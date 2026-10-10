Svět smartphonů za oponou: domácí značky, zapomenuté projekty a výrobci, kteří se k nám nikdy nedostali

Trh se smartphony je vysoce dynamický. Nové značky neustále vznikají, fúzují nebo v ostré konkurenci zanikají. Česko je sice malou zemí, ale i u nás máme několik zástupců a pár jich také nepřežilo. Zkusili jsme tedy analyzovat nejen český trh, ale také světový. Podívali jsme se i na výrobce, kteří se třeba nikdy nedostali k nám, případně do Evropy.
Než se ale dostaneme k českým značkám, musíme si objasnit několik pojmů. Přestože máme několik domácích značek, samotná fyzická výroba probíhá výhradně v Asii. V první řadě se setkáváme s pojmem OEM (Original Equipment Manufacturer). V tomto kontextu firma vystupuje jako autor vlastního návrhu, konstrukce, výkresů i softwaru, zatímco specializovaná zahraniční továrna slouží čistě jako smluvní výrobní a montážní kapacita. Druhým případem je ODM (Original Design Manufacturer), kdy má asijská továrna vlastní vývojový tým, sama navrhne základní desku, komponenty i šasi a hotový funkční telefon nabízí ve svém katalogu. Evropský zákazník si z tohoto katalogu model pouze vybere.
U ODM se v praxi setkáváme se dvěma hlavními přístupy:
- ODM / Rebranding (White-label) – Zadavatel si z nabídky továrny vybere generický bezejmenný model, nechá na něj umístit vlastní logo, přeloží software do češtiny a zajistí lokální distribuci a servis.
- Partnerský rebadging – Výrobce nepřebírá bezejmenný produkt, ale naváže partnerství s již existující asijskou značkou a její konkrétní model uvede na evropský trh pod upraveným či společným názvem.
Čistě české značky smartphonů
V Česku sice nebylo mnoho výrobců smartphonů, ale i na tak malou zemi ve srovnání s jinými se nabízí dostatek značek. Mezi těmi aktivními je Aligator, Evolveo, iGET a Cube1. U poslední jmenované je nutné dodat, že sice na trhu působí, ale smartphonům se již nevěnuje. Mezi těmi zaniklými jsou Verzo a Mivvy, tedy z pohledu smartphonů. Zatímco Verzo skončilo úplně, firma Mivvy dnes působí v oblasti moderního LED osvětlení a pokročilých bateriových systémů.
Verzo Kinzo; Zdroj: Verzo
Aktivní české značky
- Aligator (ADART Computers s.r.o., Česko)
- Rok založení: 2009 (společnost od 1996, smartphony od 2014)
- Výrobní model: Kombinace ODM s vlastním vývojem (seniorské modely) a ODM rebrandingu (smartphony)
- Popis: Značka nabízející kromě tlačítkových telefonů také dotykové přístroje s operačním systémem Android (řada S a FiGi) a seniorské smartphony se zjednodušeným prostředím Big Launcher / Aligator UI. U seniorských zařízení zadává vlastní specifické požadavky na ergonomii a software, u běžných smartphonů přebírá hotové asijské platformy.
- Evolveo (Abacus Electric s.r.o., České Budějovice, Česko)
- Rok založení: 2005 (původně Evolve, od 2013 Evolveo, odolné smartphony od 2012)
- Výrobní model: ODM / White-label rebranding
- Popis: Značka specializovaná na odolná outdoorová zařízení s operačním systémem Android (řada StrongPhone), která splňují vojenské standardy MIL-STD a certifikaci IP68. Využívá hotové referenční platformy asijských ODM výrobců, které lokalizuje pro český trh a zajišťuje pro ně záruční servis.
- iGET (INTELEK.CZ s.r.o., Brno, Česko)
- Rok založení: 2013 (značka založena 2010, na trhu od 2013)
- Výrobní model: Přeznačkování hotových modelů (Rebadging) + White-label ODM
- Popis: Brněnská značka spotřební elektroniky dodávající na tuzemský trh cenově dostupné dotykové i outdoorové přístroje se systémem Android. Odolné modely dlouhodobě uváděla formou přímého rebrandingu čínských telefonů Blackview (pod označením iGET Blackview), běžné smartphony a tablety (řada iGET SMART) nakupuje jako generický white-label z katalogů asijských dodavatelů.
- Cube1 (Setos spol. s r.o., Česko)
- Rok založení: 2014
- Výrobní model: White-label ODM rebranding (privátní značka distributora)
- Popis: Značka vytvořená velkoobchodním distributorem Setos jako privátní brand pro cenově nejdostupnější segment trhu. Šlo o nákup generických smartphonů s čistým Androidem od čínských ODM dodavatelů, doplněných o logo Cube1, tuzemskou distribuci a autorizovaný servis. V současnosti je na trhu aktivní v segmentu tlačítkových a seniorských modelů.
Zaniklé české značky smartphonů
- Verzo (VERZO s.r.o., Praha, Česko)
- Rok založení: 2010
- Rok ukončení: 2013 – Komerční neúspěch prvního smartphonu Verzo Kinzo.
- Výrobní model: Skutečné OEM (vlastní design i software, zakázková výroba)
- Popis: Projekt ryze českého smartphonu s operačním systémem Android, autorským industriálním designem od studia Novague (Petr Novague) a komunitně vyvíjenou grafickou nadstavbou Verzo GUI. Šlo o ojedinělý český pokus o originální smartphone s vlastním návrhem šasi zadaným do zakázkové výroby na Tchaj-wanu.
- Mivvy (Mivvy a.s., Praha, Česko)
- Rok založení: 2007 (smartphony od 2008)
- Rok ukončení: 2013 – Pokles prodejů a ztráta konkurenceschopnosti v segmentu dotykových smartphonů.
- Výrobní model: ODM / Rebranding z asijských katalogů
- Popis: Tuzemská značka, která vyhledávala zajímavá zařízení přímo z katalogů asijských ODM výrobců (např. raritní miniaturní mobily, první Dual-SIM telefony či levné přístroje s Windows Mobile jako mivvy one), nechávala je opatřit logem Mivvy a počeštěným systémem.
Když už jsme pátrali po českém trhu, podívali jsme se i na značky mobilů, které se oficiální cestou neprodávají v Česku, případně se nikdy nedostaly na český nebo evropský trh.
Aktivní výrobci smartphonů, kteří neprodávají oficiální cestou v ČR
U následujících značek v současnosti neexistuje přímé oficiální zastoupení v Česku – buď na náš trh nikdy nevstoupily, nebo se z něj v průběhu let stáhly. Některé modely lze přesto pořídit přes nezávislé prodejce, dovézt ze zahraničních e-shopů v rámci EU nebo využít kanály nadnárodních distributorů.
- Crosscall (Crosscall SA, Francie)
- Rok založení: 2009
- Popis: Výrobce vysoce odolných outdoorových a pracovních smartphonů s operačním systémem Android a magnetickým ekosystémem příslušenství X-Link; oficiálně působí ve Francii, Španělsku a Beneluxu, v ČR oficiální zastoupení nemá.
- Doro (Doro AB, Švédsko)
- Rok založení: 1974 (výroba smartphonů s Androidem od roku 2013)
- Popis: Specialista na seniorské smartphony s upraveným systémem Android (rozhraní Doro EVA) a napojením na asistenční tísňové služby; silně zastoupený v západní Evropě a Skandinávii, v ČR bez oficiální distribuce.
- Gigaset (Gigaset Communications GmbH / VTech Holdings, Německo)
- Rok založení: 2008 (výroba smartphonů od roku 2015)
- Popis: Německý producent smartphonů s Androidem (běžné řady GS a odolné modely GX) montovaných přímo v německém Bocholtě z importovaných dílů s označením „Made in Germany“; v ČR se smartphony této značky oficiálně neprodávají.
- Fairphone (Fairphone B.V., Nizozemsko)
- Rok založení: 2013
- Popis: Výrobce modulárních smartphonů s Androidem navržených pro snadnou domácí opravitelnost a dlouhou softwarovou podporu; v západní Evropě spolupracuje s operátory, v ČR oficiální přímé zastoupení chybí.
- Wiko (Wiko SAS / Tinno Mobile, Francie / Čína)
- Rok založení: 2011
- Popis: Značka cenově dostupných smartphonů s operačním systémem Android; z českého trhu se oficiálně stáhla, ale v západní a jižní Evropě (Francie, Itálie) své modely nadále nabízí.
Aktivní výrobci smartphonů, kteří neprodávají oficiální cestou v celé Evropě
Pak je zde celá řada značek, které v Evropě oficiálně nepůsobí vůbec. I tak se sem tam najde přeprodejce, ale jednotlivé modely jsou na českém trhu spíše velkými raritami.
- Sharp (Aquos) (Sharp Corporation / Foxconn, Japonsko)
- Rok založení: 1912 (smartphony Aquos od roku 2011)
- Popis: Výrobce špičkových zařízení s Androidem vybavených panely IGZO OLED a jednopalcovými fotosenzory Leica; prodává se oficiálně pouze v Japonsku, na Tchaj-wanu a v Indonésii.
- Kyocera (DuraForce / Torque) (Kyocera Corporation, Japonsko)
- Rok založení: 1959 (odolné smartphony s Androidem od roku 2011)
- Popis: Výrobce armádních a průmyslových odolných telefonů s Androidem; zařízení dodává výhradně na japonský trh a pro americké operátory (např. Verizon).
- FCNT / Arrows (FCNT LLC / Lenovo, Japonsko)
- Rok založení: 2016 (oddělením mobilní divize z Fujitsu, od 2023 pod Lenovem)
- Popis: Japonský producent smartphonů s Androidem (řady Arrows a seniorské Raku-Raku Smartphone) vyvíjených výhradně pro potřeby japonských operátorů a spotřebitelů.
- itel Mobile (Transsion Holdings, Čína)
- Rok založení: 2007 (smartphony od 2014)
- Popis: Výrobce základních a cenově dostupných modelů se systémem Android Go; působí výhradně na trzích v Africe, jižní Asii a Latinské Americe.
- Lava International (Lava International Ltd., Indie)
- Rok založení: 2009 (smartphony od 2012)
- Popis: Indický výrobce smartphonů s Androidem (řady Agni, Blaze, Yuva) s vlastním vývojovým centrem v Indii; své přístroje prodává pouze v Indii a sousedních zemích.
- Micromax (Micromax Informatics Ltd., Indie)
- Rok založení: 2000 (smartphony od 2010)
- Popis: Indická značka, která v segmentu smartphonů nabízí dostupnou řadu „IN“ s čistým systémem Android; distribuce je omezena pouze na Indii.
- Hisense (mobilní divize) (Hisense Group, Čína)
- Rok založení: 1969 (smartphony s E-Ink displejem od 2017)
- Popis: Výrobce specializovaných zařízení s operačním systémem Android, která namísto klasického displeje používají černobílý nebo barevný elektronický papír (řady A7, A9); oficiálně dostupná pouze v Číně.
- Walton (Walton Hi-Tech Industries PLC, Bangladéš)
- Rok založení: 1977 (smartphony řady Primo od 2012)
- Popis: Největší domácí výrobce spotřební elektroniky v Bangladéši s vlastní produkcí dotykových zařízení se systémem Android.
- Symphony Mobile (Edison Group, Bangladéš)
- Rok založení: 2008 (smartphony od 2012)
- Popis: Značka cenově dostupných telefonů s Androidem (řady Z a Helio) působící na trhu v Bangladéši.
- Cherry Mobile (Cosmic Technologies Inc., Filipíny)
- Rok založení: 2009 (smartphony od 2011)
- Popis: Filipínská značka smartphonů s Androidem (řady Aqua a Flare) zaměřená na trh v jihovýchodní Asii.
- Positivo (Positivo Tecnologia S.A., Brazílie)
- Rok založení: 1989 (smartphony od 2012)
- Popis: Brazilský technologický konglomerát vyrábějící přístroje s Androidem (řada Twist a Quantum) určené pro latinskoamerický trh.
- Lanix (Corporativo Lanix S.A. de C.V., Mexiko)
- Rok založení: 1990 (smartphony od 2011)
- Popis: Mexický výrobce modelů řady Ilium s operačním systémem Android, distribuovaných primárně u operátorů v Latinské Americe.
Zaniklí výrobci smartphonů, kteří se nestihli dostat na český trh
Pak je zde kategorie značek, která neměla ani šanci. Firmy totiž mnohdy zanikly dříve, než se k nám stihly dostat přes jakýkoliv oficiální kanál. Pokud se u nás již nějaký smartphone objevil, zpravidla šlo o individuální soukromý dovoz nadšenců.
- Essential Products (Essential Products Inc., USA)
- Rok založení: 2015
- Rok ukončení: 2020 – Komerční neúspěch smartphonu PH-1 a nedostatek financí na další vývoj.
- Popis: Společnost Andyho Rubina (otce Androidu), která vyvinula modulární titanový smartphone Essential Phone PH-1 s čistým Androidem. Oficiálně se prodával v USA, Kanadě a ve Velké Británii, do ČR se nedostal.
- Nextbit (Nextbit Systems Inc., USA)
- Rok založení: 2013
- Rok ukončení: 2017 – Odkoupení společností Razer a ukončení samostatného vývoje.
- Popis: Startup bývalých designérů Googlu a HTC stojící za smartphonem Nextbit Robin, který využíval Android s integrovanou automatickou cloudovou správou úložiště.
- Wileyfox (Wileyfox Europe Ltd., Velká Británie)
- Rok založení: 2015
- Rok ukončení: 2018 – Insolvence společnosti po ukončení partnerského operačního systému Cyanogen OS.
- Popis: Britská značka smartphonů (řady Swift a Storm), která stavěla na otevřeném systému Cyanogen OS; působila na britském a vybraných západoevropských trzích.
- Lumigon (Lumigon A/S, Dánsko)
- Rok založení: 2009
- Rok ukončení: 2017 – Bankrot společnosti z důvodu vysokých výrobních nákladů a slabých prodejů.
- Popis: Dánský výrobce luxusních designových smartphonů s tělem z nerezové oceli a skandinávským minimalismem (modely T2 a T3, který jako první přinesl kameru s nočním viděním). Prodával se v západní Evropě, do ČR oficiální cestou nevstoupil.
- ZUK Mobile (Shenzhen ZUK Software Co., Ltd. / Lenovo, Čína)
- Rok založení: 2015
- Rok ukončení: 2017 – Začlenění týmu zpět pod mateřské Lenovo a zrušení samostatné značky.
- Popis: Samostatná značka smartphonů vytvořená Lenovem s cílem konkurovat Xiaomi. Zaujala mezinárodní verzí smartphonu ZUK Z1 s oficiálním systémem Cyanogen OS a špičkovým modelem Z2 Pro; v ČR oficiální distribuční zastoupení neměla.
- Geeksphone (Geeksme S.L. / Geeksphone, Španělsko)
- Rok založení: 2009
- Rok ukončení: 2015 – Ukončení vývoje systému Firefox OS a změna zaměření firmy na nositelnou elektroniku.
- Popis: První výrobce komerčních smartphonů s operačním systémem Firefox OS (modely Keon a Peak) a bezpečnostního smartphonu Blackphone s upraveným Androidem (PrivatOS).
Zaniklí výrobci smartphonů, kteří se nestihli dostat ani na evropský trh
I mezi zaniklými značkami se dají najít takové, které své štěstí v celé Evropě ani nezkusily a působily výhradně na svých domovských trzích.
- Pantech (Pantech Co., Ltd., Jižní Korea)
- Rok založení: 1991 (smartphony řady Vega od 2010)
- Rok ukončení: 2017 – Bankrot společnosti a vysoké zadlužení.
- Popis: Jihokorejský výrobce smartphonů s Androidem řady Vega, který na korejském a americkém trhu konkuroval špičkovým modelům Samsungu; do Evropy se se smartphony nikdy nedostal.
- Smartisan (Smartisan Technology Co., Ltd., Čína)
- Rok založení: 2012
- Rok ukončení: 2021 – Odkoupení technologií společností ByteDance a následné ukončení vývoje smartphonů.
- Popis: Čínský výrobce prémiových smartphonů řady Nut s vlastním na Androidu postaveným systémem Smartisan OS; působil pouze v Číně.
- Meitu (Meitu Inc., Čína)
- Rok založení: 2008 (smartphony od 2013)
- Rok ukončení: 2021 – Ukončení partnerského licenčního projektu se společností Xiaomi a návrat k čistě softwarovému vývoji.
- Popis: Výrobce designových telefonů s Androidem zaměřených na selfie fotografii s tělem ve tvaru šestiúhelníku; prodával se výhradně na asijských trzích.
- LeEco / LeTV (mobilní divize) (LeEco / Le Holdings Co. Ltd., Čína)
- Rok založení: 2004 (smartphony od 2015)
- Rok ukončení: 2017 – Finanční kolaps a insolvence mateřské skupiny.
- Popis: Čínská společnost nabízející špičkově vybavené kovové smartphony s Androidem (rozhraní EUI) za nízké ceny; expandovala do USA a Indie, do Evropy vstoupit nestihla.
- NEC Mobile Communications (NEC Corporation / NEC Casio Mobile, Japonsko)
- Rok založení: 2010 (smartphony řady Medias od 2011)
- Rok ukončení: 2013 – Rozpuštění divize smartphonů po propadu prodejů na domácím trhu.
- Popis: Japonský výrobce inovativních zařízení s Androidem, včetně prvního oboustranně skládacího smartphonu s dvěma displeji NEC Medias W; smartphony prodával pouze v Japonsku.
- Spice Mobiles (Spice Digital Ltd. / S Mobility, Indie)
- Rok založení: 2000 (smartphony od 2011)
- Rok ukončení: 2019 – Ztráta podílu na domácím trhu pod tlakem čínských výrobců a ukončení mobilního byznysu.
- Popis: Indická značka, která ve spolupráci s Googlem vyrobila první referenční smartphone programu Android One v Indii (model Spice Dream UNO).
- Videocon Mobile (Videocon Telecommunications Ltd., Indie)
- Rok založení: 2008 (smartphony řady Infinium od 2013)
- Rok ukončení: 2018 – Insolvence mateřského konglomerátu a odebrání telekomunikačních licencí.
- Popis: Značka dodávající základní cenově dostupné smartphony s operačním systémem Android na indický trh.
Na velké globální hráče, kteří z českého trhu v minulosti odešli, jsme nezapomněli. Cílem bylo ukázat méně známou tvář mobilního světa – odvážné české pokusy, zajímavé lokální experimenty i projekty, které své ambice v ostré konkurenci nestihly naplnit. U některých aktivních mimoevropských značek se navíc možná v budoucnu dočkáme i oficiálního vstupu k nám.
Zapomněli jsme na nějakou značku? Dejte nám vědět do komentářů.
Poznámka redakce: Část dat pro tuto analýzu sbíral a analyzoval rešeršní agent zaměřený na mapování světových trhů.
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