Skoro dvě stě hlášení o dronech za dva týdny. Dánsko jako první známý člen NATO kupuje velení s umělou inteligencí

Mezi 22. zářím a 6. říjnem 2025 se drony objevily nad základnou Skrydstrup i nad Holstebrem a čtyři z nich kroužily kolem plavidla dánského námořnictva. Pokus rušit jejich signál nevyšel. Kromě vojenských základen a civilních letišť hlásila armáda pozorování i nad kritickou infrastrukturou, a z těchto zkušeností vzešlo rozhodnutí, které Dánsko v Alianci zatím nikdo nezopakoval.
Software, který operátorovi řekne, čemu se neznámý objekt podobá
Dánská akviziční agentura FMI zveřejnila 8. října 2026 smlouvu s firmou Systematic. Ta dodá dva moduly ze sady SitaWare Suite, konkrétně SitaWare Headquarters a SitaWare Insight. Dohromady tvoří systém velení a řízení, zkráceně C2, který má do jednoho sdíleného obrazu v reálném čase propojit senzory rozmístěné po celé zemi, operátory z různých složek a všechny protidronové prostředky, jež má Dánsko k dispozici.
Umělou inteligenci nese modul Insight. Kombinuje zpracování přirozeného jazyka, počítačové vidění a detekci anomálií s takzvanou agentickou AI, která sama prochází historická i aktuální data a hledá v nich vzorce a odchylky. Operátor tak k bodu na mapě dostane i vyhodnocení: o jaký objekt jde, jak se chová, čemu se podobá a jaká reakce dává smysl.
O zásahu dál rozhoduje člověk. Software má odstranit zahlcení, kvůli kterému na podzim 2025 končily stovky hlášení v tabulkách a e-mailech, mimo společný operační obraz.
Senzory objednalo Dánsko o dva měsíce dřív u jiné firmy
Smlouva se Systematic je druhá polovina celé stavby. Už v srpnu 2026 podepsala FMI kontrakt s firmou Terma, která dodává radary SCANTER, elektrooptické a infračervené kamery, RF senzory a vlastní platformu Helion. Ta pomocí AI třídí zachycené cíle a určuje jejich prioritu, data ze všech čidel pak slučuje do jednoho dronového obrazu.
Role jsou rozdělené přehledně. Terma slouží jako oči a uši, Systematic nad jejím obrazem staví mozek a dispečink, tedy prostředí pro analýzu, velení a koordinaci reakce vojenských i civilních složek. Samotná protiopatření, ať jde o rušení signálu, interceptorové drony, nebo kinetické prostředky, stojí na konci řetězce a C2 je směruje tam, kde jsou potřeba.
Terma navíc s ukrajinskou firmou Odd Systems vyvíjí autonomní dronový interceptor, který má nepřátelský dron sám rozpoznat a fyzicky zničit. Dánská zakázka u Systematic pokrývá jen rozhodovací a koordinační vrstvu.
Proč dánská verze tiskové zprávy mluví o prvenství opatrněji
Anglická tisková zpráva Systematic píše o prvním známém kontraktu člena NATO na C2 připravené integrovat AI analýzu pro protidronovou obranu. Dánská verze téhož oznámení uvádí jen „mezi prvními v NATO“. Když dodavatel ve vlastním mateřském jazyce slovo „první“ zmírňuje, obstojí jen užší tvrzení: Dánsko je první známý člen Aliance, který veřejně uzavřel smlouvu na národní C2 připravené na AI pro protidronovou obranu.
Protidronové systémy přitom v NATO existují už delší dobu. Londýnské letiště Heathrow chrání od roku 2019 a norské základny Ørland a Evenes dostaly v letech 2025 až 2026 kompletní sestavu s velením, senzory i efektory. Aliance sama testuje, jak spolu protidronové buňky spolupracují, v rámci iniciativy Layered Counter-UAS. Všechna tato řešení buď chrání jeden konkrétní objekt, nebo jsou ve fázi zkoušek. Dánsko staví celostátní vrstvu, která má současně pokrýt letiště, přístavy, energetická zařízení, vládní budovy i vojenské základny.
SitaWare je od roku 2024 standardem NATO pro pozemní operace a v červnu 2026 předváděl Systematic modul Insight přímo v sídle Aliance v Bruselu. Systém je kompatibilní s aliančním standardem FMN a s formátem Coalition Shared Data. Dánský protidronový obraz tak půjde sdílet se spojenci v Joint Expeditionary Force i v širším NATO, a to v rozsahu, jaký dovolí klasifikace a politické rozhodnutí.
Ministr obrany připouští, že zapojení cizího státu možná nikdo nepotvrdí
Veřejný důkaz, že drony nad Dánskem posílalo Rusko, zatím nikdo nepředložil. Dánský ministr obrany po událostech u Kastrupu výslovně řekl, že definitivní potvrzení o zapojení cizího státu možná nepřijde nikdy.
Dánská vojenská rozvědka FE ve svém hodnocení z 24. září 2026 varovala před další eskalací ruské hybridní války proti NATO. Připustila i scénář falešné vlajky, při kterém by se použily drony ukrajinské výroby, aby odvedly pozornost od skutečného původce. Rusko za víc než čtyři roky války na Ukrajině opakovaně nasadilo drony i mimo bojiště, k průzkumu, zastrašování a zkoušení reakcí protivníka.
Neprostupný štít z dánského nákupu nevznikne, protože software sám žádný dron nesestřelí. Co dokáže, je zkrátit dobu mezi okamžikem, kdy se na radaru objeví neznámý objekt, a chvílí, kdy někdo rozhodne, co s ním. Minuty nejistoty, chaotických telefonátů a nekoordinovaných hlášení jsou prostor, který protivník využívá.
Co má Česku přibýt k 1. lednu 2027 a co mu zatím chybí
Česká armáda si na cvičení Drone Shield 2026 vyzkoušela celý řetězec od detekce přes klasifikaci až po zneškodnění dronu. Cvičení Federated Cloud 2026 zase prověřilo, jak při ochraně kritické infrastruktury spolupracují armáda, policie a hasiči. V rámci Bezpečnostní rady funguje výbor pro protidronovou obranu.
Česko tedy technologii zná, cvičí s ní a buduje pro ni instituce, celostátní nákup je ale zatím před ním. Veřejně potvrzenou zakázku na národní C2 připravené na AI, jakou uzavřelo Dánsko, se v českých zdrojích zatím dohledat nedá. Nejbližší pevný termín je 1. leden 2027, kdy má vzniknout specializovaný experimentální subjekt pro ověřování pokročilých technologií.