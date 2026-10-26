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Než seřvete operátora, zkuste režim letadla. Telefonu často stačí 15 sekund, aby mobilní internet zase naskočil

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Stránka se donekonečna načítá, aplikace hlásí chybu připojení a na liště přitom svítí plné čárky signálu. Než zavoláte na O2, T-Mobile nebo Vodafone, projděte několik kroků, které rozliší chybu v telefonu, v tarifu a v síti.
Než seřvete operátora, zkuste režim letadla. Telefonu často stačí 15 sekund, aby mobilní internet zase naskočil

Než seřvete operátora, zkuste režim letadla. Telefonu často stačí 15 sekund, aby mobilní internet zase naskočil

Zdroj: Foto: Skitterphoto - licence CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 26.10.2026 16:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

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