu.
Na telefonech Google Pixel a některých dalších Androidech najdete reset v Nastavení pod položkou Systém a Možnosti resetování. Obvykle se tam dá zvlášť resetovat mobilní síť a zvlášť Wi-Fi s Bluetooth. U Samsungu, Xiaomi nebo Motoroly může mít nabídka jiné názvy i jinou cestu, a proto si před potvrzením vždy přečtěte, co všechno reset odstraní.
Reset trvá přibližně 1 až 2 minuty. Stejně dlouho trvá i restart celého telefonu, který ale nic nesmaže, a proto je rozumné zkusit restart dřív než reset, kvůli kterému budete znovu zadávat hesla k Wi-Fi. Reset má největší smysl, když se potíže vracejí nebo když podezíráte, že se pokazila uložená konfigurace připojení.
Až když selže i SIM v cizím telefonu, přichází na řadu operátor
Než vytočíte linku, podívejte se do samoobsluhy, kterou mají všichni tři velcí operátoři. V aplikaci Moje O2 zkontrolujete své služby a informace o případných výpadcích. Můj T-Mobile ukáže stav služeb, čerpání dat a další údaje k tarifu. Vodafone nabízí samoobsluhu Můj Vodafone na webu, kde ověříte datový balíček, nastavený datový limit i hlášené výpadky. Taková kontrola zabere zhruba 2 až 5 minut.
Na chybu u operátora ukazuje hlavně oznámený výpadek ve vaší lokalitě, případně to, že internet nejede ani po všech předchozích krocích. Nejvíc o příčině prozradí jednoduchá zkouška: dejte SIM kartu do jiného telefonu. Když tam funguje, chyba bude spíš v nastavení nebo hardwaru vašeho přístroje. Když nefunguje ani tam, viník bude nejspíš v SIM kartě nebo ve službách samotných.
V tu chvíli už dává smysl operátorovi zavolat. Řekněte mu rovnou, které kroky už máte za sebou, od režimu letadla až po zkoušku SIM karty v cizím telefonu.